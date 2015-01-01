Computer und PC Entsorgung in Augsburg: ProCoReX Europe GmbH ermöglicht die zertifizierte Vernichtung

Freiberufler in Augsburg können mit ProCoReX Europe GmbH auf einfache Computer und PC Entsorgung inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und lückenloser Nachweiskette vertrauen.

Auch für kleine Unternehmen und Selbstständige in Augsburg ist die sichere Entsorgung alter Hardware eine zentrale und oft unterschätzte Herausforderung. Gerade in diesen Betrieben kann ein Datenleck existenzbedrohend sein. Die ProCoReX Europe GmbH sorgt für einen transparenten Ablauf, der Vertrauen schafft und Sicherheit bietet. Nach einer gezielten Vorabberatung, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, werden alle IT-Bestände aufgenommen, abgesichert transportiert und anschließend zuverlässig und umweltgerecht recycelt.

Ein entscheidender Schritt dabei ist die zertifizierte Datenträgervernichtung in Augsburg, die vor dem eigentlichen Recycling für jedes Gerät durchgeführt wird. Hierbei kommt die strenge DIN Norm 66399 zum Einsatz, die die unwiederbringliche Zerstörung von sensiblen Daten auf Festplatten, SSDs und anderen Speichermedien garantiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um klassische PCs, externe Festplatten oder nur um kleinere Mengen handelt – ProCoReX Europe GmbH behandelt jedes Projekt mit höchster Sorgfalt und Professionalität. Für jeden Datenträger wird ein detailliertes Zertifikat ausgestellt, das Freiberuflern und kleinen Firmen in Augsburg umfassende Rechtssicherheit verschafft – beispielsweise bei Nachfragen von Kunden, für eigene Datenschutzberichte oder bei behördlichen Kontrollen.

Alle Wertstoffe, die bei der Computer und PC Entsorgung in Augsburg anfallen, werden umweltfreundlich verwertet, wobei problematische Elemente wie Batterien, Kondensatoren oder Schwermetalle fachgerecht und getrennt entsorgt werden. Dies trägt aktiv zum Schutz der Umwelt und zur Ressourcenschonung bei. Ein persönlicher Service, verständliche Sprache und eine schnelle Abwicklung von der Beratung bis zur Zertifikatsübergabe machen ProCoReX Europe GmbH zum idealen Partner für Datensicherheit und nachhaltige Entsorgung im kleinen Unternehmensumfeld. Somit wird die Computer und PC Entsorgung in Augsburg nicht zur Belastung, sondern zu einem aktiven Beitrag für Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/augsburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/augsburg/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit Kapitaleffizienz zu einer kostengünstigen Produktion?! Mehr für’s Lebenswerk: Die wichtigsten Hebel für Versicherungsmakler beim Unternehmensverkauf