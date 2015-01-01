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Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung
Agenturen und Designer in Karlsruhe profitieren von ProCoReX Europe GmbH durch Computer und PC Entsorgung inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung – rechtssicher, effizient und umweltschonend.
Die digitale Kreativwirtschaft lebt von schnellen Hardware-Zyklen und ist gleichzeitig einem hohen Datenschutzdruck ausgesetzt, da hier oft hochsensible Kundendaten, geistiges Eigentum und vertrauliche Projektinformationen verarbeitet werden. Mit der Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe hat ProCoReX Europe GmbH eine leistungsfähige Branchenspeziallösung entwickelt, die zuverlässige Datensicherheit mit nachhaltigem Recycling ideal verbindet. Bereits bei der Erfassung aller ausgedienten IT-Assets stehen die sensiblen Kundendaten im absoluten Fokus der Aufmerksamkeit. Jeder Rechner, jede SSD und jede externe Speicherlösung werden individuell erfasst, sicher abgeholt und lückenlos dokumentiert. Dies gewährleistet, dass der gesamte Entsorgungsprozess transparent und nachvollziehbar bleibt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Karlsruhe erfolgt streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399, welche die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern garantiert und für jeden Schritt revisionssicher belegt ist. Designagenturen, Werbeunternehmen oder Filmstudios erhalten für alle Datenträger und deren fachgerechte Löschung offizielle Vernichtungszertifikate. Damit ist nicht nur der Schutz kreativer Leistungen, sondern auch die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei der Entsorgung vollumfänglich garantiert.
Persönliche Beratung, flexible Zeitfenster und transparente digitale Nachweise runden den umfassenden Prozess ab. Alle Materialien aus der Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe werden sortenrein recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Schadhafte Komponenten wie Displays oder Akkus, die umwelt- oder gesundheitsschädlich sein könnten, werden getrennt behandelt und normgerecht entsorgt. ProCoReX Europe GmbH sichert der Kreativbranche damit nicht nur Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung, sondern bietet auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei Datenschutz und Compliance, wodurch das Vertrauen der Kunden nachhaltig gestärkt wird.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://computerschrott-recycling.de/karlsruhe/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
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59425 Unna
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