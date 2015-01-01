  • ProCoReX erreicht neue Sicherheitsstandards: Upgrade der Schutzklassen und erneute Zertifizierung

    Mit neuer Technologie und aktueller Zertifizierung hebt ProCoReX Europe GmbH die Sicherheitsstufen für die Datenträgervernichtung auf ein neues Niveau – insbesondere bei SSDs, elektrischen Speichern.

    BildProCoReX Europe GmbH, zertifizierter Spezialist für die sichere Entsorgung und Vernichtung
    von IT-Datenträgern, setzt neue Maßstäbe im Bereich Datenschutz und Compliance. Durch die Investition in eine hochmoderne Vernichtungsmaschine und eine erneute Zertifizierung nach ISO 21964 wurden die Schutzklassen für die Datenträgervernichtung in mehreren Kategorien deutlich verbessert. Insbesondere bei SSDs und elektrischen Speichern wurde die Sicherheitsstufe von E-2 auf E-5 angehoben. Für LTO und Magnetbänder wurde die Schutzklasse sogar von T-3 auf T-6 erhöht – ein Sprung, der die vollständige, physische Zerstörung und damit die Unwiederbringlichkeit aller gespeicherten Daten garantiert. Die Sicherheitsstufe für Festplatten bleibt mit H-5 weiterhin auf dem höchsten Niveau. Auch für CDs wurde die Schutzklasse von O-2 auf O-5 verbessert, sodass nun die höchste Schutzklasse 3 von 3 erreicht wird. Diese technologischen und zertifizierungsbezogenen Fortschritte gewährleisten, dass sensible Daten nach den aktuellsten gesetzlichen Vorgaben und den strengsten Anforderungen an Datenschutz, NIS2 und DSGVO vernichtet werden. Unternehmen, Behörden und Organisationen profitieren so von maximaler Sicherheit und einer lückenlosen
    Dokumentation aller Entsorgungsprozesse. Ein besonderer Fokus liegt auf dem bundesweiten Service: Datenträgervernichtung in Berlin, München, Frankfurt, Köln und Düsseldorf sowie Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt, Köln und Düsseldorf gehören zum täglichen Leistungsspektrum von ProCoReX Europe GmbH. Die Kombination aus modernster Technik,
    zertifizierten Prozessen und individueller Beratung macht das Unternehmen zum zuverlässigen Partner für die sichere und nachhaltige IT-Entsorgung in deutschen Metropolregionen.
    Mit dem aktuellen Upgrade und der erneuten Zertifizierung unterstreicht ProCoReX Europe GmbH ihren Anspruch, höchste Schutzklassen und maximale Vernichtungssicherheit für alle gängigen Datenträgertypen zu bieten – für umfassenden Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung auf höchstem Niveau.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Jan Aleksander Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.procorex.de
    email : presse@procorex.de

    Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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    Herr Jan Aleksander Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
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