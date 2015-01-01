Computer und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH unterstützt Dienstleister mit zertifizierung

Für Dienstleister in Frankfurt ist die Computer und PC Entsorgung mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Sache – zertifizierte Datenträgervernichtung und ressourcenschonende Wiederverwertung.

Im Alltag vieler Dienstleistungsunternehmen fällt regelmäßig alter Computerschrott an, der sowohl aus Datenschutzgründen als auch im Sinn der Umwelt fachgerecht entsorgt werden muss. Die ProCoReX Europe GmbH ist in Frankfurt der kompetente Partner, wenn eine sichere Computer und PC Entsorgung in Frankfurt benötigt wird. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur finalen Verwertung ist jeder Schritt klar und verständlich gestaltet.

Nach der Erfassung der Altgeräte und Speichermedien erfolgt eine terminierte, sichere Abholung. Die anschließende zertifizierte Datenträgervernichtung in Frankfurt ist der Garant, dass vertrauliche Informationen auf Festplatten, SSDs und Magnetbändern unwiederbringlich vernichtet werden. Die Datenträgervernichtung nach DIN 66399 ist in jedem Abschnitt dokumentiert und das entsprechende Zertifikat wird dem Kunden zur Verfügung gestellt. Unternehmen erhalten so einen transparenten Nachweis für Prüfungen oder das interne Berichtswesen.

Beim anschließenden Recycling werden sämtliche Wertstoffe aus der Computer und PC Entsorgung in Frankfurt sortiert und wiederverwertet. Schadstoffe werden zuverlässig und umweltgerecht entsorgt, so dass die Umwelt zuverlässig geschützt bleibt. Die persönliche Beratung, detaillierte Dokumentation und eine verständliche Prozesskommunikation machen die ProCoReX Europe GmbH zum vertrauensvollen Partner für Dienstleister aller Branchen in Frankfurt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/frankfurt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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