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Computer und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH unterstützt Dienstleister mit zertifizierung
Für Dienstleister in Frankfurt ist die Computer und PC Entsorgung mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Sache – zertifizierte Datenträgervernichtung und ressourcenschonende Wiederverwertung.
Im Alltag vieler Dienstleistungsunternehmen fällt regelmäßig alter Computerschrott an, der sowohl aus Datenschutzgründen als auch im Sinn der Umwelt fachgerecht entsorgt werden muss. Die ProCoReX Europe GmbH ist in Frankfurt der kompetente Partner, wenn eine sichere Computer und PC Entsorgung in Frankfurt benötigt wird. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur finalen Verwertung ist jeder Schritt klar und verständlich gestaltet.
Nach der Erfassung der Altgeräte und Speichermedien erfolgt eine terminierte, sichere Abholung. Die anschließende zertifizierte Datenträgervernichtung in Frankfurt ist der Garant, dass vertrauliche Informationen auf Festplatten, SSDs und Magnetbändern unwiederbringlich vernichtet werden. Die Datenträgervernichtung nach DIN 66399 ist in jedem Abschnitt dokumentiert und das entsprechende Zertifikat wird dem Kunden zur Verfügung gestellt. Unternehmen erhalten so einen transparenten Nachweis für Prüfungen oder das interne Berichtswesen.
Beim anschließenden Recycling werden sämtliche Wertstoffe aus der Computer und PC Entsorgung in Frankfurt sortiert und wiederverwertet. Schadstoffe werden zuverlässig und umweltgerecht entsorgt, so dass die Umwelt zuverlässig geschützt bleibt. Die persönliche Beratung, detaillierte Dokumentation und eine verständliche Prozesskommunikation machen die ProCoReX Europe GmbH zum vertrauensvollen Partner für Dienstleister aller Branchen in Frankfurt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://computerschrott-recycling.de/frankfurt/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
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Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
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email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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