  • Computer und PC Entsorgung in Bonn: ProCoReX Europe GmbH garantiert die zertifizierte Datenträgervernichtung

    Schulen und Behörden in Bonn profitieren von der sicheren Computer und PC Entsorgung durch ProCoReX Europe GmbH und zertifizierter Datenträgervernichtung – revisionssicher und umweltschonend.

    In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Ämtern ist die konstante Erneuerung von IT-Systemen Alltag – ihre umweltgerechte und datenschutzkonforme Entsorgung jedoch eine Herausforderung. Die ProCoReX Europe GmbH bietet für Bildung und Verwaltung in Bonn einen optimierten Ablauf für Computer und PC Entsorgung, bei dem die zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 fest integriert ist.
    Nach einer individuellen Absprache plant das ProCoReX-Team die terminierte Abholung aller Computer, Peripheriegeräte und Speichermedien. Schon vor dem Abtransport wird jedes Gerät und jeder Datenträger im System lückenlos erfasst, sodass keine Medien verloren gehen. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bonn folgt direkt nach dem Eintreffen und ist für Schulen und Organisationen der Garant gegen Datenmissbrauch und Datenschutzverstöße. Für jede Abholung gibt es ein rechtsgültiges Zertifikat zur Vorlage im Audit oder bei behördlichen Prüfungen.
    Das Recycling selbst ist umweltgerecht durchdacht: Wertstoffe werden über Partner in die Kreisläufe zurückgeleitet, Schadstoffe und elektronische Bestandteile werden ordnungsgemäß behandelt und entsorgt.
    Dank Barriere armer Kommunikation, klaren Nachweisstandards und persönlicher Betreuung gewährleistet die ProCoReX Europe GmbH die sichere, kontrollierte und nachhaltige Computer und PC Entsorgung in Bonn mit zertifizierter Datenträgervernichtung – ideal für jede Bildungseinrichtung oder Verwaltung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://computerschrott-recycling.de/bonn/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
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