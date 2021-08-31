  • Vom Werbebanner zum Mode-Accessoire: Comspot frischt die Upcycling-Taschenkollektion auf

    Nachhaltig und fair: Ab sofort sind neue Modelle der limitierten Taschen im Apple-Look verfügbar

    BildHamburg, im Mai 2026 – Cross-Body-Bag, Kabeltasche, kleiner und großer Shopper – die Upcycling-Taschenkollektion von Apple Premium Partner Comspot startet jetzt wieder mit neuen Styles durch. Jedes Exemplar ist ein unverwechselbares Unikat aus ausgedienten Textilbannern mit Apple-Motiven, sorgfältig aufbereitet und handgenäht in Hamburg. Interessierte können ihr exklusives Wunschmodell direkt im Webshop von Comspot auswählen. Wie immer wird der komplette Gewinn aus dem Verkauf der nachhaltigen Accessoires gespendet, diesmal an den ASB Wünschewagen in Hamburg.

    Die Werbebanner hingen zuvor in einer der 19 Comspot Filialen, bevor sie ausgetauscht wurden, um neue Modelle von Apple zu bewerben. Michael Hencke, Geschäftsführer des Byteclubs, befand die gut erhaltenen, hochwertigen Stoffbahnen als viel zu schade, um sie zu entsorgen. Das vegane Material ist hochwertig, reißfest und sehr robust. In einer Werkstatt in Hamburg entstehen daraus die praktischen Taschen in kleinen Auflagen, die entsprechend schnell ausverkauft sind. Jetzt sind wieder neue Varianten erhältlich.

    Monochrom in Grau, Beige oder Schwarz, grafisch gemustert in Lila und Gelb: Je nach verwendetem Ausgangsmaterial erhalten die lässigen Alltagsbegleiter ihren einzigartigen Look. Die Optik ist stets minimalistisch, dabei individuell verschieden: So zeigen bei einigen Modellen Details wie das Logo oder Produktnamen die Herkunft, andere weisen nur dezente Farbverläufe auf.

    Auch das Design ist puristisch: Kabeltasche und Cross Body Bag sind jeweils mit einem Reißverschluss ausgestattet, die beiden Shopper-Modelle sind verschlusslos. Dank Gummiband kann die kleine Einkaufstasche einfach zusammengerollt werden.

    Im Webshop von Comspot kann sich jeder sein Wunschmodell entsprechend den persönlichen Vorlieben aussuchen.

    Die Formate und UVPs im Überblick:

    Kleiner Shopper (42 x 65cm): 14,90EUR

    Großer Shopper (73 x 88cm): 26,90EUR

    Kabeltasche (23 x 16cm): 16,90EUR

    Cross Body Bag (38 x 20cm): 33,90EUR

    Alle Preise sind inklusive gesetzlicher MwSt.

    Weitere Informationen: https://www.comspot.de/upcycling-kollektion

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    Weinholz Kommunikation
    Frau Andrea Weinholz
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    Comspot wurde vor 30 Jahren gegründet und ist mittlerweile der größte Apple Premium Partner Deutschlands mit 16 Stores an 13 Standorten in ganz Deutschland und 400 Mitarbeitenden. Comspot ist eine Tochter des Byteclubs und unterstützt sowohl Privat- als auch Businesskunden in allen Belangen der IT.

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