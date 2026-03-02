Ausgezeichnet: LED-Taschenlampe von Zweibrüder gewinnt iF Design Award 2026

Das lichtstarke Modell ZB8T wurde für sein herausragendes Design prämiert

Solingen, im Mai 2026 – Das Solinger Unternehmen Zweibrüder hat sich auf hochwertige LED-Stirn- und Taschenlampen spezialisiert, die hohe Leuchtkraft mit innovativen Funktionen und einem zeitlos eleganten Design vereinen. Jetzt wurde das 4.000 Lumen starke Modell ZB 8T mit dem renommierten iF Award 2026 ausgezeichnet. Es steht damit auch für deutsche Innovationskraft: Die prämierte Taschenlampe ist komplett „Designed in Germany“ – wie alle Produkte von Zweibrüder.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung“, konstatiert Tobias Schleder, Geschäftsführer von Zweibrüder. „Mit mehr als 10.000 Einreichungen gilt der IF Design Award als eine der wichtigsten und begehrtesten Designauszeichnungen der Welt. Dabei werden Designer prämiert, die Konventionen in Frage stellen, Systeme neu denken und Ideen sinnvoll umsetzen – das entspricht genau unserem Anspruch, mit unseren Leuchten völlig neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Vielseitigkeit zu schaffen.“

So bietet die mit dem Award ausgezeichnete ZB 8T Taschenlampe nicht nur eine Leuchtkraft von 4.000 Lumen und eine Reichweite von über 300 Metern, sondern auch zahlreiche spezielle Funktionen. Dank der Multiple-Optic-Technologie vereint sie Spot-, Flut-, Lese- und rotes Licht in einer einzigen optischen Einheit und sorgt so für optimal ausgewogene Lichtverhältnisse in jeder Situation. Mit dem Ein-Knopf-Joystick lässt sich das Spotlight für maximale Reichweite unkompliziert aktivieren oder deaktivieren, die Helligkeit wird einfach am separaten Druckknopf eingestellt oder stufenlos über den Joystick. Die ZB 8T kann per mitgeliefertem Kabel an einem USB-C-Anschluss oder kabellos in der Ladestation geladen werden. Ihre robuste Aluminiumhülle sorgt für die elegante Optik und Langlebigkeit, in Verbindung mit einer speziell entwickelten Kupfer-LED-Platine bietet sie zudem eine bis zu 70 Prozent schnellere Wärmeableitung als herkömmliche Designs. Der integrierte Überhitzungsschutz regelt die Elektronik im Bedarfsfall automatisch herunter – so ist die ZB8T jederzeit zuverlässig geschützt.

Die Taschenlampe wird in einer hochwertigen Box inklusive Gürteltasche, Akku, USB-C-Ladekabel, Ladestation, Wandhalterung und Handschlaufe geliefert. Der UVP beträgt 139 Euro inklusive gesetzlicher MwSt.

Die ZB 8T ist im Webshop von Zweibrüder und bei amazon.de erhältlich sowie im Fachhandel, u.a. bei Globetrotter.

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Über Zweibrüder

Zweibrüder ist ein exklusiver Hersteller von tragbaren Beleuchtungsprodukten mit Sitz in Solingen. Gemeinsam mit Partnern entwickelt Zweibrüder Lichtlösungen, die Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit vereinen. Das Unternehmen profitiert dabei von mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung der Gründer. Die Taschen- und Stirnlampen entstehen aus echter deutscher Ingenieurskunst – entwickelt für Menschen, die sich auf ihr Werkzeug verlassen müssen und für die portables Licht weit mehr als Helligkeit bedeutet: Orientierung, Sicherheit und Freiheit. So werden Produkte geschaffen, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren, intuitiv bedienbar sind und lange halten. Geschäftsführer ist Tobias Schleder. Die breite Palette an tragbaren Beleuchtungsprodukten umfasst mit der Marke Zweibrüder den Premium-Bereich sowie mit dem Brand Duracell das Mass-Premium-Segment.

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