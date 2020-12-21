Praktisches Set für Handwerker: Aufladbare Taschen- und Stirnlampen von Duracell erhellen den Arbeitsalltag

Für Industrie und Handwerk: Clevere Leuchten von Duracell sorgen jederzeit für professionelles Licht

Solingen, im April 2026 – Mit der Marke Duracell bietet das Solinger Unternehmen Zweibrüder ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen LED-Stirn- und Taschenlampen – funktionsreich und kostengünstig. Daraus lässt sich für nahezu alle Einsatzzwecke die optimale Beleuchtung einfach zusammenstellen – beispielsweise für Elektro-, Maler- und Installationsbetriebe, Baustellen und viele andere gewerbliche Bereiche.

„Bei Duracell findet nahezu jeder seine passenden Arbeitsleuchten. In vielen Fällen sind bereits drei Lampen eine solide Basis: Beispielsweise die allzeit griffbereite Stiftleuchte DF400R, die auch in die Arbeitshose passt, dazu eine Stirnleuchte wie die DH500R für Arbeiten, bei denen die Hände frei sein müssen, sowie als Allrounder eine lichtstarke Taschenlampe wie unser Modell DF1500R“, erklärt Tobias Schleder, Geschäftsführer von Zweibrüder. „Natürlich bieten wir noch viele weitere Modelle an. Alle Produkte haben wir speziell für den täglichen professionellen Einsatz entwickelt. Sie sind daher sehr robust und bringen innovative Funktionen mit, um den Arbeitsalltag zu erleichtern – ohne das Budget zu sprengen.“

Die Taschenlampe DF1500R

So ist die DF1500R eine leistungsstarke Taschenlampe für Profis, die bis zu 1.500 Lumen hell leuchtet. Das Dual Switch System macht die Bedienung einfach und intuitiv: Ein Schalter dient zum Ein- und Ausschalten, der zweite reguliert die Helligkeit. Weitere Funktionen wie

Twist Focus, welches eine flexible Anpassung des Lichtstrahls von breitem Flutlicht für eine großflächige Ausleuchtung bis hin zum fokussierten Fernlicht ermöglicht, machen die Taschenlampe zum praktischen Begleiter durch den Arbeitsalltag. Per USB-C wird die Taschenlampe schnell und komfortabel geladen. Dank Powerbank-Funktion können im Notfall Smartphones, Tablets und andere Geräte mit Energie versorgt werden. Die Aluminiumhülle bietet außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Die zuverlässige Lampe ist zudem nach der Schutzklasse IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt.

Die Stirnlampe DH500R

Die 71 Gramm leichte DH500R ist eine kompakte und leistungsstarke Stirnlampe mit einer Helligkeit von bis zu 500 Lumen. Sie sorgt mit Spot-Beam für eine präzise, fokussierte Beleuchtung und mit Flood-Beam für eine gleichmäßige Ausleuchtung von größeren Bereichen.

Dank der innovativen Red-Light-Funktion bringt sie Licht ins Dunkle ohne Beeinträchtigung der Nachtsicht. Ausgestattet mit einem Li-Po 1100mAh Akku und einem praktischen USB-C Ladeanschluss, ist die DH500R sowohl umweltfreundlich als auch einfach zu laden.

Die Lampe ist mit einem Dual-Switch ausgestattet, der eine schnelle Umschaltung zwischen den verschiedenen Modi ermöglicht, und sie ist ebenfalls nach IP54-zertifiziert und damit geschützt vor Staub und Spritzwasser.

Die schlanke Stiftlampe DF400R

Mit der DF400R erhalten Profis eine leistungsstarke und kompakte Stiftlampe im robusten Aluminiumgehäuse, die drei Helligkeitsstufen mit maximal 400 Lumen bietet. Auch dieses schlanke Modell ist mit Funktionen wie Twist Focus ausgestattet und nach IP54 geschützt.

Preise und Verfügbarkeit

Die Duracell Stiftlampe DF400R wird zum UVP von 27,90 Euro angeboten, die Taschenlampe DF1500R kostet 39,90 Euro, die Stirnlampe DH500R ist für 29,90 erhältlich. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. Duracell bietet zahlreiche weitere Modelle an.

Die LED-Lampen von Duracell sind im Fachhandel, bei amazon.de und im Onlineshop erhältlich. Hier sind auch weitere Informationen zu Duracell abrufbar: https://duracell-lights.de

Weitere Informationen zu Zweibrüder sind unter folgendem Link verfügbar: https://zweibruder.de

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Frau Andrea Weinholz

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Über Zweibrüder

Zweibrüder ist ein exklusiver Hersteller von tragbaren Beleuchtungsprodukten mit Sitz in Solingen. Gemeinsam mit Partnern entwickelt Zweibrüder Lichtlösungen, die Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit vereinen. Das Unternehmen profitiert dabei von mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung der Gründer. Die Taschen- und Stirnlampen entstehen aus echter deutscher Ingenieurskunst – entwickelt für Menschen, die sich auf ihr Werkzeug verlassen müssen und für die portables Licht weit mehr als Helligkeit bedeutet: Orientierung, Sicherheit und Freiheit. So werden Produkte geschaffen, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren, intuitiv bedienbar sind und lange halten. Geschäftsführer ist Tobias Schleder. Die breite Palette an tragbaren Beleuchtungsprodukten umfasst mit der Marke Zweibrüder den Premium-Bereich sowie mit dem Brand Duracell das Mass-Premium-Segment.



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