EDIERK Tasche | Balantion Hersteller| Zeitlose und elegante Taschen für die stilechte Dame

Sie sind stetiger Alltagsbegleiter und doch eine häufige Falle für Stil-Fauxpas: Taschen sind nicht nur praktisch, sie zeugen – richtig gekauft – auch von zeitloser Stilsicherheit und Eleganz.

Die Balantion Marke steht für stilvolle Eleganz

Das Unternehmen Balantion wurde im Jahre 2008 in Istanbul in der Türkei gegründet, in einer Stadt, die Historie und Kultur in sich vereint. Istanbul gilt als das Zentrum eines jahrtausendealten Kulturerbes, welches sowohl europäische als auch asiatische Akzente in sich vereint.

Was den meisten eher unbekannt ist, ist die Tatsache, dass Istanbul seit vielen Jahrzehnten als modischer Hotspot Asiens und Europas gleichermaßen gilt. Dieser Umstand hat die Firma Balantion zur Produktion ihrer qualitativ hochwertigen Produkte aus edlem Leder inspiriert. Das erklärte Ziel der Balantion Marke ist es, ihren Kunden die attraktivsten, schönsten und hochwertigsten Produkte anzubieten, welche von Meisterhänden aus feinsten Materialien hergestellt werden.

Es ist im Hause Balantion sowohl möglich unter der Eigenmarke herzustellen als auch für andere Marken produzieren zu lassen. Die versierten Fachkräfte des Hauses verwirklichen Ihre Entwürfe und eigenen Kreationen sehr gerne nach Ihren Vorstellungen. Derzeit sind bei Balantion 14 Mitarbeiter beschäftigt, das Unternehmen hat sich auf eine Vielzahl exquisiter Lederwaren spezialisiert.

Balantion-EchtlederTasche

Balantion Marke: Die breit gefächerte Angebotspalette

Nur edles Echtleder, eine hohe Qualität und topmodische eigene Designs kommen bei der Balantion Marke zum Einsatz.

Denn das Unternehmen hat sich eine Qualität erster Priorität auf die Fahnen geschrieben! Hier wird alles handgefertigt, ganz gleich ob es sich um Damen Taschen, Geldbörsen, Gürtel oder um Gepäck Utensilien zum Reisen handelt.

Nachstehend ein kurzer Überblick in Stichpunkten, was Balantion so alles bietet:

– Geldbörsen

– Portemonnaies mit Handyfach

– Rucksäcke

– Handtaschen

– Schultertaschen

– Umhängetaschen

– Strandtaschen

– Herrentaschen

– Gürtel

– Gürteltaschen

– Bauchtaschen

– Tragetaschen

– Kosmetiktaschen

– Charm Taschen mit Tragehenkel

– Clutch Taschen

– Korbtaschen mit Henkel

– Korb-Tragetaschen

– Visitenkartentaschen

– Laptoptaschen

– Schreibutensilien Taschen

– Füllfederhalter Taschen

– Schlüsselmäppchen

Wissenswertes über die Damen Taschen der Balantion Marke

Handtaschen sind wohl so ziemlich das wichtigste Utensil einer jeden Frau. Wo sonst sollten Geldbörse, Schlüssel, Kosmetiktasche, Kugelschreiber, Notizblock, Sonnenbrille & Co. derart praktisch verstaut werden, sodass kein langwieriges Suchen nach kleinsten Einzelteilen notwendig ist.

Aber Damentaschen sind nicht gleich Damentaschen, da gibt es himmelweite Unterschiede in Form, Größe, Innenausstattung, Material und Design. Als stetiger Alltagsbegleiter sollte so eine Handtasche natürlich zum eigenen Typ und Style passen, aber dennoch praxistauglich, zeitlos und zweckmäßig sein. Stilvolle Damen bevorzugen stilvolle, elegante Mode und dazu gehört selbstredend die passende Handtasche, welche das Ensemble erst komplettiert.

Es sollte deshalb unbedingt darauf geachtet werden, dass man keinem Stil-Fauxpas unterliegt. Beispielsweise passt eine extravagante Schultertasche an luxuriösen silber- oder goldfarbenen Ketten hängend wohl kaum zu einem Fransenlook im Western style. Zu solchen Damentaschen trägt Frau „das kleine Schwarze“ ein adrettes Kostüm oder einen edlen Hosenanzug mit High Heels. Luxuriöse Balantion Damen Taschen aus Echtleder sind handgefertigt und sie sind von Qualität erster Priorität. Sie zeugen von Eleganz, Klasse und absoluter Stilsicherheit.

Es gibt heutzutage einen neuen Trend, der mehr und mehr zur „kleinen aber feinen“ Damen Handtasche geht. Denn „Klein ist das neue Groß“ und der Slogan „Weniger ist mehr“ kommt dabei voll zum Tragen.

Der bisherige Trend zu sehr großen, geräumigen Damentaschen sind eher rückläufig, denn unzählige Kundinnen aus aller Herren Länder bestätigen es immer wieder, sie lieben und bevorzugen kleine Damen Taschen Modelle.

In eine gut sortierte Handtasche gehört auch nicht allzu viel, was wirklich notwendig erscheint. Benötigt man an manchen Tages etwas mehr Raum für mitzunehmende Dinge, dann bieten sich die Balantion Tragetaschen an, die man zusätzlich zur Hand-, Schulter- oder Umhängetasche verwenden kann.

Kleinere Handtaschen lenken den Blick eher auf die Kleidung, die getragen wird und optimieren das Outfit lediglich als hübscher Farbtupfer.

Trendige Rucksack Mode von Balantion

Neben den kleinen Handtaschenmodellen ist auch der klassische Rucksack wieder mehr und mehr im Kommen. Man trägt ihn ganz bequem und selbst im beladenen Zustand kaum spürbar auf dem Rücken, was ebenfalls viele Frauen bevorzugen. Sie möchten die Hände frei und auch nichts an einer Schulterseite baumeln haben.

Es ist ihnen schlichtweg angenehmer alle Utensilien die sie benötigen auf dem Rücken zu tragen bei voller Beweglichkeit und freien Händen. So ein Damenrucksack bietet natürlich sehr viel Stauraum und die Möglichkeit nicht nur Kosmetikprodukte, Arbeitsmaterialien, eine Trinkflasche und Knabberzeug für unterwegs mitzunehmen, da ist auch noch ordentlich viel Platz für die Einkäufe vorhanden.

Diese Balantion Rucksäcke für Damen gibt es in diversen Farben, Größen und Formen, da ist garantiert für jede Frau das passende Modell dabei. Ob farblich eher gedeckt in Weiß, schwarz, grau oder dunkelblau oder lieber knallige Farben, die Farbpalette dieser Echtleder Rucksäcke ist groß.

Insbesondere zu einem lässigen, urbanen Stil lassen sich solche Rucksäcke hervorragend kombinieren, weshalb sie sich stetiger Beliebtheit erfreuen. Die Investition in einen solchen Damenrucksack oder ein anderes Reisegepäckstück ist lohnenswert, da sie aus besten Materialien gefertigt wurden und deshalb äußerst robust und langlebig sind.

Balantion Portemonnaies – ein echter Eyecatcher!

Auch wenn die Kartenzahlung die Bezahlung mit Bargeld vielerorts abgelöst hat, so liegen klassische Geldbörsen dennoch weiterhin voll im Trend.

Schließlich wollen die ganzen Bezahl- und Ausweiskarten ebenso untergebracht werden wie das Münz- und Scheingeld. Moderne Frauen von heute schätzen dieses universelle Accessoire als vielseitigen Alltagsbegleiter weiterhin sehr.

Die Vielfalt an kleinen und großen, dickeren und dünneren Portemonnaies aus dem Hause Balantion ist riesengroß und dabei ist eines schöner und stilvoller als das andere.

Genarbtes Echtleder oder Glattleder mit den berühmten BB-Imprints sind ebenso üblich, wie rundum laufende Reißverschlüsse mit Zippern oder Druckknöpfen.

Viele Kartenfächer, separate Münzfächer, die mit einem Reißverschluss zu verschließen sind oder seitliche Handyfächer verleihen diesen Geldbörsen den letzten Pfiff.

Fazit

Alle Balantion Lederwaren haben eines gemeinsam, sie verfügen über eine hohe Qualität, sind aus feinstem Echtleder gefertigt und glänzen durch außergewöhnliche, eigene Designs.

Hier findet „Frau“ alles was das Herz begehrt, die Auswahl reicht von der Geldbörse über die Handtasche bis hin zur überdimensionalen Reisetasche.

Balantion steht für einen hohen Qualitätsanspruch und ein top Design.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EDIERK GmbH

Herr I. A.

Westring 32a

32051 Herford

Deutschland

fon ..: 05221 120 90 25

fax ..: 05221 120 90 25

web ..: https://www.edierk.de/

email : e.inci@edierk.de

Aktuelle Trends

Auch das Echtleder erfreute sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit. Kundinnen schätzen besonders die außergewöhnliche Langlebigkeit dieses Materials, welche eine Investition umso lohnenswerter macht. In unserem Shop finden Sie beispielsweise viele Reisetaschen aus ebensolchem Leder.

Pressekontakt:

EDIERK GmbH

Herr I. A.

Westring 32a

32051 Herford

fon ..: 05221 120 90 25

web ..: https://www.edierk.de/

email : e.inci@edierk.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Covid 19- Dantse Dantses Darstellungen haben sich erfüllt Autofahrer freuen sich im Dezember über Verschnaufpause in Kraftstoffpreisrallye