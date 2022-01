Covid 19- Dantse Dantses Darstellungen haben sich erfüllt

Alles tritt ein, wie vorhergesagt, wie die Daten in diesem Beitrag zeigen

Woher nimmt er sein Wissen heraus? Ist er ein Magier? Macht er Vodoo? Ist er ein Hellseher? Vielleicht nichts von dem oder vielleicht auch alles das. Die Wissenslehre von Dantse Dantse, die Dantselogik macht es möglich.

Januar 2020:

Es lautet überall, dass es eine weltweite Epidemie gibt- Covid 19.

Der Wissenslehrer Dantse Dantse beschreibt aufgrund ihm vorliegender Unterlagen: „Covid 19 wird und ist bereits eine Pandemie.“

April 2020:

Es lautet, dass man bis Ende 2020/Anfang 2021 die Pandemie im Griff hat.

Dantse Dantse, der sehr sorgsam wissenschaftliche Studien nach seiner Wissenslehre DantseLogik analysiert, erklärt Covid 19 bereits als eine Pandemie, auch wenn die Weltgesundheitsorganisation das Virus noch nicht als solche betitelt. Dantse trifft die Aussage: „Covid ist gekommen, um langfristig zu bleiben. Die Menschheit wird über das Jahr 2020 hinaus mit dieser Pandemie zu kämpfen haben. Wir müssen lernen, mit dieser Krankheit zu leben und die Furcht davor abzulegen.“

Juni 2020:

Es lautet, dass wir unbedingt Impfungen brauchen.

Dantses Statement dazu ist bereits zu diesem Zeitpunkt, dass wir dringend eine Stärkung unseres Immunsystems brauchen. Dies, so sagt er, gelingt am besten durch eine gesunde Ernährung und den Verzicht auf giftige Lebensmittel, wie Zucker, glutenhaltiges Mehl

(Weißmehl, wie Pasta, Pizza, Brötchen, Kuchen usw.), verarbeitete Fleischerzeugnisse, Getränke, wie Cola, Fanta, Energy Drinks, Alkohol und Zigaretten.

Kurz danach erschienen 2 von Dantse Dantses Corona Bücher. Eines, um zu erklären, was Corona ist und ein anderes mit Informationen zur Stärkung des Immunsystems:

https://indayi.de/book/gut-geruestet-gegen-covid-19-das-immunsystem-kann-sich-erfolgreich-natuerlich-wehren-mit-diesen-power-kuechenkraeutern-und-gewuerzen-ohne-medikamente-und-nahrungsergaenzungsmittel-wie-in-afrika-2/

https://indayi.de/book/covid-19-was-koennte-wahr-sein-heute-was-sind-die-fakten-was-ist-verstand-was-ist-emotion-was-ist-interpretation-was-ist-geruecht-was-ist-manipulation-was-ist-nur-angst/

Oktober 2020:

Es lautet, dass es eine Katastrophe in Afrika gibt. Man spricht über Szenarien von zig Millionen Toten, von schlimmsten Hungersnöten, von Armut, und Aufständen; von einer Zerstörung in Afrika durch Covid.

Dantse sagt zur gleichen Zeit, dass Afrika Covid 19 am besten die Pandemie meistern wird, weil die Menschen dort die Kraft der Naturmedizin kennen und nutzen, Glauben besitzen und sich gesund ernähren. Menschen dort, so äußert er, sind psychisch gesünder und sind dem Leben gegenüber positiver eingestellt. All das ist die Grundbasis für ein starkes Immunsystem. Afrikanische Lebensmittel sind überwiegend bereits von Natur aus antibakteriell und antiviral. Dantse Dantse prophezeite, das Afrika die wenigsten Infizierten und Toten haben wird.

Dezember 2020:

Es lautet, dass die Impfung gefunden ist und Covid nun besiegt sei. Wenn die Meisten sich impfen lassen, wird Covid verschwinden, heißt es.

Dantse sagt: „Die Impfung kann helfen. Die Euphorie über die Impfung wird jedoch nicht mal ein Jahr andauern. Die Impfung allein ist noch nicht die Lösung.“

Anfang 2021:

Es lautet überall: „Geht impfen! Impfen ist die magische Lösung gegen Covid.“

Der Wissenslehrer sagt dazu: „Nur die Impfung zu bewerben ohne gleichzeitig für die Stärkung des Immunsystems zu plädieren stellt für mich eine Fahrlässigkeit dar.“

Mitte 2021:

Es lautet, dass es nur noch die Impfung gibt, die schützt und die Covid effektiv bekämpfen wird.

Die Zahlen sinken vorerst und scheinen den Menschen recht zu geben.

Dantse sagt: „Es ist unfassbar angesichts der Daten, die mir und auch allen anderen Menschen vorliegen, dass man Impfung als die einzige Lösung sieht, angesichts der Erfolge von Afrika ohne Impfung.“ Er bleibt bei seiner Meinung: „Impfung alleine reicht nicht aus; vor Allem nicht für Menschen ab 60. Spätestens im Winter 2021 werden wir sehen, dass die Macht der Wirkung sehr begrenzt ist ohne ein starkes Immunsystem.“

Ende 2021:

Es lautet: „Impfung alleine reicht nicht aus. Auch die Geimpften müssen weiter aufpassen.“ Damit ist Dantse Dantses Aussage, die er bereits 2 Jahre vorher getroffen hat, bestätigt.

Vor 4 Wochen; Ende November 2021:

Es lautet: „Warnung vor Gefahr der neuen Omikron Variante des Coronavirus.“

Nach Analyse ihm vorliegender Daten ist Dantse Dantse sich sicher, dass Omikron nicht so alamierend ist, wie in den Medien dargestellt.

Anfang Januar 2022:

Es lautet aus der Mainstream- Wissenschaft und in den Medien: „Die Situation in Südafrika macht Hoffnung auf einen milden Verlauf der Omikron Variante.“

Es bewahrheitet sich langsam alles, was der Wissenslehrer bereits schon lange überall vorhersagte.

Ist Dantse ein Magier? Ist er ein Hellseher? Macht er Vodoo? Vielleicht ist er nichts von alledem oder vielleicht auch alles das.

Fakt ist, Dantse Dantses Wissenslehre basiert auf ganzheitliche Analyse, logisches Denken und komplexen Zusammenhängen (alles hängt zusammen und bedingt sich), Naturverständnis und spirituelles Handeln. Seine Wissenslehre ist die DantseLogik. Eine Wissenslehre, die überall Wunder erwirkt.

Lerne Wissenslehrer Dantse Dantse und seine Wissenslehrer kennen und erreiche eine neue Dimension der Veränderung. Mache möglich, was unmöglich ist.

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.de

Bestseller Autor und Denker @dantse-dantse.com

Gründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.com

Unternehmer und Visionär @ www.klicklac.de

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil: 0175.9735735

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dantse Dantse

Frau Monika Schelter

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 06151-4297421

web ..: http://www.dantse-logik.com

email : moni@gerali.de

Pressekontakt:

Dantse Dantse

Frau Monika Schelter

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt

fon ..: 06151-4297421

web ..: http://www.dantse-logik.com

email : moni@gerali.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wer ist Dantse Dantse? Ein Genie, ein Guru oder ein Gesandter Gottes?