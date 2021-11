Dauerthema Covid-19: Nun gibt auch Gesundheitsminister Spahn Dantse Dantse Recht

Bereits seit 2020 vertritt der Bestsellerautor Dantse Dantse vehement die Aussage: „Impfung allein kann und wird Covid-19 niemals beseitigen“

Jens Spahn stimmt dem nun seit dem 19.11.21 zu und sagt:“ Impfung allein reicht nicht mehr“

AHA!! Damit ist wieder, wie sehr oft, eine zentrale Aussage des Wissenslehrers über Covid 19 bestätigt. In Sachen Covid-19 vertritt Dantse Dantse, Autor von über 120 Büchern in allen Lebensbereichen, seit 2 Jahren eine Position, die ihm Spot, Beschimpfungen, Beleidigungen aber auch viel Anerkennung gebracht hat.

Dantse Dantse hat 5 Bücher über Covid-19 geschrieben; so viele, wie kein anderer Schriftsteller in Deutschland in dieser Zeit. Es sind Bücher, die Menschen helfen, Hoffnung geben und die Angst vor Covid-19 wegnimmt. Er warnt darin vor der Mainstream verbreiteten Meinung, dass die Impfung allein Covid-19 beseitigen wird.

Dantse Dantse, der nicht gegen die Impfung war und ist, verteidigt das Recht auf Selbstbestimmung. Ob man sich impfen lässt oder nicht, solle eine individuelle Entscheidung bleiben, äußert er. Der Bestsellerautor deklarierte es sogar als eine fahrlässige Körperverletzung, diese „Einbahnstraße der Impfung“ zu verfolgen. Immer setzte er sich ein, damit andere Faktoren, wie die Stärkung des Immunsystems durch bessere Ernährungshygiene und einen gesunden Lebensstil, mit einbezogen werden, um die Krankheit effektiver zu bekämpfen.

Mit Dantse Dantse sind die Gemüter zuerst meist erhitzt. Es gibt weltweit keinen Menschen, der so viele Bücher in den unterschiedlichsten Themenbereichen geschrieben hat. Auch die Methode, wie er Menschen lehrt bleibt einzigartig.

Dantse Dantse sagt dazu: „Der Mensch ist in seinen verschiedenen Teilen eins; alles ist verbunden miteinander. Wissen ist eine Ganzheit aus zahlreichen Einheiten. Zum Beispiel kannst du unmöglich über die Psyche eines Menschen arbeiten, ohne solides Wissen über seine gesamte Sexualität, Ernährung und Lebensmittel, die er isst, zu haben. Deine Hilfe wird nicht komplett sein. Ich habe in Afrika gelernt, dass ein guter Wissenslehrer ein Generalist ist.“

Immer wieder taucht die Frage auf, was er denn vertritt. Ist sein Wissen wissenschaftlich, alternativ oder beides? Warum ist er nicht gegen Impfung, wenn er doch gleichzeitig den Menschen empfiehlt, sich mehr über ihre Ernährung und natürliche Lebensmittel, den Schutz zu suchen? Ist er vielleicht ein Esoteriker? Oder ist alles rein spirituell? Dantse Dantse antwortet darauf lächelnd „Mein Wissen ist natürlich, afrikanisch inspiriert und Hauptsache es hilft.“

In seinen Büchern steht, dass seine Lehre, die DantseLogik, zu allen Wissens-Ausrichtungen, Therapieformen und Philosophien passt. Das ist es, was sie einzigartig macht. Sie hilft, Lösungen zu finden.

Der Bestsellerautor ist immer und überall Thema in Diskussionen. Viele Vertreter und großen Medien waren bereits bei ihm, finden jedoch noch nicht das richtige Format für ihn für die Öffentlichkeit.

Es lässt niemanden indifferent. Dantse Dantse polarisiert, erstaunt, begeistert seine Bewunderer, wie seine Gegner gleichermaßen. Sein Wissen ist für Viele schwer anzunehmen, weil es nicht immer das ist, was wir aus der Wissenschaft hören. Und doch wurde seinem Wissen bis jetzt niemals widersprochen, weder von Experten noch von Wissenschaftsgremien.

Fakt ist, dass sein Wissen bei allen Menschen, die bei ihm waren, wirkt- wie Magie. Das ist erstmalig, dass nur eine Art zu denken, so viele Dinge bewegt, die man sonst nur mit Medikamenten, Hypnose, langjähriger Therapien oder Magie erreicht.

„Ich mache aber keine Magie“, sagt Dantse, „denn die gibt es nicht. Es gibt nur Phänomene, deren Abläufe wir nicht verstehen. Wenn du die Logik dahinter verstehst; und es gibt immer eine, dann ist alles logisch. Mein Vater konnte verschwinden und an mehreren Orten gleichzeitig sein. Als ich die Logik dahinter verstanden habe, änderte sich meine Meinung über Magie total. Alles ist Wissenschaft; ein ganz genauer Prozess.“

Interessant ist es auch zu hören, was er selbst dazu sagt, dass nun in den höchsten Kreisen, wo Meinungen, wie seine, dass Impfung allein nicht ausreicht, bekämpft wurden, jetzt bestätigt wird.

„Ich bin es gewohnt, da mein Wissen natürlich, afrikanisch inspiriert ist und nicht nur wissenschaftlich ist. Wissenschaft, wie sie jetzt definiert ist, braucht sehr viel Zeit, um natürliche logische Phänomene zu verstehen. Deswegen habe ich oft diese Stufe übersprungen und habe mich an die Natur, da wo alles steht, gewendet. Afrika ist für diese Art von Wissen weltweit unschlagbar. Mein elitäres Studium in Wissenskreisen in Afrika hat mir in vielen Bereichen den Vorsprung ermöglicht. Es erstaunt mich nicht. So war es meistens mit meinem Wissen. Früher oder später, bestätigt die Wissenschaft vieles aus meinem Wissensschatz, der in meinen Büchern und Lehren steht. Die Welt hat eine Logik. Wenn du diese Logik verstehst, ist Vieles möglich. Nicht umsonst habe ich seit 30 Jahren nicht ein einziges Medikament genommen. Wer mich kennt, weiß, wie top gesund, fit und potent ich bin. Ich habe nur entschieden, dass meine Gesundheit mir gehört und habe keine Angst gehabt mir Fragen zu stellen und selbst zu denken. Heute ist es fast unmöglich noch selbst zu denken; auch wenn es viele behaupten.

Du bist immer auf der sichereren Seite, wenn du die Natur; das bedeutet die Spiritualität nach vorne stellst. Die Wissenschaft bedient sich oft von natürlichen Erkenntnissen. In allen meinen Büchern schreibe ich mit Wissen, das oft in dem Moment Zweifel erzeugt, weil dahinter nicht das sogenannte „wissenschaftlich bewiesen“ steht.

Ja, mein Wissen ist natürlich und es hilft jeden Tag Menschen, Dinge zu schaffen, die man Wunder nennt, dabei bin ich weder Arzt, Heiler oder Magier. Ich habe nur eine Logik. Es ist am gesündesten, wenn du die Macht über deine Gesundheit bei dir selbst lässt und nicht an Medikamente, Ärzten und Experten delegierst. Deine Gesundheit ist in dir. Vertraue dir selbst, glaube an dich, weil Gott in dir ist und du wirst die Macht bekommen, das richtige zu tun, um gesund zu bleiben, ohne Medikamente. Das ist die DantseLogik. Diese Logik heilt und findet Lösungen, jeden Tag sehe ich das an meinen Klienten und Menschen, die meine Bücher gekauft und gelesen haben“

Dantse Dantse lesen steht für Vorkehrungen für seine Gesundheit treffen, Krankheiten vorbeugen und für sein Wohlbefinden sorgen. Dantse Dantses Wissen ist innovativ, natürlich und sehr wirksam; Dantselogik ist eine Lehre, die dich ins Zentrum des Handels stellt.

Ja, alles, was passiert konkurriert zu deinem Wohlergehen und du hast die Macht; die Macht über deine Gesundheit. Gib sie nicht wieder ab und du wirst sie auch nie wieder abgeben, sobald du Dantse Dantse gelesen hast.

Hier sind die Links zu verschiedenen Büchern von Dantse Dantse zum Thema Covid-19

https://indayi.de/book/gut-geruestet-gegen-covid-19-das-immunsystem-kann-sich-erfolgreich-natuerlich-wehren-mit-diesen-power-kuechenkraeutern-und-gewuerzen-ohne-medikamente-und-nahrungsergaenzungsmittel-wie-in-afrika-2/

https://indayi.de/book/covid-19-mehr-als-ein-biologischer-kampf-ein-geopolitischer-geooekonomischer-demokratie-menschrechts-und-zukunfts-krieg-viel-emotion-wenig-verstand/

https://indayi.de/book/covid-19-eine-lobeshymne-fuer-mutter-afrika/

