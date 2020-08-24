TAXarena NRW: Konnect eMail stellt Lösungen für die sichere E-Mail-Verwaltung vor

Mit den Tools Central Classic und Central New von Konnect eMail lassen sich E-Mails und Anhänge revisionssicher ablegen

Melbourne, im April 2026 – Konnect eMail hat Outlook Add-Ins für Microsoft 365-Anwender entwickelt und sorgt damit für eine strukturierte und revisionssichere E-Mail-Ablage. E-Mails und Anhänge können direkt aus Outlook in SharePoint, Teams oder OneDrive gespeichert und automatisch mit Metadaten klassifiziert werden. Das unterstützt Steuerberater bei der Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und Compliance im Mandatsgeschäft. Auf dem Branchentreff in Bochum am 23.04.2026 können sich Interessierte ausführlich am Stand von Konnect eMail beraten lassen.

Steuerbescheide, Mandantenkorrespondenz, Belege und Unterlagen für Jahresabschlüsse – in Outlook-Postfächern befinden sich häufig wichtige und vertrauliche Daten. Mit der Integrationslösung für Outlook und SharePoint von Konnect eMail können Kanzleien ihre E-Mails und Anhänge jetzt strukturiert ablegen, teilen und bearbeiten. Dadurch entsteht ein zuverlässiges, durchsuchbares Datenspeichersystem in SharePoint. Arbeitsabläufe sowie die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit lassen sich auf diese Weise verbessern, Audits und Prüfungen werden vereinfacht.

„E-Mails müssen in Kanzleien häufig dokumentiert werden. Mit unseren Tools werden Mitarbeitende wirkungsvoll dabei entlastet, da die E-Mails transparent, strukturiert und nachvollziehbar abgelegt werden. Durch Klassifizierung und Metadaten sind sie damit jederzeit nach Mandant, Vorgang oder Thema auffindbar – was die Teamarbeit deutlich vereinfacht“, erklärt Gaurav Tiwari, Product Director bei Konnect eMail. „Compliance- und GoBD-Anforderungen lassen sich somit leichter erfüllen, zudem macht sich die Zeitersparnis direkt im Tagesgeschäft bemerkbar.“

Konnect eMail ist ISO 27001 zertifiziert und von Microsoft als vertrauenswürdig eingestuft. Central Classic und Central New sind im Webshop sowie im Microsoft Azure Marketplace verfügbar.

Testversionen und weitere Informationen zu Konnect eMail sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.konnectemail.com/

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Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

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fon ..: 0151 188 09 288

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email : andrea@weinholz.org

Über Konnect eMail

Konnect eMail stellt Unternehmen eine leistungsstarke Plattform bzw. ein plattformübergreifendes Outlook-Add-in zur Verfügung stellt. Die Produkte von Konnect eMail integrieren sich nahtlos in Microsoft 365 und ermöglichen Unternehmen E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook in SharePoint, Microsoft Teams oder OneDrive zu speichern – mit automatischer Metadaten-Kennzeichnung für eine vollständige Klassifizierung und Compliance. Zu den Kunden zählen u.a. Behörden sowie renommierte Versicherungen und Finanzdienstleister. Der Firmensitz ist in Melbourne.

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