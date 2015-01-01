Tipps und Tricks von Profis: Portrait-Tage bei Calumet Photo Video

Ab sofort können sich Interessierte zu Model-Shootings und Portrait-Walks anmelden

Hamburg, im April 2026 – Im April und Mai lädt Calumet Photo Video Fotofans an ausgewählten Standorten zu Eventtagen rund um das Thema Portraitshooting ein. Foto-Enthusiasten können in Workshops ihr Praxiswissen gezielt erweitern, sich mit Branchenexperten austauschen und hochwertige Kameras, Objektive sowie passendes Zubehör ausprobieren. Exklusive Angebote vor Ort beispielsweise von Canon, Profoto, Sony und weiteren Herstellern runden das umfangreiche Angebot ab. Los geht’s am 18. April in Berlin, weitere Termine folgen in Düsseldorf, Hannover, Frankfurt und Köln.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr Mike Suminski, Oliver Vogler und viele weitere renommierte Fotografen für unsere beliebten Portrait-Tage gewinnen konnten“, sagt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video. „Ob gezielter Lichteinsatz, Kommunikation mit dem Model oder die Wahl der passenden Ausrüstung – die Experten teilen ihr Spezialwissen direkt vor Ort, geben hilfreiche Tipps und tauschen sich gerne mit interessierten Profis und ambitionierten Einsteigern aus. Damit steht einem erfolgreichen Portraitshooting nichts mehr im Wege.“

Die Spezialisten stehen an den Eventtagen von 10 bis ca. 18 Uhr für verschiedene Walks und Shootings bereit. Interesssierte lernen hier beispielsweise wie ausdrucksstarke Portraits mit Tages- oder Blitzlicht entstehen, ein schnelles Arbeiten on Location zu konstant guten Ergebnissen führt oder wie sie in Interaktion mit dem Model eine eigene Bildidee entwickeln. Bei jedem Workshop ist ein professionelles Model dabei. Die Programme dauern meistens ca. 90 Minuten. Tipps und Tricks zur optimalen Handhabung der Technik runden die Sessions ab.

Als besonderes Highlight gewähren einzelne Hersteller an den Porträttagen besondere Rabatte auf Kameras und Zubehör. Die Anbieter unterscheiden sich je nach Veranstaltungsort. Immer dabei sind Canon, Sony und Profoto, in Berlin ergänzt Fujifilm das Angebot, in Düsseldorf Leica und in Frankfurt sowohl Fujifilm als auch Leica. Exklusiv in Frankfurt bietet Sigma zudem die Chance verschiedene Objekte direkt vor Ort zu testen.

Anmeldung und weitere Information

Interessierte können sich ab sofort zu den Model-Shootings und Portrait-Walks direkt auf der Website von Calumet Photo Video anmelden. Die Gebühr an den Portrait-Tagen beträgt pro Seminar jeweils 5 Euro, die in Form eines Gutscheins erstattet werden.

Anmeldungen sind unter folgendem Link möglich. Hier sind auch weitere Informationen abrufbar:

https://www.calumet.de/events/portraittage

Die Termine der Portrait-Tage bei Calumet

18.04. Berlin

24.04. Düsseldorf

22.05. Hannover

29.05. Frankfurt

30.05. Köln

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Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

Deutschland

fon ..: 0151 188 09 288

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email : andrea@weinholz.org

Über Calumet Photo Video GmbH

Calumet Photo Video ist einer der führenden Fachhändler für Foto- und Videotechnik in Deutschland. Das Unternehmen steht für ein umfangreiches Sortiment, persönliche Beratung und praxisnahe Services – für Profis wie für ambitionierte Einsteiger.

Über die European Imaging Group (EIG)

Die European Imaging Group ist eine europaweit aktive Unternehmensgruppe für Imaging-Produkte und -Dienstleistungen und Teil der Aurelius Gruppe. Unter ihrem Dach vereint sie führende Fachhändler und Plattformen rund um Fotografie, Video und Content Creation.

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