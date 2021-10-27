-
Die Calumet Photo Video Days starten im März
Neue Kameras ausprobieren, Fachwissen erweitern, sich mit anderen austauschen: In seinen Filialen bietet Calumet Photo Video ein umfassendes Programm für Fotofans
Hamburg, im Februar 2026 – Im Frühjahr lädt Calumet Foto- und Videobegeisterte deutschlandweit an unterschiedlichen Terminen zu seinen beliebten Hausmessen ein. In den 13 Filialen können Interessierte an jeweils einem Tag Neuheiten testen und an kostenlosen Workshops, Shootings oder Fotowalks von Branchenexperten teilnehmen. Exklusive Angebote führender Hersteller wie Sony, Canon, OM System, Nikon, Fujifilm und Tamron sowie Gewinnspiele runden das Angebot ab. Start ist am 6. März in Berlin, das Finale findet am 9. Mai in München statt.
Calumet inszeniert die Photo Video Days, um Interessierten ein geballtes Programm aus neuester Fototechnik und Expertenwissen zu bieten – live vor Ort. Dabei unterscheidet sich das Programm je nach Standort. Immer dabei sind Trainer unterschiedlichster Marken, die Tipps und Tricks aus der Film- und Videografie in kostenlosen Fotowalks oder Präsentationen weitergeben. Dabei können neben Kameras auch verschiedene Objektive getestet werden. Manfrotto und Lowepro zeigen zudem an ausgewählten Standorten die neuesten Stative und Taschen. Traditionell gewähren einzelne Hersteller an den Photo Video Days spezielle Rabatte auf Kameras und Zubehör.
Ein weiteres beliebtes Feature der Photo Video Days ist die kostenlose Sensorreinigung, die Calumet in Zusammenarbeit mit ausgewählten Herstellern in verschiedenen Stores anbietet.
In den Filialen Berlin, Stuttgart, Hamburg, Nürnberg, Essen und Dresden können Fotobegeisterte einem erfahrenen Profi beim Model-Shooting über die Schulter schauen und selbst fotografieren. Dabei können sie neueste Technik ausprobieren und lernen u.a., wie sie in jeder Situation mit verschiedenen Lichtquellen außergewöhnliche Portraits fotografieren können.
Wer an den Photo Video Days zur neuen Kamera greift und seine alte Ausrüstung in Zahlung gibt, profitiert zudem vom Trade-In- Bonus: Dieser beträgt 10 Prozent auf den regulären Ankaufswert des Gebrauchtgeräts.
Als weiteres Highlight bietet Calumet ein Gewinnspiel an, bei dem eine Fujifilm Instax Mini Evo Cinema inkl. Filme für 60 Aufnahmen zu gewinnen ist.
„Mit unseren Photo Video Days bieten wir einen etablierten Höhepunkt im Eventkalender der Foto- und Videobegeisterten“, sagt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video. „Die Tage leben ganz besonders vom Ambiente vor Ort. Viele Gleichgesinnte kommen zusammen und tauschen sich aus, entdecken neueste Trends und gehen mit einem tollen Erlebnis nach Hause. Wir freuen uns schon auf die kommende Ausgabe und auf viele neue und bekannte Gesichter in unseren Filialen.“
Die Termine der Photo Video Days bei Calumet:
06.03. Berlin
07.03. Düsseldorf
13.03. Stuttgart
14.03. Leipzig + Frankfurt
20.03. München (Leopoldstraße)
21.03. Köln
27.03. Hannover
28.03. Hamburg
17.04. Nürnberg
18.04. Essen
25.04. Dresden
09.05. München (Sonnenstraße)
Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.calumet.de/events/photo-video-days
