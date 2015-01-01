-
Jetzt auch bei Globetrotter erhältlich: Zweibrüder setzt auf den Fachhandel
Online und in den Filialen: Ab sofort sind die hochwertigen LED-Taschen- und Stirnlampen der Premium-Marke Zweibrüder bei Globetrotter verfügbar
Solingen, im Februar 2026 – Das Solinger Unternehmen Zweibrüder entwickelt und produziert Premium-Taschen- und Stirnlampen. Alle Modelle sind robust und langlebig designt, mit leistungsstarken Akkus und LEDs sowie innovativen Features wie Auto Focus, der Multiple Optic Technology und intuitiver Steuerung per Joystick ausgestattet. Diese lichtstarken Begleiter setzen Outdoor-Aktivitäten zuverlässig in ein sicheres Licht. Ab sofort können Interessierte die portablen Leuchten von Zweibrüder vor Ort in einer der 22 Globetrotter-Filialen ausprobieren oder im Webshop des Outdoor-Händlers bestellen.
„Portable Leuchten von Zweibrüder sorgen mit ausgeklügelten Technologien für optimales Licht und damit auch für mehr Sicherheit auf Bergtouren und Wanderungen sowie bei Campingurlauben und anderen Aktivitäten“, erklärt Björn Schmidt, Product Manager Camp bei Globetrotter Ausrüstung. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir diese hochwertigen Produkte ab sofort anbieten können.“
Tobias Schleder, Geschäftsführer von Zweibrüder, ergänzt: „Diese Kooperation ist für uns ein ganz besonderes Highlight. Mit unseren Innovationen wollen wir neue Maßstäbe in der Welt der Beleuchtung setzen. Alle Taschen- und Stirnlampen entwickeln wir gezielt für hohe Ansprüche. Globetrotter ist für Outdoor-Enthusiasten eine erste Adresse. Daher ist es für uns perfekt, dass Interessierte unsere Produkte jetzt in den Stores direkt ausprobieren können.“
Die edel designten Premium-Taschenlampen von Zweibrüder sind in vier Varianten erhältlich, von der schlanken Stiftlampe ZB5P und der Schlüsselringleuchte ZB1T Mini über die handlichen Begleiter ZB6T mit 3.000 Lumen (lm) und die 4.000 lm starke ZB8T. Die Stirnlampenlinie umfasst fünf Modelle: ZB3H mit 600lm, ZB5H mit 1.000 lm, ZB7H mit 1.200 lm, ZB9H mit 2.000 lm sowie die 3.000 lm starke ZB11H.
Alle Leuchten von Zweibrüder sind aufladbar und verfügen über innovative Features. Je nach Modell sind sie mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet: So verfügen beispielsweise die Taschenlampe ZB8T und die Stirnlampe ZB9H über die Auto-Focus-Technologie (AFT), die eine automatische Dimmung und Fokussierung bewirkt – manuelles Verstellen von Fokus oder Helligkeit wird dadurch obsolet.
Die neu entwickelte Multiple Optic-Technologie ermöglicht zudem eine präzise Lichtverteilung sowie fokussiertes und defokussiertes Licht. Auch Lese- und Rotlicht sind integriert und sofort abrufbar.
Alle Modelle wurden von Firmengründer Tobias Schleder, einem erfahrenen Experten für innovative Lichtlösungen, gemeinsam mit Rainer Opolka und weiteren Mitgliedern des Zweibrüder-Teams entwickelt.
Verfügbarkeit
Die Premium LED-Stirn- und Taschenlampe von Zweibrüder sind ab sofort online sowie in Filialen von Globetrotter erhältlich:
https://www.globetrotter.de/marken/zweibrueder/?rq=ZWEIBRÜDER#allProducts
Weitere Informationen zu Zweibrüder sind unter folgendem Link verfügbar: https://zweibruder.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Weinholz Kommunikation
Frau Andrea Weinholz
Zieglerstr. 50
81735 München
Deutschland
fon ..: 015118809288
web ..: https://zweibruder.de
email : andrea@weinholz.org
Über Zweibrüder
Zweibrüder ist ein exklusiver Hersteller von tragbaren Beleuchtungsprodukten mit Sitz in Solingen. Gemeinsam mit Partnern entwickelt Zweibrüder Produkte, die höchste Qualität mit erstklassiger Leistung und Benutzerfreundlichkeit verbinden.
Dabei liegt ein Fokus auf erstklassigem industriellen Design. Das Team bringt über 20 Jahren Erfahrung und damit fundiertes Fachwissen in der Herstellung und dem Vertrieb von tragbaren Beleuchtungsgeräten mit. Geschäftsführer ist Tobias Schleder.
Die breite Palette an tragbaren Beleuchtungsprodukten umfasst mit der Marke Zweibrüder den Premium-Bereich sowie mit dem Brand Duracell das Mass-Premium-Segment.
