  • FION – Industrielle Batteriespeicher werden dank KI zum Wettbewerbsvorteil

    Kosten senken, Risiken minimieren, Energie flexibel und gewinnbringend einsetzen: Mit KI-gesteuerten Batteriespeichern erhöht das Berliner Cleantech-Start-up die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen

    BildBerlin, im Januar 2026 – Fion Energy hat eine Lösung entwickelt, mit der Unternehmen ihren Energieeinsatz optimieren und Stromkosten nachhaltig senken können. Zentraler Hebel ist die firmeneigene KI-Dispatch-Engine der Batteriespeicher. Diese steuert die Stromzufuhr automatisch auf der Basis von Verbrauchsmustern, Tarifen und Marktpreisen, ohne dass Unternehmen ein eigenes Energiemanagement benötigen. So werden beispielsweise Lastspitzen geglättet, was zur Reduzierung der Netzentgelte führt. Darüber hinaus kann das System auch aktiv zur Preis-Arbitrage genutzt werden. Insbesondere energieintensive Betriebe profitieren davon, beispielsweise in der Kunststoff-Verarbeitung, Lebensmittel- und Textilindustrie sowie Recycling-Anlagen. Erste Unternehmen aus diesen Bereichen setzen bereits auf die Lösung von Fion.

    „Für viele Industrieunternehmen ist Energie längst kein Nebenthema mehr, sondern ein relevanter Kosten- und Wettbewerbsfaktor“, weiß Philipp Hamm, Mitgründer und Geschäftsführer von Fion Energy. „Sie wollen daher ihre Energiekosten senken, stoßen dabei aber auf technische Komplexität und hohen Betriebsaufwand. Mit KI-gesteuerten Batteriespeichern haben wir eine komfortable Lösung entwickelt, um Stromkosten dauerhaft zu senken und das Risiko mangelnder Planbarkeit in eine strategische Chance zu verwandeln.“

    Die KI-Steuerung entkoppelt den Energieverbrauch von Marktpreisen, da sie bei niedrigen Preisen lädt und bei hohen entlädt. Unternehmen werden dadurch unabhängig von Preissprüngen. Zudem können sie die Preisunterschiede aktiv zur wirtschaftlichen Optimierung nutzen, Stichwort Arbitrage.

    Ein weiterer Vorteil der Batteriespeicher ist eine Verbesserung der stabilen Stromversorgung. Kurzfristige Netzstörungen lassen sich überbrücken, Produktionsanforderungen werden von Netz- und Marktschwankungen entkoppelt.

    Fion verantwortet die komplette Installation, den Betrieb und die Wirtschaftlichkeit der Batteriespeicher, die herstellerunabhängig ausgewählt werden. Der Prozess umfasst die Standort- und Potenzialanalyse, die Auswahl und Integration der passenden Batterie, die vollständige Integration des Speichers in die bestehende Infrastruktur sowie die intelligente Steuerung im Betrieb.

    Um den Energiebedarf jederzeit zum besten Preis zu decken, sorgt Fions KI-gestützte Entscheidungslogik für eine kontinuierliche Optimierung anhand verschiedener Faktoren. Dazu gehören z.B. die Strompreise, Lastprofile auf Basis des prognostizierten Standortverbrauchs und die Stromerzeugung sowie die jeweiligen Produktionsanforderungen. Damit wird eine stabile, planbare und kostenoptimierte Energieversorgung gewährleistet – vollautomatisch und ohne Eingriffe in die Produktion. Fion stellt sicher, dass die vorher analysierte Wirtschaftlichkeit auch erreicht wird. Unternehmen können die Einsparungen in Echtzeit verfolgen.

    „Mit Fion wird Energie planbar und profitabel – unsere KI macht Batteriespeicher zum echten Wettbewerbsvorteil“, so Philipp Hamm. „Damit wollen wir Betriebe unabhängiger machen und Deutschlands Attraktivität als Industriestandort wiederherstellen.“

    Weitere Informationen sind unter folgendem Link verfügbar: www.fion-energy.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Weinholz Kommunikation
    Frau Andrea Weinholz
    Zieglerstr. 50
    81735 München
    Deutschland

    fon ..: 015118809288
    web ..: https://www.fion-energy.com
    email : andrea@weinholz.org

    Über FION
    FION Energy wurde 2025 in Berlin gegründet. Das Cleantech-Start-up macht industrielle Batteriespeicher wirtschaftlich und einfach nutzbar – durch herstellerunabhängige Projektentwicklung und KI-optimierten Betrieb in Echtzeit. Zielkunden sind Industrieunternehmen mit einem Jahresverbrauch von über 2 GWh.
    Mehrere Batteriesysteme sind bereits bei Industriekunden installiert, weitere Projekte in Deutschland und der EU geplant. Das Gründerteam besteht aus Philipp Hamm, Johannes Meriläinen und Dmytro Dzifuta.

    Pressekontakt:

    Weinholz Kommunikation
    Andrea Weinholz
    Zieglerstr. 50
    81735 München

    fon ..: 015118809288
    email : andrea@weinholz.org


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. AG Reederei Norden-Frisia nimmt Batteriespeicher in Betrieb
      Das Projekt ist Teil eines Nachhaltigkeitskonzepts zur autarken Energieversorgung....

    2. Stationäre Batteriespeicher im Fokus – PLAN-B NET ZERO startet Ausbau klimafreundlicher Energiesysteme
      Die PLAN-B NET ZERO AG gründet die BESS GmbH und erschließt damit gezielt das Zukunftsfeld stationärer Batteriespeicheranlagen (BESS) zur flexiblen und nachhaltigen Energieversorgung....

    3. Batteriespeicher: Auch in Deutschland geht es voran!
      In Deutschland wird mit Blick auf die Energiewende die geringe Dynamik bei Batteriespeichern bemängelt. Diese sind notwendig, um insbesondere aus Sonne und Wind gewonnene Energie dann bereitzustellen, wenn sie benötigt...

    4. Temm Haustechnik: Mit Batteriespeicher mehr Sonnenenergie nutzen
      Zu jeder Tageszeit eigene Solarenergie nutzen. Das ist möglich: Mit Hilfe von Stromspeichern für die Photovoltaikanlage. Temm Haustechnik im Seegebiet Mansfelder Land ist spezialisiert....

    5. Batteriespeicher: USA und China geben das Tempo vor
      Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) der US-Regierung beginnt auch der Bau von Batteriespeicher an Dynamik zu gewinnen. Sie stellen die Brücke zwischen den Erneuerbaren Energien und einer dauerhaften Stromversorgung...

    6. Stromnetze, Batterien, Batteriespeicher und Elektroautos brauchen kritische Metalle
      Lithium, Nickel, Graphit, Seltene Erden, aber auch Kupfer oder Aluminium werden für die Energiewende benötigt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.