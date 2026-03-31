  • Präzise Oberflächenreinigung in Sachsen: Huebner Strahlservice setzt auf Laser und Trockeneis

    Huebner Strahlservice bietet in Sachsen innovative Reinigungslösungen: Trockeneisstrahlen für Motor und Industrie sowie Laserreinigung für präzise Entrostung – effektiv, mobil und werterhaltend.

    BildInnovative Oberflächentechnik für Industrie und KFZ

    Die Anforderungen an eine moderne Oberflächenreinigung sind hoch: Sie muss materialschonend, effizient und zunehmend umweltfreundlich sein. Der „Huebner Strahlservice“ aus Großröhrsdorf hat sich genau auf diese Herausforderung spezialisiert und bietet Trockeneisstrahlen in Dresden, Bautzen & Umgebung an. Als operativer Dienstleistungszweig der Marke Huebner works bietet das Team professionelle Lösungen vor Ort an, die weit über konventionelle Reinigungsmethoden hinausgehen.

    Trockeneisstrahlen: Die Revolution im Motorraum und Unterboden
    Besonders im KFZ-Sektor setzt der Huebner Strahlservice Maßstäbe. Die Trockeneisreinigung hat sich hier als sehr gut erwiesen, da sie vollkommen ohne Wasser oder aggressive Chemie auskommt. Bei der Motorreinigung bietet dies den entscheidenden Vorteil, dass hochempfindliche elektronische Bauteile keinen Schaden nehmen, da das CO2-Eis bei Kontakt sofort sublimiert. Auch bei der Aufbereitung des Unterbodens spielt das Verfahren seine Stärken aus: Alter, spröder Unterbodenschutz und Wachsschichten werden rückstandslos entfernt, ohne die darunterliegenden Leitungen oder das Metall anzugreifen. Dies schafft die perfekte Basis für eine fachgerechte Bestandsaufnahme oder Neukonservierung. Zudem ist das Eisstrahlen sehr sauber, da es keine Rückstände hinterlässt.

    Laserreinigung: Präzision gegen hartnäckigen Rost
    Ergänzend zum Trockeneisstrahlen bietet das Unternehmen die Laserreinigung an. Dieses Verfahren ist die erste Wahl, wenn es um den punktgenauen Abtrag von Korrosion, Lackschichten oder Oxiden geht. Im Gegensatz zu abrasiven Methoden bleibt die Oberflächenstruktur des Werkstücks absolut unberührt. Dies macht die Lasereinigung ideal für die Restaurierung von KFZ-Rahmenteilen, historischen Metallkomponenten oder filigranen Industrieformen.

    Mobiler Service für die Region Sachsen
    Durch die mobile Ausrüstung ist der Huebner Strahlservice in der Lage, direkt beim Kunden in Dresden, Bautzen und Umgebung tätig zu werden. Das spart Zeit und Logistikkosten, besonders bei stationären Industriemaschinen. Das Unternehmen steht somit für eine zukunftsorientierte Oberflächenbehandlung, die Werterhalt und technische Innovation vereint.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Huebner Works
    Herr Christian Bensch
    Gewerbering S 14
    01900 Großröhrsdorf
    Deutschland

    fon ..: 01626246257
    web ..: https://huebner-strahlservice.de/
    email : seo@huebner-strahlservice.de

    Huebner Strahlservice ist der spezialisierte Dienstleistungszweig der Marke Huebner works mit Sitz in Großröhrsdorf. Während die Muttermarke als Experte für den Verkauf und die Wartung von Strahlgeräten agiert, konzentriert sich der Huebner Strahlservice rein auf die professionelle operative Oberflächenreinigung vor Ort.

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    Pressekontakt:

    Marketing Bro – Suchmaschinenoptimierung aus Leipzig
    Herr Gerd Pufler
    Georg-Schumann-Str. 329
    04159 Leipzig

    fon ..: 01743384244
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