  • Hochleistungstechnik für die Industrie: huebner works präsentiert neue Website für Trockeneisstrahl-Systeme

    Mit huebner-works.de bietet der Spezialist eine zentrale Anlaufstelle für Informationen zu Kauf, Vermietung und Wartung professioneller Reinigungstechnologie.

    BildEffizienz und Materialschonung sind die Schlüsselfaktoren moderner industrieller Instandhaltung. Um Unternehmen den Zugang zu diesen Technologien zu erleichtern, präsentiert huebner works sein umfassendes Leistungsportfolio ab sofort auf der neuen Website huebner-works.de. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung von Hochleistungssystemen im Bereich der Trockeneisstrahlgeräte.

    Die neue Online-Präsenz richtet sich gezielt an Industriebetriebe, Kfz-Werkstätten und spezialisierte Reinigungsunternehmen, die ihre Prozesse durch den Einsatz professioneller Technik optimieren wollen. huebner works fungiert hierbei als strategischer Partner, der die passende Hardware vorstellt und die langfristige Betriebsbereitschaft der Systeme durch qualifizierten Service sicherstellt.

    „Mit huebner-works.de bieten wir eine übersichtliche Informationsplattform für hochwertige Reinigungslösungen im B2B-Sektor“, so das Unternehmen. „Unser Ziel ist es, Betrieben die technische Basis für ihre individuellen Anforderungen aufzuzeigen – sei es für eine dauerhafte Investition oder flexible Mietmodelle.“

    Das Leistungsportfolio von huebner works im Überblick:

    Beratung und Verkauf von Neugeräten: Vorstellung von Systemen namhafter Hersteller für vielfältige Einsatzbereiche, von der Halbleiterindustrie bis zur schweren Maschinenreinigung.

    Flexibler Miet-Service: Bereitstellung moderner Leihgeräte für projektbezogene Einsätze oder zur Kapazitätserweiterung, inklusive technischer Einweisung.

    Technischer Support: Qualifizierte Reparatur von Trockeneisstrahlgeräten, um Stillstandszeiten zu minimieren und den Werterhalt der Technik zu garantieren.

    Durch die klare Spezialisierung auf den Gerätevertrieb und den dazugehörigen Service etabliert sich huebner works als fachkundiger Ausrüster im Markt für Oberflächentechnik. Die neue Website bietet detaillierte Einblicke in die technischen Spezifikationen und ermöglicht eine direkte Kontaktaufnahme für individuelle Konfigurationen und Angebote.

    Weitere Informationen zum Sortiment und den Konditionen finden Interessenten unter https://huebner-works.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    huebner works
    Herr Christian Bensch
    Gewerbering S 14
    01900 Großröhrsdorf
    Deutschland

    fon ..: 01626246257
    web ..: https://huebner-works.de/
    email : info@huebner-works.de

    huebner works ist ein spezialisierter Fachhändler und Servicedienstleister im Bereich der industriellen Oberflächentechnik. Das Unternehmen unterstützt Betriebe durch die Bereitstellung und Instandhaltung von professionellen Trockeneisstrahlgeräten. Der Fokus liegt auf effizienten, umweltfreundlichen Lösungen zur Optimierung betrieblicher Reinigungsprozesse.

    Pressekontakt:

    Marketing Bro – Online Marketing & Webdesign aus Leipzig
    Herr Gerd Pufler
    Georg-Schumann-Str. 329
    04159 Leipzig

    fon ..: 01743384244
    web ..: https://marketing-bro.de/


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