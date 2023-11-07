Für das „Fine Dining daheim“: Klare Orientierung mit fünf Gewürzmischungen, abgestimmt auf fünf Weinstile

„Wein & Würze“ garantiert die Harmonie der Aromen: Inspirationen und Rezepte für den Abend zu zweit, genussvolle Familienfeiern oder kulinarische Themenabende im Freundeskreis

Kurze Zusammenfassung dieser Pressemitteilung:

Für viele kulinarisch interessierte Menschen ist die ideale Abstimmung der Speisen auf die passenden Weine – und umgekehrt – die Krönung des Genusses. Aber welche Rebsorte harmoniert am besten mit welchen Aromen und Gewürzen? Der Weinhändler Heinz Tepe und die N8Schicht GmbH als Hersteller haben gemeinsam das neue Konzept „Wein & Würze“ entwickelt, das hierfür eine einfache Orientierung schafft. Die Palette besteht aus fünf Gewürzmischungen, die ausschließlich im Weinfachhandel und in Feinkostläden verkauft werden, um eine qualifizierte Beratung der Verbraucher zu garantieren. Hier finden sie verschiedene Rezeptideen „von einfach bis ambitioniert“ in gedruckter Form sowie ständig aktualisiert und erweitert auf der Homepage von www.weinundwuerze.de unter „Rezepte“.

Bad Rothenfelde (Osnabrück) / Essen (Oldenburg). Ob ambitionierter Hobbykoch oder erfahrener Gourmet: Wer ein besonderes kulinarisches Erlebnis plant, möchte bei der Auswahl und Abstimmung von Weinen und Gerichten stets auf der sicheren Seite sein. So steht oft die Frage im Raum: Welcher Weinstil begleitet welche Speise ideal – jeweils den Hauptbestandteilen des Gerichts und den dominierenden Aromen entsprechend?

Eine klare Orientierung bietet jetzt das neue Konzept „Wein & Würze“. Es besteht aus fünf verschiedenen Gewürzmischungen, die jeweils auf eine Weinkategorie abgestimmt sind: frischer Weißwein, weicher und cremiger Weißwein, Rosé, leichter Rotwein oder kräftiger Rotwein. Die Farbgebung der Etiketten auf den Gewürzmischungsgläsern signalisiert, welche Mixturen mit welcher Art von Wein am besten harmonieren.

Die besonderen Genussmomente zu Hause

Sven Werning, Geschäftsführer des Herstellers N8Schicht aus Essen im Oldenburger Münsterland, möchte kulinarisch interessierten Endverbrauchern hiermit die Möglichkeit eröffnen, besondere Genussmomente nicht nur im gehobenen Restaurant zu erleben, sondern auch selbst zu Hause zu schaffen.

„In diesen Zeiten schauen viele Menschen etwas genauer darauf, wie sie ihr Geld zusammenhalten und sich trotzdem etwas Besonderes gönnen können. Mit unseren Gewürzmischungen und den entsprechenden Weinen ist für einen gelungenen Abend mit ,Fine Dining daheim‘ alles bereitet“, sagt Sven Werning.

Alle fünf Gewürzmischungen sind „made in Germany“, zu 100 % vegan und völlig frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen sowie ohne Geschmacksverstärker und Rieselhilfen. Ob romantischer Abend zu zweit, genussvolle Familienfeier oder kulinarischer Themenabend unter Freunden: Für jeden Anlass und Geschmack ist die passende Ausrichtung dabei.

Edle Tropfen und hochwertige Zutaten zu kombinieren, ist dank „Wein & Würze“ denkbar einfach: Die Mischung Nr. 1 wurde beispielsweise mit grüner Schrift markiert und ist für Speisen gedacht, zu denen in der Regel ein frischer, spritziger Weißwein gereicht werden sollte. Die feinen Kräuter und Aromen von Zitrusfrüchten passen hervorragend u. a. zu Fisch, Seafood, grünem Gemüse oder Feta-Käse.

Zu einem solchen Mahl würde der Weinhändler Heinz Tepe, der die Idee für das „Wein & Würze“-Konzept hatte, beispielsweise einen Riesling, einen Grünen Veltliner oder einen Silvaner empfehlen.

Wein einfach zum Gericht wählen – und umgekehrt

Einen leichten Rotwein, wie z. B. einen Merlot, einen Bardolino oder einen leichten Spätburgunder, würde Tepe hingegen eher zu Pasta- und Pilzgerichten reichen, bei denen Trüffel die Geschmacksnote vorgeben und die Gewürzmischung Nr. 4 das Aromenbild abrundet.

„Das Schöne an diesem simplen System ist, dass es in beide Richtungen funktioniert: Wer einen guten Wein in seinem Keller hat und überlegt, was man dazu kochen sollte, findet auf der Website www.weinundwuerze.de viele Inspirationen und Rezepte sowie die passende Gewürzmischung. Und wer schon weiß, was für ein Mahl zubereitet werden soll, erhält eine entsprechende Empfehlung für den passenden Wein und die Gewürze bei einem Wein- oder Feinkosthändler, der sich mit unserem Konzept auskennt“, erklärt Heinz Tepe.

Tepe betreibt einen Weinhandel in Bad Rothenfelde bei Osnabrück und suchte schon vor einigen Jahren nach einem Partnerunternehmen, das in der Lage ist, die Aromen-Kombinationen mit exklusiven Gewürzmischungen abzubilden. Diesen Partner fand er über einen gemeinsamen Kontakt in der N8Schicht GmbH, die auf diesem Gebiet sehr erfahren ist. Zusammen entwickelten Heinz Tepe und die Food-Experten die ausgefeilte Gewürzpalette.

Langjährige Erfahrung in Sachen Food Pairing und Aromenspiel

Zu der N8Schicht Unternehmensgruppe gehört auch die Marke „Rock’n’Rubs“, die über eine eigene Versuchsküche verfügt und zahlreiche Produkte rund ums ausgefallene Barbecue führt. Hierzu gehören Gewürze, Dips, Saucen und vieles mehr.

„Wir sind selbst absolute Genussmenschen und haben uns intensiv mit Food Pairing beschäftigt“, ergänzt Sven Werning. „Daher wissen wir, dass Feinheiten darüber entscheiden, ob Aromen zueinander passen. Und genau deshalb setzen wir ganz bewusst auch auf die Beratungskompetenz von Profis aus dem Wein- und Feinkosthandel. Wir geben interessierten Endverbrauchern auf Anfrage gern Adressen von Händlern in ihrer jeweiligen Region weiter, die die Gewürzmischungen verkaufen. Auf der Website von ,Wein & Würze‘ werden wir schon sehr bald einen Locator verfügbar machen, der die Suche vereinfacht. Im Supermarkt wird unser Sortiment hingegen nicht zu finden sein.“

Wer andersherum wissen möchte, welcher Wein zu welchem Gericht passt, kann Heinz Tepe direkt per E-Mail (weinundwuerze@wein-tepe.de) kontaktieren. Er besucht regelmäßig verschiedenste Weinbetriebe in Deutschland und Europa und deckt in seiner Weinhandlung die gesamte Bandbreite der Weinstile mit Klassikern und ganz neuen Winzerprodukten ab.

Weitere Infos:

Wein & Würze; Konzept und Rezepte: www.weinundwuerze.de

Wein Tepe: www.wein-tepe.de

Hersteller N8Schicht / Rock’n’Rubs: https://rocknrubs.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wein & Würze / N8Schicht GmbH

Herr Sven Werning

Robert-Bosch-Str. 3

49632 Essen (Oldb.)

Deutschland

fon ..: 05434 / 82-690

web ..: http://www.weinundwuerze.de

email : info@weinundwuerze.de

Kurzprofil: Wein & Würze

Das „Wein & Würze“-Sortiment besteht aus fünf Gewürzmischungen, die jeweils speziell auf die Kombination mit einem bestimmten Weinstil abgestimmt sind. So unterstützt „Wein & Würze“ sowohl ambitionierte Hobbyköche als auch erfahrene Gourmets dabei, Speisen und Getränke für ein besonderes Mahl ideal aufeinander abzustimmen. Um die Orientierung und den Gebrauch zu vereinfachen, weist bereits die Farbgebung auf den Gläsern auf die passende Weinauswahl hin. Inspirationen und Rezepte sind kostenlos unter www.weinundwuerze.de verfügbar. Die Gewürzmischungen sind ausschließlich über den Weinfach- und Feinkosthandel erhältlich, um den Endverbrauchern eine hochwertige Beratung zu garantieren.

Kurzprofil: Wein Tepe UG

Der Kaufmann Heinz Tepe führte viele Jahre lang in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) einen Getränkemarkt mit angeschlossenem Weinhandel, um sich ab 2005 im Wesentlichen auf Weine zu konzentrieren. In seinem heutigen Weingeschäft führt er mehr als 400 Weine sowie Sekt und Champagner, die hauptsächlich aus Deutschland und Europa stammen. Obstbrände, Grappa, Cognac sowie Gin und Whisky ergänzen das Angebot. Mit der zusätzlichen Einführung von Feinkostartikeln wie Pasta, Pesto, Käse und Wurstspezialitäten entstand die Idee, Weine und Gewürzmischungen aufeinander abzustimmen. Dies mündete 2025 in die Zusammenarbeit mit der N8Schicht GmbH und in die Entwicklung des „Wein & Würze“-Sortiments. Neben dem Weinhandel betreibt Heinz Tepe in Bad Rothenfelde die Enothek, in der Kunden ausgesuchte Weine und andere Spezialitäten verkosten können.

www.wein-tepe.de

Kurzprofil N8Schicht GmbH

Die N8Schicht GmbH ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Gewürzen und Saucen mit Fokus auf Qualität, Kreativität und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen produziert und vertreibt die eigenen Marken Rock’n’Rubs und Wein & Würze. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung individueller Produkte für Geschäftskunden. Zu den Referenzen zählt unter anderem die Flensburger Brauerei, für die N8Schicht maßgeschneiderte Saucen produziert und vertreibt. Die Vertriebsstruktur ist klar gegliedert: N8Schicht bedient sowohl Fachgeschäfte als auch den Lebensmitteleinzelhandel und gewährleistet dabei eine zielgruppenspezifische Marktbearbeitung. Durch kreative und innovative Konzepte sowie höchste Qualitätsstandards positioniert sich die N8Schicht GmbH als verlässlicher Partner in der Lebensmittelbranche.

https://rocknrubs.de/ www.bbqvillage.de

Pressekontakt:

Perfect Sound PR

Herr Frank Beushausen

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

fon ..: 05402-701651

web ..: http://www.perfectsoundpr.de

email : info@perfectsoundpr.de

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