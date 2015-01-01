Dr. Milos Stefanovic im INTERVISTA-Aufsichtsrat – starke Impulse für Brandenburgs digitale Transformation

INTERVISTA holt sich mit Dr. Milos Stefanovic einen erfahrenen Wirtschaftsförderer an Bord, um Wachstum, Digitalisierung und strategische Entwicklung in Schlüsselbranchen weiter zu beschleunigen.

Die INTERVISTA AG, führender Anbieter von Softwarelösungen für Prozessautomatisierung und digitale Geschäftsmodelle, begrüßt Dr. Milos Stefanovic als neues Mitglied ihres Aufsichtsrats. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in Wirtschaftsförderung und Unternehmensfinanzierung wird er die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens – insbesondere im Finanzbereich – entscheidend stärken.

Über die INTERVISTA AG

Die in Potsdam ansässige INTERVISTA AG zählt zu den innovativsten Softwareherstellern in Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Digitalisierung und Automatisierung von Vertriebs- und Bestandsprozessen in regulierten Branchen wie Versicherungen, Finanzwesen, Energie und Telekommunikation. Mit der WebActive Suite und weiteren Lösungen ermöglicht Intervista eine rechtssichere, effiziente und hochautomatisierte Umsetzung komplexer Geschäftsprozesse.

Als eines der bedeutendsten Softwarehäuser Brandenburgs und als Top-Unternehmen in Deutschland richtet sich INTERVISTA an Organisationen mit Führungsanspruch, die digitale Transformation gezielt als Wettbewerbsvorteil nutzen.

Über Dr. Milos Stefanovic

Dr. Stefanovic, 1957 in Belgrad geboren, hat sich in Deutschland als Wirtschaftsingenieur und Bankmanager einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

* Von 2004 bis 2024 war er Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH.

* Parallel leitete er die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH.

* Als Präsident des WirtschaftsForum Brandenburg e.V. förderte er den Austausch zwischen Politik, Banken und Unternehmen.

Unter seiner Führung wurden tausende Bürgschaften vergeben, die kleinen und mittleren Unternehmen sowie Startups den Zugang zu Krediten erleichterten. Damit hat er die wirtschaftliche Entwicklung Brandenburgs über zwei Jahrzehnte maßgeblich geprägt.

Warum diese Partnerschaft überzeugt

Die Berufung von Dr. Stefanovic in den Aufsichtsrat der INTERVISTA AG ist ein konsequenter Schritt, der wirtschaftliche Kompetenz, regionale Stärke und technologische Innovationskraft verbindet.

Gemeinsame Werte: Beide stehen für nachhaltige Entwicklung, Innovationskraft und die Förderung des deutschen Mittelstands.

Komplementäre Expertise: Intervista liefert die technologische Basis für digitale Geschäftsprozesse, Dr. Stefanovic bringt tiefes Know-how in Finanzierung, Netzwerken und strategischer Unternehmensentwicklung ein.

Zukunftsorientierung: Gemeinsam wollen sie die Digitalisierung in regulierten Branchen weiter vorantreiben und Unternehmen dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Diese Kombination stärkt nicht nur Intervista, sondern setzt zugleich ein positives Signal für Brandenburgs Wirtschafts- und Innovationslandschaft.

Stimmen zur Berufung

Matthias Stauch, CEO / Vorstand der INTERVISTA AG: „Mit Dr. Milos Stefanovic gewinnen wir einen Aufsichtsrat, der nicht nur über herausragende wirtschaftliche Expertise verfügt, sondern auch über ein einzigartiges Netzwerk in Politik und Finanzwelt. Seine Erfahrung wird uns helfen, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen.“

Dr. Milos Stefanovic: „Die INTERVISTA AG steht für Innovation und Qualität. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Team die digitale Transformation in wichtigen Branchen weiter voranzutreiben.“

Fazit

Mit der Berufung von Dr. Milos Stefanovic unterstreicht die INTERVISTA AG ihren Anspruch, als Premium-Partner für Unternehmen mit Führungsanspruch zu agieren. Die Zusammenarbeit verbindet wirtschaftliche Erfahrung, regionale Verantwortung und technologische Exzellenz – und bietet damit erhebliches Potenzial für Intervista, Brandenburg und die gesamte Branche.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

INTERVISTA AG

Herr Matthias Stauch

Berliner Str. 111

14467 Potsdam

Deutschland

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Über INTERVISTA – Premium-Fassung

INTERVISTA entwickelt seit über 26 Jahren Systeme, mit denen Unternehmen ihre Marktführerschaft sichern und ausbauen. Unsere Lösungen machen komplexe Geschäftsmodelle steuerbar, effizient und durchgängig compliant – und schaffen damit die Grundlage für nachhaltige Spitzenpositionen in regulierten Märkten.

Wir haben unter anderem Versicherungssysteme für eine börsennotierte Versicherung sowie für Anbieter wie Tryg, Schutzgarant und Garantie24 realisiert. Für Energieversorger wie innogy, RWE, eprimo und e.on entstanden zentrale Plattformen für Neukunden, Verträge und Partner. Darüber hinaus entwickelten wir leistungsstarke Vertriebsplattformen für Handels- und Telekommunikationsunternehmen wie ProMarkt, MakroMarkt, ALSO, NTplus, Brightstar, Hutchison, The Phone House, SNT, Atos und viele weitere.

Auch in strategisch bedeutenden Zukunfts- und Infrastrukturprojekten prägt INTERVISTA seit Jahren den technologischen Fortschritt: Wir begleiteten Volkswagen auf dem Weg zum autonomen Fahren, entwickelten Verkehrsmanagementlösungen für die VMZ Berlin, IoT- und M2M-Automatenlösungen für Tobaccoland, Routing- und Flottenlösungen für PTV Map&Guide sowie Deutschlands größte Handy-Ortungsplattform.

Unsere Plattform basiert auf einem regelbasierten Produktmodell und einer hochautomatisierten Prozessmaschine. Dadurch lassen sich selbst anspruchsvollste Vertragsabschlüsse, Tarife und Geschäftsprozesse digital abbilden, revisionssicher ausführen und flexibel weiterentwickeln – häufig entstehen neue Lösungen innerhalb von nur 4 bis 8 Wochen.

Viele dieser Systeme verarbeiten Millionen von Kunden, integrieren zehntausende Vertriebspartner und laufen seit Jahren stabil als digitales Rückgrat ganzer Geschäftsmodelle.

INTERVISTA steht damit für über zwei Jahrzehnte nachweisbarer Premium-Ergebnisse: nicht für Technologieversprechen, sondern für pünktliche, kalkulierbare und verlässlich gelieferte Spitzenleistungen.

Pressekontakt:

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