Checklisten-App und E-Book bündeln aktuellen Wissensstand zur KI-Sichtbarkeit im Deutschlandtourismus

_Arbeitsmaterialien fassen offizielle Quellen, technische Grundlagen und Praxiserfahrungen zu Websites, Datenstrukturen und Referenzseiten zusammen_

Bremen, 19. März 2026. Julia Jung und Stefan Niemeyer haben eine kostenfreie Checklisten-App und ein begleitendes E-Book zur KI-Sichtbarkeit im Deutschlandtourismus veröffentlicht. Die Materialien richten sich an Destinationen, Tourismusorganisationen und Fachleute aus Marketing, Content und Digitalisierung. Sie bündeln den aktuellen Wissensstand dazu, wie Inhalte auf Websites und in touristischen Content-Systemen für Such- und KI-Systeme besser auffindbar, verständlich und technisch anschlussfähig aufbereitet werden können.

Mit der zunehmenden Nutzung von ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity verändert sich aktuell grundlegend, wie touristische Inhalte gefunden und genutzt werden.

Im Mittelpunkt stehen Generative Engine Optimization (GEO), strukturierte Inhalte, klare Benennungen und sogenannte Grounding-Pages. Der Begriff hat sich im aktuellen GEO-Umfeld als Praxisbegriff für Referenzseiten etabliert, auf denen zentrale Informationen zu Destinationen, Orten, Angeboten, Zuständigkeiten oder Themen gebündelt und nachvollziehbar dargestellt werden. Welche Wirkung solche Seiten in Such- und KI-Systemen entfalten, wird derzeit in der Praxis intensiv getestet.

„Viele Organisationen wissen inzwischen, _was_ wichtig ist – aber nicht, wie sie es konkret umsetzen sollen. Genau hier setzen unsere Materialien an und machen aus Anforderungen umsetzbare Schritte“, sagt Julia Jung.

Nach Angaben der Herausgeber bündeln die Materialien mehr als 300 Hinweise. Grundlage sind offizielle Dokumentationen, technische Standards, eigene Untersuchungen sowie Erfahrungen aus der täglichen Arbeit mit touristischen Websites, Datenstrukturen und digitaler Kommunikation. Im Fokus stehen unter anderem Seitentypen, Benennungen, Datenlogik, interne Verlinkung, strukturierte Angaben und redaktionelle Eindeutigkeit.

Die Checklisten-App und das E-Book sind kostenfrei unter jungniemeyer.de/ki zugänglich und sollen fortlaufend erweitert werden. Zusätzlich wollen Jung und Niemeyer regelmäßig dokumentieren, welche Referenzseiten und Grounding-Pages im Deutschlandtourismus neu entstehen. Ziel ist ein nachvollziehbarer Überblick über Entwicklungen, Beispiele und Strukturen, die für andere touristische Akteure relevant sein können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

jungniemeyer.de – Das Ideenlabor im Tourismus

Herr Stefan Niemeyer

Brokstraße 57

28203 Bremen

Deutschland

fon ..: 015162828666

web ..: https://jungniemeyer.de

email : stefan@jungniemeyer.de

jungniemeyer.de ist ein unabhängiges Ideenlabor im Tourismusmarketing, geführt von Julia Jung und Stefan Niemeyer. Die beiden arbeiten seit über 20 Jahren im digitalen Marketing und in der Kommunikation innerhalb der Tourismusbranche und begleiten Destinationen, Reiseveranstalter, Tourist-Informationen und andere touristische Organisationen in strategischen wie praxisorientierten Fragestellungen des Marketings.

Der Fokus von jungniemeyer.de liegt auf der Verbindung von strategischer Kommunikation, digitalen Marketinglösungen und verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen. Dabei kombinieren Julia Jung und Stefan Niemeyer klassische Marketingdisziplinen wie Storytelling, SEO und Content-Strategien mit modernen Erkenntnissen aus Neuromarketing, Verhaltenspsychologie und Nudging.

Das Leistungsspektrum umfasst:

Workshops, Coaching und Trainings, die speziell auf die Herausforderungen im Tourismusmarketing zugeschnitten sind – praxisnah, direkt umsetzbar und flexibel anpassbar an Organisationen unterschiedlicher Größe.

Kampagnenentwicklung und -umsetzung, die Kreativität, datenbasierte Ansätze und interaktive Konzepte verbindet.

Publikationen, E-Books und Fachportale, die digitale Trends und Best-Practices im Tourismus verständlich aufbereiten und als langfristige Wissensressource dienen.

Digitale Services, etwa Content-Strategien, SEO/GEO-Optimierung, Open-Data-Integration und innovative Tools wie den KI-Planer für Tourismuskommunikation.

Pressekontakt:

curiopia | Julia Jung & Stefan Niemeyer GbR

Herr Stefan Niemeyer

Brokstraße 57

28203 Bremen

fon ..: 015162828666

email : niemeyer@curiopia.de

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