Aus curiopod.de wird reisepodcasts.de

Fachportal für touristische Audioformate tritt unter neuem Namen auf und baut Funktionen weiter aus

Aus dem Portal curiopod.de wird reisepodcasts.de. Julia Jung und Stefan Niemeyer haben ihr Fachportal für touristische Audioformate neu positioniert und ihm einen Namen gegeben, der den Schwerpunkt des Angebots noch klarer sichtbar macht: Reisepodcasts im deutschsprachigen Tourismus.

Das Portal war im November 2023 zunächst als kleine Playlist für Reisepodcasts gestartet. Seitdem hat es zum größten Fachportal für Reisepodcasts im deutschsprachigen Raum entwickelt. Mit dem Rebranding wird diese Entwicklung nun auch im Namen sichtbar.

Neue Funktionen erweitern das reisepodcasts.de

Mit dem Rebrading werden auch die Funktionen erweitert. reisepodcasts.de beschreibt sich als Branchenservice für Reisepodcasts und Audio-Marketing im Tourismus im deutschsprachigen Raum. Im öffentlichen Bereich verbindet das Portal eine Suche durch über 2.300 erfasste Podcasts mit aktuellen Chartdaten und 580 Redaktionstipps. Ausgewählte Podcasts erhalten eigene Detailseiten mit Episodenüberblick, Chartverlauf und Einordnung im DACH-Raum.

Ein Schwerpunkt bleibt die Marktbeobachtung über Apple Podcasts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Ländercharts basieren auf erfassten Apple-Podcast-Rankings aus diesen drei Märkten. Künftig wird auf reisepodcasts.de zusätzlich eine kumulierte DACH-Chartansicht entwickelt, die die erfolgreichsten Reisepodcasts im gesamten deutschsprachigen Raum sichtbar machen soll.

Erstmalig Verortung von Reisepodcasts

Ein weiterer Ausbau betrifft die räumliche Einordnung von Podcasts. Auf reisepodcasts.de gibt es bereits eine Kartenansicht mit handverlesenen Reisepodcasts mit Bezug zu Städten, Regionen und Destinationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Technisch bekommt dieses Feld zusätzlichen Rückenwind durch die 2025 überarbeitete Podcasting-2.0-Erweiterung. Diese Auszeichnung kann auf Feed- oder Episodenebene den Ortsbezug eines Podcasts oder seinen Produktionsort beschreiben und sieht dafür unter anderem menschenlesbare Ortsnamen, Geo-URIs und OpenStreetMap-Bezüge vor.

Damit entsteht für Reisepodcasts erstmals ein deutlich belastbarerer Metadatenrahmen, um Audioformate geografisch einzuordnen und in Karten- oder Suchkontexten sichtbarer zu machen. Für ein Fachportal wie reisepodcasts.de eröffnet das die Möglichkeit, Reisepodcasts nicht nur thematisch, sondern auch räumlich präziser abzubilden.

Historische Charts für den Tourismus

Zugleich erfasst reisepodcasts.de Chart-Historien aus der Vergangenheit. In den Profilen ausgewählter Podcasts werden aktuelle Rankings, Peak-Positionen, Wochen im Chart, letzter Chart-Stand sowie eigene Historien für Deutschland, Österreich und die Schweiz angezeigt. Hinzu kommen DACH-Kennzahlen wie Lifetime DACH Score und Wochenpunkte im Überblick. Dadurch lässt sich nachvollziehen, wie sichtbar ein Podcast im Markt ist und wie sich seine Präsenz im Zeitverlauf entwickelt.

„Mit reisepodcasts.de wird auf den ersten Blick verständlicher, worum es auf dem Portal geht“, sagt Julia Jung. „Wir machen damit sichtbarer, was wir seit dem Start aufgebaut haben: Orientierung für alle, die sich mit Reisepodcasts und Audio im Tourismus beschäftigen.“

Stefan Niemeyer ergänzt: „Die bisherige Grundlage bleibt erhalten, aber wir entwickeln das Portal konsequent weiter. Dazu gehören neue Auswertungen für den DACH-Raum, stärkere Verortungen von Podcasts und mehr historische Tiefe bei den Charts.“

Wie auf der Website beschrieben, richtet sich reisepodcasts.de an Menschen aus Destinationen, touristischen Marken, Medien, Redaktionen und dem Marketing. Das Angebot soll helfen, den Markt für Reisepodcasts schneller zu überblicken und Entwicklungen im Audio-Bereich im Tourismuskontext besser einzuordnen.

Mit dem Rebranding positionieren Jung und Niemeyer reisepodcasts.de als zentrale Adresse für Reisepodcasts im deutschsprachigen Raum. Der Branchenfokus bleibt unverändert: Reisepodcasts, Marktbeobachtung und Audio-Marketing im Tourismus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Julia Jung & Stefan Niemeyer GbR

Herr Stefan Niemeyer

Brokstraße 57

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Deutschland

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email : stefan@jungniemeyer.de

jungniemeyer.de ist ein unabhängiges Ideenlabor im Tourismusmarketing, geführt von Julia Jung und Stefan Niemeyer. Die beiden arbeiten seit über 20 Jahren im digitalen Marketing und in der Kommunikation innerhalb der Tourismusbranche und begleiten Destinationen, Reiseveranstalter, Tourist-Informationen und andere touristische Organisationen in strategischen wie praxisorientierten Fragestellungen des Marketings.

Der Fokus von jungniemeyer.de liegt auf der Verbindung von strategischer Kommunikation, digitalen Marketinglösungen und verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen. Dabei kombinieren Julia Jung und Stefan Niemeyer klassische Marketingdisziplinen wie Storytelling, SEO und Content-Strategien mit modernen Erkenntnissen aus Neuromarketing, Verhaltenspsychologie und Nudging.

Das Leistungsspektrum umfasst:

Workshops, Coaching und Trainings, die speziell auf die Herausforderungen im Tourismusmarketing zugeschnitten sind – praxisnah, direkt umsetzbar und flexibel anpassbar an Organisationen unterschiedlicher Größe.

Kampagnenentwicklung und -umsetzung, die Kreativität, datenbasierte Ansätze und interaktive Konzepte verbindet.

Publikationen, E-Books und Fachportale, die digitale Trends und Best-Practices im Tourismus verständlich aufbereiten und als langfristige Wissensressource dienen.

Digitale Services, etwa Content-Strategien, SEO/GEO-Optimierung, Open-Data-Integration und innovative Tools wie den KI-Planer für Tourismuskommunikation.

Pressekontakt:

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