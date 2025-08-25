Bauernhofurlaub.de erweitert Portfolio um italienische Agriturismi

Von Südtirol bis Ligurien und Toskana: Das führende Portal für authentische Bauernhofurlaube im deutschsprachigen Raum baut sein Angebot in Italien weiter aus.

Rieden am Forggensee, 25 August 2025 – Immer mehr deutsche Gäste interessieren sich für Ferien auf echten Bauernhöfen südlich der Alpen. Besonders groß ist das Interesse an den traditionsreichen Agriturismi in Italien, die mit aktiver Landwirtschaft, regionaler Küche und familiärer Gastfreundschaft überzeugen. Vor diesem Hintergrund erweitert Bauernhofurlaub.de, das führende Portal für authentische Bauernhofurlaube im deutschsprachigen Raum, sein Angebot nun auf ganz Italien.

Bauernhofurlaub.de erschließt Schritt für Schritt neue Regionen in Italien. Während Südtirol schon lange Teil des Portfolios ist, gehören inzwischen auch erste Höfe im Latium, in der Toskana, in Ligurien und in Umbrien zum Angebot.

In der Toskana eröffnet sich Gästen die Möglichkeit, zwischen Weinbergen und Olivenhainen ursprüngliche Ferien zu verbringen. Besonders stark vertreten ist derzeit die Region Ligurien, die mit ihrer Küstenlandschaft und bäuerlichen Tradition gleichermaßen begeistert.

Die Agriturismi sind eine in Italien staatlich anerkannte Form von Ferienhöfen, bei denen Gäste direkt auf landwirtschaftlichen Betrieben mit bäuerlichen Gastgebern wohnen. Damit verbinden sie die Ursprünglichkeit des Bauernhofurlaubs mit der kulturellen Vielfalt italienischer Regionen.

„Unsere Gäste suchen nach echten bäuerlichen Betrieben – und genau das bieten die Agriturismi in Italien“, erklärt Stefanie Boos, Geschäftsführerin von Bauernhofurlaub.de. „Ob Winzerfamilien in der Toskana, Olivenbauern in Ligurien oder traditionsreiche Höfe in Umbrien: das Bedürfnis nach Ursprünglichkeit und direkten Einblicken in die Landwirtschaft ist groß“

Auch Stefan Boos, Geschäftsführer von Bauernhofurlaub.de, betont: „Mit der Erweiterung unseres Portfolios in Italien reagieren wir auf eine stetig wachsende Nachfrage. Wir möchten unseren Gästen künftig noch mehr Vielfalt an Höfen vorstellen und so auch südlich der Alpen neue Einblicke in das bäuerliche Leben ermöglichen.“

In den kommenden Monaten soll die Zahl der italienischen Partnerhöfe kontinuierlich wachsen. Damit entwickelt sich Italien Schritt für Schritt zu einem festen Bestandteil des Gesamtangebots von Bauernhofurlaub.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG

Herr Stefan Boos

Forggenseestraße 1

87669 Rieden am Forggensee

Deutschland

fon ..: +49 8362 9303622

fax ..: +49 8362 9303623

web ..: https://www.bauernhofurlaub.de/

email : service@bauernhofurlaub.de

Bauernhofurlaub.de ist das führende Portal für authentische Ferien auf aktiven Bauernhöfen für Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Als Profis in der Ferienhof-Vermarktung verbindet das von der Landwirtsfamilie Boos geführte Unternehmen seit über 25 Jahren erfolgreich echte Bauernhöfe mit Urlaubssuchenden.

