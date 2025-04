Brioni Hotels erweitert Portfolio um exklusive Villenresidenzen

Die Luxusmarke der Grand Metropolitan Hotels expandiert nach Kroatien: Übernahme des Managements der Plant Villas auf der Insel Pag.

Die Hotelgruppe setzt somit ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort. Die luxuriösen Villen werden ab sofort unter der Eigenmarke Brioni Hotels geführt – einer Premiummarke im Portfolio der Grand Metropolitan Hotels, die für individualisierte Erlebnisse, kompromisslose Qualität sowie höchste Servicestandards steht.

Mitten in einer weitläufigen Strohblumenplantage gelegen, bieten die Plant Villas eine Oase für anspruchsvolle Gäste, die Ruhe, Naturverbundenheit und Exklusivität suchen. Der Ausblick reicht über die Adria hinweg bis zu den Inseln Cres, Losinj und Silba und auf das imposante Velebit-Gebirge.

„Die Villen sollen nicht nur durch ihre herausragende Architektur überzeugen, sondern auch durch die heilende Kraft der umliegenden Natur. Die ätherischen Öle der Immortelle, genauer gesagt der italienischen Strohblume, sorgen darüber hinaus für ein einzigartiges, ganzheitliches Aromatherapie-Erlebnis“, so Martin R. Smura, Gründer und Chairman von Grand Metropolitan Hotels.

Mit der Integration der Plant Villas in das Brioni-Portfolio schafft Grand Metropolitan Hotels nun ein weiteres Refugium für Gäste, die Exklusivität und Individualität zu schätzen wissen.

Brioni Hotels: Massgeschneiderter Luxus für hohe Ansprüche

Brioni Hotels steht für eine sorgfältig kuratierte Kollektion aussergewöhnlicher Residenzen an einigen der begehrtesten Orte der Welt. Jede Unterkunft stellt ein Statement aus Stil, Komfort und Raffinesse dar. Martin R. Smura fügt hinzu: „Gestaltet, um so einzigartig zu sein wie die Gäste selbst. Vom ersten Moment an steht absolute Privatsphäre im Vordergrund, verbunden mit dem Versprechen, dass uns kein Wunsch zu gross oder zu klein ist.“

Die Hotels organisieren darüber hinaus diskrete und luxuriöse Anreisen – ob mit privatem Chauffeur, Limousinenservice oder Helikopter. Private Spitzenköche kreieren nach den persönlichen Vorlieben der Gäste Gourmet-Menüs, ein gesundes Frühstück sowie individuelle Verkostungen.

Auch Services wie Personal Training am Pool oder exklusive Wellnessprogramme werden direkt in den Villen geboten. Sicherheit und Diskretion stehen dabei an oberster Stelle: Persönlicher Schutz, gesicherte Transfers und individuell abgestimmte Sicherheitskonzepte gehören zum Selbstverständnis der Marke.

Brioni Hotels verfolgt daher einen ganzheitlichen Luxusansatz, bei dem Perfektion im Detail liegt. Ob Last-Minute-Einkaufsservice, stilvolle Eventorganisation oder ganz besondere Wünsche – das Brioni-Team sorgt für eine Umsetzung auf hohem Niveau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grand Metropolitan Hotels

Frau Janin Blaser

Bahnhofstrasse 24

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.grandmethotels.com

email : j.blaser@grandmethotels.com

Grand Metropolitan Hotels ist einer der führenden Hotelmanagement-Gesellschaften und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, 7Pines Hotels & Resorts, Brioni Luxury Hotels, Voile D’Or Hotels & Resorts, Martinez Hotels and Resorts sowie TOP INTERNATIONAL Hotels und zahlreiche F&B Brands.

Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

