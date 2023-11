Cinnamon Hotels & Resorts Maldives enthüllt exklusive Black Friday-Angebote für den Traumurlaub

Auch Cinnamon Hotels & Resorts Maldives nimmt an den weltweit bekannten und beliebten Black Friday Angeboten teil.

Malediven. Cinnamon Hotels & Resorts Maldives, eine der führenden Hotelketten auf den Malediven, stellt heute ein sensationelles Black Friday-Angebot vor. Es spricht Reisende auf der Suche nach dem ultimativen Urlaubserlebnis an. Dieses einmalige Angebot, gültig bis Ende November 2024, ermöglicht es Gästen, einen unvergesslichen Kurzurlaub auf den Malediven mit einem großzügigen Rabatt von 65 % auf alle Direktbuchungen zu genießen.

Das Angebot umfasst eine Reihe von exklusiven Vorteilen, die speziell auf Familien, Paare und Gruppen von Freunden zugeschnitten sind. Gäste können sich auf einzigartige Erlebnisse freuen, die von einem romantischen Vier-Gänge-Steak- und Meeresfrüchte-Abendessen am unberührten Strand bis hin zu einer verjüngenden 45-minütigen Spa-Behandlung reichen. Paare werden insbesondere von dem romantischen Ausflug in die Stadt Malediven und der Möglichkeit, Delfine in ihrem natürlichen Habitat beobachten zu können, begeistert sein.

Die vier Resortinseln von Cinnamon Hotels & Resorts – Cinnamon Velifushi, Hakuraa Huraa, Dhonveli und Ellaidhoo Maldives – bieten eine Vielzahl von Erlebnissen. Jede Insel spricht unterschiedliche Vorlieben an, von actionreichen Unterwasserexpeditionen im Cinnamon Velifushi Maldives bis hin zu einem ruhigen, luxuriösen Wellness-Rückzugsort im Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives. Besonders hervorzuheben ist das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon, umgeben vom siebtgrößten Korallenriffsystem der Welt, das zu den Top 100 Tauch- und Schnorchelzielen zählt.

Cinnamon Hotels & Resorts legt großen Wert darauf, dass jeder Gast seinen Traumurlaub individuell gestalten kann. Das wird durch ein umfangreiches Angebot an Buchungsvorteilen und einen freundlichen, zuvorkommenden Kundenservice ermöglicht, wenn direkt über die Hotelkette gebucht wird.

Jedes Hotel und Resort von Cinnamon ist eine Ode an die lokale Umgebung – angepasst an den Charakter, die Kultur und die Traditionen der Region. Mit einer Mischung aus Dschungel-Cabanas, urbanem Luxus und Wasservillen auf den Malediven bietet Cinnamon Hotels & Resorts eine breite Palette an Erlebnissen, die darauf ausgelegt sind, die Gäste auf eine unvergessliche Entdeckungsreise zu führen.

Es handelt sich hier um eine einzigartige Gelegenheit, die Schönheit der Malediven mit Cinnamon Hotels & Resorts zu einem unschlagbaren Preis zu erleben. Die unterschiedlichen Resortinseln versprechen Luxus und pure Natur in einer perfekten Symbiose.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind auf der Cinnamon Hotels & Resorts Website zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cinnamon Hotels & Resorts

Frau Deshanee Wijayasinghe

Justice Akbar Mawatha 5

02 Colombo

Indien

fon ..: +94772838828

web ..: https://www.cinnamonhotels.com/

email : deshanee@cinnamonhotels.com

Gegründet im Herzen des Indischen Ozeans, verkörpert Cinnamon Hotels & Resorts die Quintessenz der Gastfreundschaft in Sri Lanka und auf den Malediven. Als stolzes Mitglied von John Keells Holdings PLC, einem der größten börsennotierten Konglomerate in Sri Lanka, hat sich Cinnamon Hotels & Resorts seit seiner Gründung am 14. November 2005 auf dem World Travel Market in London zu einer führenden Hotelkette entwickelt.

Die innovative Hotelkette zeichnet sich durch ihre Diversität und ihr Engagement für erstklassigen Service aus. Mit vielfältigen Interessen in den Bereichen Freizeit, Transport, Immobilien und mehr repräsentiert Cinnamon Hotels & Resorts die vielseitigen Facetten von Sri Lanka und den Malediven. Die Marke Cinnamon steht für ein einzigartiges Erlebnis: lebendige und moderne Hotels, die sich durch Farbenfreude, Gastfreundschaft und das Bestreben auszeichnen, die vielfältigen und anspruchsvollen Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen.

Mit drei Stadtimmobilien in Colombo, acht Resortimmobilien in Sri Lanka und vier Resorts auf den Malediven – sowie einer Vielzahl neuer und spannender Projekte in der Entwicklung – steht Cinnamon Hotels & Resorts stolz an der Spitze der Gastfreundschaft. Als Ihr Partner und treuer Gastgeber lädt Cinnamon Sie ein, das Juwel des Indischen Ozeans und seine faszinierende »Smaragdinsel« zu entdecken und zu erleben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Frau Deshanee Wijayasinghe

Justice Akbar Mawatha 5

02 Colombo

fon ..: +94772838828

web ..: https://www.cinnamonhotels.com/

email : deshanee@cinnamonhotels.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was ist so schlimm an einer Zahnlücke? Braucht man unbedingt ein Implantat? Cerro de Pasco Resources schließt erste Tranche von Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 1,8 Mio. $ ab und stellt Update hinsichtlich Verfahren zur Beantragung von Landnutzungsrechten für Quiulacocha-Berge bereit