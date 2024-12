Castlewood Hotels & Resorts erweitert Portfolio an der Mosel

Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt die Hotelgruppe den Fürstenhof in Bad Bertrich als neue Betreiberin. Zusätzlich erfolgt im Frühjahr ebenfalls der Betrieb der örtlichen Festhalle durch das Unternehmen.

Die offizielle Unterzeichnung des Betreibervertrages hat am 12. Dezember 2024 stattgefunden. Mit der Übernahme des 4-Sterne-Superior Wellness- & Spa-Hotel Fürstenhof bauen die Castlewood Hotels & Resorts ihr Angebot in dem Staatsbad und Kurort in der Eifel aus und schaffen eine ideale Ergänzung zu dem bestehenden Portfolio in Bad Bertrich. Die Hotelgruppe unterzeichnete bereits im Jahr 2022 einen Betreibervertrag für ein weiteres Hotel in der Region, welches derzeit umfassend renoviert wird. Der Fürstenhof ermöglicht nun den Castlewood Hotels & Resorts, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen sowie das besondere Flair des Gebiets rund um die Mosel für ein breiteres Spektrum an Gästen erlebbar zu machen.

„Wir freuen uns sehr, den Fürstenhof in Bad Bertrich als weiteres Highlight in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen. Das Hotel wurde in zweiter Generation sehr erfolgreich von der Familie Häcker geführt und es ist uns daher ein besonderes Anliegen, dieses Hotel in dieser guten Tradition weiter führen zu dürfen. Mit diesem Standort bieten wir unseren Gästen nicht nur den Zugang zu einem renommierten und traditionsreichen Haus, sondern auch eine neue Dimension an Gastfreundschaft und Erholung in dieser beliebten Urlaubsdestination“, so Walter C. Neumann, CEO der Castlewood Hotels & Resorts.

Der Fürstenhof in Bad Bertrich ist ein Hotel der 4-Sterne-Superior-Kategorie. Neben 61 luxuriös ausgestatteten Zimmern und einem Restaurant verfügt das Haus über ein eigenes 32°C naturwarmes Glaubersalz-Thermalbad – als einziges Hotel in Deutschland – sowie eine weitläufige Wellnesslandschaft mit Saunen, Dampfbad und Medical Wellness-Anwendungen.

Castlewood Hotels & Resorts gehört zur Grand Metropolitan Hotels Gruppe. Ein internationales Team aus engagierten Experten an sechs strategischen Niederlassungen weltweit nutzt einen interdisziplinären Ansatz und vereint unterschiedliche Fachgebiete, um sich durch ergebnisorientierte, verantwortungsvolle sowie agile Entscheidungsfindung hervorzuheben. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind für die Grand Metropolitan Hotels dabei von zentraler Bedeutung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Castlewood Hotels und Resorts AG

Frau Janin Blaser

Ledergasse 30

6375 Beckenried

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.castlewood-hotels.com

email : j.blaser@castlewood-hotels.com

Der Grundstein zu Castlewood Hotels & Resorts wurde 2018 gelegt. Castlewood Hotels & Resorts ist eine Marke im Segment von Schloss- und Landhotels. Sie zeichnen sich durch ihr Engagement für natürliche Gastfreundschaft, Naturverbundenheit sowie die Pflege von Traditionen aus. Derzeit vereint die Gruppe 14 Hotels unter der Marke. Castlewood Hotels & Resorts ist ein Unternehmen der Grand Metropolitan Hotels, welches seit dem Jahr 2023 zu Grand Metropolitan Hotels gehört.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Andreas Matuska: Content Marketing als Schlüssel zum digitalen Erfolg Neu ab 2025: Staatlich geprüfter Schlaf-Sommelier