Neu ab 2025: Staatlich geprüfter Schlaf-Sommelier

Die Deutsche Hotelakademie und Swissfeel planen eine spezialisierte Fortbildung im Rahmen eines berufsbegleitenden Fernstudiums. Ziel ist die Optimierung der Kernleistung von Hotels – dem Schlaf.

Als Hersteller nachhaltiger Hotelbettsysteme aus der Schweiz mit Niederlassungen in Deutschland und Österreich möchte Swissfeel Hoteliers aktiv dabei unterstützen, zukünftig den Schlaf in Hotels auf ein neues Niveau zu heben bzw. weiterzuentwickeln: „Daher wollen wir gemeinsam mit der Deutschen Hotelakademie eine innovative und umfangreiche Ausbildung zum Schlaf-Sommelier schaffen. Denn wer über eine entsprechende Auswahl sowie das nötige Fachwissen verfügt, der vermag seine Gäste für einen erholsamen und gesunden Schlaf individueller zu beraten“, so Philipp Hangartner, Geschäftsführer von Swissfeel. „Perfektion beginnt doch genau da, wo der Zufall aufhört. Der Schlaf unserer Gäste ist zu wichtig, um dies dem Zufall zu überlassen.“

Um einen ganzheitlichen Ansatz sicherzustellen, sollen als Fundament für den Schlaf-Sommelier die drei Kreise der Schlafgesundheit – zu denen der Mensch, die Nacht, das Bett gehören und kürzlich in dem Fachmagazin Cost & Logis erstmals vorgestellt – genutzt werden.

Neben diesem Kernbaustein werden aber auch allgemeine Grundlagen über den Schlaf vermittelt und erforderliches Basiswissen zu Materialkunde. Dazu gehören beispielsweise entsprechende Informationen zu Daunen, Federn oder Fasern sowie Hygiene und Allergien.

Mithilfe dieser Ausbildung können sich Schlaf-Sommeliers somit in die Lage versetzen, auf Grundlage der im Hotel vorhandenen Möglichkeiten auf die Bedürfnisse der Gäste individuell eingehen zu können. Dazu werden in der Fortbildung auch Fallstudien genutzt. In Vorbereitung hierzu gibt es eine online-basierte Gästeabfrage – individuell angepasst an die Möglichkeiten des jeweiligen Hotels. Diese wird es ermöglichen, bereits vor dem Eintreffen des Gastes dessen genaue Bedürfnisse zu erfassen und darauf zu reagieren.

Christian-Ulf Reschke, Mitglied der Geschäftsleitung Vertrieb von Swissfeel: „Den Schlaf-Sommelier verstehen wir dort als wichtige Ergänzung für die Hotellerie, wo dem Gast mehr geboten werden soll als der normale Standard. Daher freuen wir uns auch besonders über die Zusammenarbeit mit der Deutschen Hotelakademie.“

Am Ende dieser neuartigen Fortbildung im Rahmen eines berufsbegleitenden Fernstudiums der Deutschen Hotelakademie kann mithilfe einer entsprechende Prüfung der Schlaf-Sommelier als staatlich anerkannter Abschluss erworben werden.

Die Deutsche Hotelakademie (DHA) ist ein führender Anbieter berufsbegleitender Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte aus der Hotellerie und Gastronomie. Branchenexperten vermitteln aktuelles, praxisorientiertes Fachwissen, welches direkt im beruflichen Alltag eingesetzt werden kann. Ein verständliches, mediengestütztes Lernsystem ermöglicht dabei ein Maximum an Flexibilität und mobilem Lernen.

