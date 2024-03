SHOWCAST erweitert Portfolio und vermittelt nun auch Influencer als Models

In einer dynamischen Antwort auf die sich wandelnden Anforderungen der Mode- und Werbewelt hat SHOWCAST, eine der führenden Modelagenturen, eine innovative Erweiterung ihres Portfolios vorgenommen.

SHOWCAST, eine führende Modelagentur mit einem breiten Spektrum an Talenten und Dienstleistungen, freut sich bekannt zu geben, dass sie ihr Portfolio erweitert und nun auch Influencer als Models vermittelt. Mit diesem Schritt reagiert SHOWCAST auf die ständig wachsende Nachfrage nach vielseitigen und authentischen Persönlichkeiten in der Mode- und Werbebranche.

Influencer haben in den letzten Jahren einen bedeutenden Einfluss auf die Welt der Mode und des Marketings ausgeübt. Ihre starke Präsenz in den sozialen Medien und ihre Fähigkeit, mit ihren Followern in Interaktion zu treten, machen sie zu wertvollen Botschaftern für Marken und Produkte. Indem SHOWCAST Influencer in ihr Portfolio aufnimmt, können Kunden nun auf eine breitere Auswahl an Talenten zurückgreifen, um ihre Botschaften und Produkte authentisch zu präsentieren.

„Wir sind begeistert, unser Angebot um Influencer zu erweitern“, sagt Ivo Downes, Geschäftsführer von SHOWCAST. „Influencer bringen eine einzigartige Dynamik und Authentizität mit sich, die in der heutigen digitalen Welt von unschätzbarem Wert ist. Indem wir Influencer in unser Portfolio aufnehmen, können wir unseren Kunden noch vielfältigere und wirkungsvollere Lösungen bieten.“

Darüber hinaus bietet die Vermittlung und Buchung von Influencern eine Vielzahl von Möglichkeiten für Produktionen in der Mode- und Werbebranche. Von Fotoshootings und Werbekampagnen bis hin zu Influencer-Marketing und Produktplatzierungen können Models mit einer starken Präsenz in den sozialen Medien eine bedeutende Rolle spielen und die Reichweite einer Marke erheblich steigern.

„Wir sehen ein enormes Potenzial in der Zusammenarbeit von Influencern und Marken in verschiedenen Produktionskontexten“, fügt Ivo Downes hinzu. „Ob es darum geht, eine neue Kollektion zu präsentieren oder eine gezielte Marketingkampagne zu starten, Influencer-Models bieten eine einzigartige Möglichkeit, eine persönliche Verbindung zu den Zielgruppen herzustellen und die Sichtbarkeit einer Marke zu erhöhen.“

Mit der Aufnahme von Influencern in ihr Portfolio stärkt SHOWCAST ihre Position als eine der führenden Modelagenturen und unterstreicht ihr Engagement, ihren Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Als innovativer Anbieter am Markt hat SHOWCAST die Prozesse und rechtlichen Aspekte einer Buchung bzw. Vermittlung von Influencern perfekt in das bestehende SHOWCAST Workflow-System integriert. Durch diese nahtlose Integration können Kunden weiterhin auf den gewohnten professionellen Ablauf vertrauen, den sie von SHOWCAST erwarten. Mehr erfahren Sie auf unserer Webseite.

SHOWCAST ist eine renommierte Modelagentur, die sich auf die Vermittlung von Talenten für Mode-, Werbe- und Unterhaltungsprojekte spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio an erfahrenen Models, Schauspielern, Influencern und weiteren Talenten bietet SHOWCAST maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Die Agentur zeichnet sich durch ihre Professionalität, ihre langjährige Erfahrung und ihre persönliche Betreuung aus.

