Glowstaff vermittelt weibliche und männliche Models über neue Domains

Die deutsche Modelagentur Glowstaff hat ihre beiden neuen Domains Modelagentur Köln und Models Hamburg gelauncht. Das Unternehmen vermittelt Models, Hostessen, Promoter, Influencer und mehr.

Glowstaff mischt mit seinen einzigartigen weiblichen und männlichen Models die Modelbranche auf. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Models, Hostessen, Promoter, Grid Girls, Servicepersonal, Influencer und andere Markenbotschafter für eine Vielzahl von Kunden zu vermitteln. Das Unternehmen hat derzeit Glowstaff als Hauptagentur und zwei Tochtergesellschaften, darunter die Modelagentur Köln und Models Hamburg.

Die Modelagentur und ihre Tochtergesellschaften betreuen Kunden, die ein breites Spektrum an Models für Veranstaltungen wie Foto- und Videoshootings, Modenschauen, Anproben und mehr suchen. Diese Models werden so ausgewählt, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Kunden entsprechen, darunter klassische Models, Body Part Models, Plus Size Models und Models für Anproben.

All dies wird durch ein erfahrenes Team ermöglicht, das die Aufgabe erfüllt, die Vermittlung von kleinen und großen Personalaufträgen zu professionalisieren. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen längst überfälligen Wandel in der Modelbranche einzuleiten. Vermittlung soll vereinfacht werden und die Modelagentur ist stolz auf ihren Karriereweg. Bei Glowstaff können Kunden sicher sein, Models zu bekommen, die nach hohen Standards vermittelt werden.

Das Team von Glowstaff sowie alle seine Tochtergesellschaften sind kundenorientiert, transparent und gewissenhaft. Mit dem Ziel, neue Standards zu setzen, stellt Glowstaff sicher, dass den Kunden einzigartige weibliche und männliche Models vermittelt werden, die ein sorgfältiges Verfahren durchlaufen haben und sicher beim Kunden einen guten Job machen werden.

Mit über fünf Jahren Erfahrung in der Modelbranche hat das Team von Glowstaff bereits internationale Erfahrungen gesammelt, löst Aufgaben professionell und ist darauf eingestellt, jedem Kunden zu helfen, seine Idee zu verwirklichen und erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen über Glowstaff finden Sie auf ihrer Website: https://glowstaff.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ModelPR News

Herr Frederik Wingen

Wintersteinstraße 56

80933 München

Deutschland

fon ..: +49 894824551284

web ..: https://modelprnews.de

email : kontakt@modelprnews.de

Pressekontakt:

Glowstaff

Frau Gloria Haagmans

Rinderbachstr. 20

45219 Essen

fon ..: +491624243397

web ..: https://glowstaff.de/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



