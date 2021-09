Modelagentur Base Models Management aus Südkorea

Berlin, den 14.09.2021. Die Modelagentur aus Südkorea bietet in Hamburg und in Seoul ihre Dienste an. Sie vermittelt weibliche und männliche Models an Fotografen, Modehäuser oder Textilhersteller.

Die attraktiven jungen Leute können für Werbekampagnen, Fototermine und öffentliche Auftritte bei Veranstaltungen gebucht werden. Die Arbeit auf zwei Kontinenten macht die Agentur so besonders. Die internationalen Beziehungen sind ein Erfolgsfaktor und eine clevere Geschäftsidee. Wenn die Modelagentur in Seoul eher mit asiatischen Einflüssen wirbt, kann sie in Hamburg mit den Models aus diesem Kulturkreis eine inspirierende Wirkung erleben. Ebenso sind die europäischen Einflüsse in Südkorea sehr gefragt. Modells mit ausdrucksstarken Gesichtern, mit sportlicher Figur und einer charaktervollen Ausstrahlung zeigen gerne, was sie können. Ob Laufsteg, Fototermin oder Auftritt in den Medien, die jungen Schönheiten bringen sich professionell ein und werben für jede Produktserie, die ihre Mitarbeit benötigt.

Modell werden in der Modelagentur aus Südkorea

Die Modelagentur in Seoul und der Standort in Hamburg bieten jungen Menschen eine Chance für eine Karriere im Model-Business. Wer hier Fuß fassen möchte, braucht unbedingt eine professionelle Unterstützung. Mit der Bewerbung über die Website der Agentur kann sich jeder Neueinsteiger bewähren. Die faire Chance auf eine Karriere im Rampenlicht ist eine große Herausforderung für den Nachwuchs und bietet neben wichtigen Kontakten auch die Basis für eine gute Arbeit. Die Modelagentur aus Südkorea kann bei dem Karrieresprung helfen und unterstützt die Anfänger mit bestem Wissen.

Zusammenarbeit der Modelagentur in Seoul mit Top-Agenturen aus aller Welt

Die Zusammenarbeit mit den Top-Agenturen aus aller Welt bringt nicht nur der Modelagentur in Seoul volle Auftragsbücher. Wer in der Branche gute Kontakte hat, wird auch überall gebucht werden. Die länderübergreifenden Aktivitäten versprechen deshalb auch den Kunden beste Erfahrungen und eine Professionalität, die beispielhaft ist. Mit dem Base Models Management kann man in Hamburg persönlich den Kontakt aufnehmen oder über die Website basemodelsmanagement.com den Erstkontakt suchen. Dort findet man auch die Möglichkeit zur Bewerbung in der Modelagentur Südkorea.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Base Model Management South Korea

Herr J. Ruiz

Neuer Wall 80

20354 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 226 155 54

web ..: https://www.basemodelsmanagement.com

email : jonathan@basemodelsmanagement.com

Base Models Management ist eine Modelagentur mit Sitz in Südkorea und Hamburg. Wir kooperieren mit den Top-Agenturen auf der ganzen Welt. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

