Erfolgreiches Wachstum: RANOVIS UG erweitert Portfolio um StaatsJobs.com

Das Nürnberger Startup RANOVIS erweitert sein Portfolio im Bereich der Spezial-Jobbörsen.

Die Nürnberger RANOVIS UG hat sich mit mehreren spezialisierten Job-Plattformen als feste Größe am Arbeitsmarkt etabliert. Seit mehreren Jahren betreibt das Unternehmen erfolgreich das Job-Portal PendelnWarGestern.de und LeadingJobs.de. Während sich PendelnWarGestern.de auf Stellenangebote mit teilweise oder vollständiger Homeoffice-Möglichkeit konzentriert, liegt der Fokus von LeadingJobs.de auf Positionen mit Führungsverantwortung. Beide Plattformen, gegründet in den Jahren 2021 bzw. 2022, konnten ihren Traffic und ihre Rentabilität seither signifikant steigern. Dieses Jahr wurde das Angebot um ein starkes Portal für Jobs im Öffentlichen Dienst erweitert.

Seit März 2024 konnte RANOVIS sein Leistungs-Angebot für Jobsuchende mit der Einführung von StaatsJobs.com, einer spezialisierten Jobbörse für den öffentlichen Dienst in Deutschland, deutlich ausweiten. Dieses Portal richtet sich an Jobsuchende, die eine Karriere bei staatlichen, öffentlichen oder gemeinnützigen Arbeitgebern anstreben. Auch Unternehmen, die den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) nutzen, werden hier berücksichtigt. StaatsJobs.com bietet täglich mehrere zehntausend aktualisierte Stellenangebote und hat sich nach weniger als einem Jahr bereits erfolgreich am Markt etabliert. An Spitzen-Tagen verzeichnet die Plattform knapp 5.000 Besucher.

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von StaatsJobs.com ist die Aggregation von Stellenangeboten renommierter Jobportale spezifisch mit Stellenangeboten beim Staat. Damit wird Nutzern eine breite Auswahl und ein maßgeschneidertes Gesamtangebot präsentiert. Die Plattform überzeugt mit innovativen Filterfunktionen, die eine präzise Suche nach Berufsfeldern, Standorten und Arbeitgebern ermöglichen. Von Verwaltung und Bildung bis hin zu Technik, Gesundheit und Forschung deckt StaatsJobs.com eine Vielzahl an Berufen ab.

Neben der Stellenvermittlung bietet StaatsJobs.com umfassende Informationen zu Tarifverträgen, Besoldung und einem Lexikon zu Begriffen des öffentlichen Dienstes. Arbeitgeber profitieren von der Möglichkeit, ihre Stellenanzeigen gezielt zu platzieren, während Bewerber dank der benutzerfreundlichen Navigation und kontinuierlich aktualisierten Inhalte effizient einen sicheren und attraktiven Job beim Staat finden können.

Mit diesem Angebot adressiert RANOVIS gezielt den steigenden Bedarf an sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor und unterstreicht seinen Anspruch, führend im Bereich spezialisierter Jobbörsen zu sein.

Die RANOVIS® UG (haftungsbeschränkt) wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Nürnberg, Deutschland. Wir sind ein etablierter Betreiber mehrerer Premium-Webplattformen im deutschsprachigen Raum. RANOVIS® ist eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wortmarke.

