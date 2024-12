Transformation als Chance: Mitgründerin der tristar Hotels bekennt sich zur wahren Identität

Matthias Koerber outet sich vor den Mitarbeitenden als Transperson und will damit auch ein Zeichen für Diversität und Inklusion in der Hotellerie sowie der gesamten Wirtschaft setzen.

Mit Mut und Offenheit geht Stella Koerber voran. Dieser Schritt markiert nicht nur einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer persönlichen Geschichte.

Im Zuge der öffentlichen Bekanntgabe ihres neuen Namens und Erscheinungsbildes zeigt Stella Koerber auch, dass Authentizität und beruflicher Erfolg Hand in Hand gehen können: „Ich habe mich entschieden, meinen Weg so weiterzugehen. Sicher war der Entschluss, sich für alle ganz zu öffnen, nicht einfach. Es waren einige Hürden zu überwinden. Jedoch erhielt ich hier tatkräftige Unterstützung, wofür ich sehr dankbar bin. Darüber hinaus kann ich meinen Beitrag zu einer toleranteren Gesellschaft leisten, Barrieren für mehr gelebte Vielfalt abbauen und zugleich weiterhin meinen Verpflichtungen als Führungspersönlichkeit gerecht werden“, erklärt die Miteigentümerin der tristar Hotels.

Ulrich Enzinger, ebenfalls Mitgründer der tristar Hotels, betont: „Stella Koerber hat uns ihre Entscheidung mit großem Vertrauen mitgeteilt. Dieses Vertrauen würdigen wir. Als meine Geschäftspartnerin bleibt Sie in ihrer Rolle als geschäftsführende Gesellschafterin weiterhin mit voller Energie sowie Überzeugung an unserer Seite. Stella Koerber wird das Unternehmen mit derselben Leidenschaft und Expertise führen wie bisher. Wir stehen daher geschlossen hinter ihr.“

Mit einem klaren Bekenntnis zur Chancengleichheit setzt die tristar Hotelgruppe bereits seit Jahren auf eine diskriminierungsfreie Unternehmenskultur. Dieser Wandel verdeutlicht, wie Organisationen nicht nur durch Innovation, sondern auch durch Werte und Menschlichkeit voranschreiten können. Die Geschichte dieser öffentlich bekannt gegebenen Transformation soll andere Menschen inspirieren und Diversität im Berufsleben selbstverständlicher werden lassen.

Das Unternehmen lancierte erst Ende September dieses Jahres erfolgreich eine Mitarbeitergewinnungskampagne unter dem Motto „Du zählst!“. Die zentralen Botschaften sind dabei die Ansprache unterschiedlicher Talente, die Förderung eines inklusiven Arbeitsumfelds und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Dabei werden unter anderem authentische Bilder von triSTARS bzw. den Mitarbeitenden der tristar Hotels aus verschiedenen Abteilungen – von der Rezeption über das Housekeeping bis hin zur Küche und Verwaltung – eingesetzt. Die Kampagne zeigt somit auf, dass Vielfalt bei tristar nicht nur eine Idee ist, sondern aktiv gelebt wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tristar GmbH

Herr Christian Stein-Kalesky

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30 8877-2500

web ..: http://www.tristar-hotels.de

email : info@tristar-hotels.de

tristar Hotels wurde im Jahr 2011 durch die Speditionskauffrau und Gastronomieunternehmerin Stella Koerber und den Hotelkaufmann und Diplom-Kaufmann (Univ.) Ulrich Enzinger gegründet. Das Unternehmen ist auf das Management von internationalen Markenhotels im „Focused Service“ und „Midscale“-Segment“ spezialisiert und fungiert als Franchisenehmer der IHG Hotels & Resorts, Hilton Worldwide, Accor und Marriott. Mit umfangreicher Erfahrung in der Realisierung von Hotelprojekten bis hin zum erfolgreichen Betrieb bilden Hotels das Kerngeschäft des Unternehmens. Derzeit beschäftigen die tristar Hotels insgesamt über 1.200 Mitarbeitende in 44 Hotels und 3 Headquartern.

www.tristar-hotels.de

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Upselling in der Hotellerie: Mit Selbstbedienungsterminals Umsatzmöglichkeiten ausbauen Erfolgreiches Wachstum: RANOVIS UG erweitert Portfolio um StaatsJobs.com