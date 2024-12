Upselling in der Hotellerie: Mit Selbstbedienungsterminals Umsatzmöglichkeiten ausbauen

Zusätzliche Features und erweiterte Funktionen von SIHOT.KIOSK eröffnen neue Einnahmequellen und verbessern gleichzeitig das Benutzererlebnis für Gäste und Betreiber.

Der unabhängige Anbieter von Hotelmanagementsoftware SIHOT verfügt mit seinem vollständig aktualisierten Selbstbedienungsterminal für Hotels SIHOT.KIOSK nun über eine Reihe weiterer Funktionen. Ziel hierbei ist, vor allem das Upselling zu unterstützen und das Benutzererlebnis für den Gast sowie die Mitarbeitenden selbst zu verbessern.

Die Upgrades ergänzen bestehende Upselling-Optionen, zu denen beispielsweise Zimmer-Upgrades und die Buchung weiterer Servicepakete oder Produkte gehören. Hoteliers können jetzt bei der Ankunft zusätzliche Einnahmen generieren, indem sie Gästen die Möglichkeit bieten, je nach Zimmerverfügbarkeit einen frühen Check-in auszuwählen und zu bezahlen.

Darüber hinaus kann Laufkundschaft Reservierungen über SIHOT.KIOSK vornehmen, egal ob für denselben Tag oder für einen zukünftigen Zeitraum. Möglich wird dies durch eine Integration mit der Buchungsmaschine SIHOT.WEB. Über spätere Check-outs verlieren die Hotels auch nicht mehr den Überblick. Ein Kontrollmechanismus unterstützt das Front Office, indem die Gäste automatisch vom Selbstbedienungsterminal zur Rezeption geleitet werden, wenn sie über ihre Check-out-Zeit hinaus bleiben.

SIHOT hat in das umfangreiche Update innovative Technologie integriert, um die Vorteile der Selbstbedienungskioske weiter zu verbessern. Durch den Abschluss des Vorab-Check-ins via SIHOT.GO! holen Gäste bei der Ankunft einfach ihre Schlüsselkarte vom SIHOT.KIOSK ab. Mithilfe der Automatisierung des Zahlungsvorgangs wird der Zeitaufwand für die Erfassung der Gästedaten und die Rechnungsstellung reduziert, was die Effizienz sowie den Komfort für das Team erhöht.

Die neueste Update-Suite bietet Unternehmen aus dem Gastgewerbe so eine weitere administrative Unterstützung, um den Druck auf die Rezeptions- und Reservierungsteams zu verringern. SIHOT.KIOSK unterstützt außerdem die Erfassung persönlicher Gästedaten. Damit sind auch die Compliance-Anforderungen für inländische und internationale Gäste erfüllt.

Die Gäste-QR-Code-Erkennung des SIHOT.KIOSK ermöglicht eine schnellere und einfachere Bearbeitung von Reservierungen für mehrere Zimmer und Gruppen. Bei dem Scannen der Gäste-QR-Codes erhalten Gäste sofort attraktive Optionen, die auf ihren Aufenthalt individuell zugeschnitten sind. Dies bietet Gästen ein nahtloseres digitales Erlebnis, bei dem sie problemlos eine Auswahl treffen können.

Carsten Wernet, CEO von SIHOT, ergänzt: „Diese neuen Funktionen erleichtern nicht nur den Betrieb und sorgen für ein besseres Gästeerlebnis, sondern ermöglichen es Hotels auch, mehr Umsatz zu erzielen. Unsere zukünftigen Erweiterungen sind darauf ausgelegt, die Fähigkeiten des SIHOT.KIOSK-Systems deutlich zu verbessern. Das bietet den Gästen ein beispielloses Benutzererlebnis. Gleichzeitig nehmen wir dem Hotelpersonal sich wiederholende und mühsame Verwaltungsaufgaben ab, sodass es Zeit hat, sich auf die Gäste zu konzentrieren.“

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



