Gast- und Mitarbeitererlebnis durch Digitalisierung verbessern: Living Hotels setzt auf innovative Technologie

Die familiengeführte Marke hat sich mit dem etablierten Hotelmanagementsoftwareanbieter SIHOT zusammengeschlossen, um die Guest Journey zu optimieren und ihre Teams zu entlasten.

Der Betreiber von derzeit 18 Apartmenthotels sieht in den vorhandenen, innovativen Digitalisierungsmöglichkeiten die Chance, sich in seinen Standorten zukunftsfähiger aufzustellen. Auf der Suche nach zugänglichen und benutzerfreundlichen Systemen für Gäste bei gleichzeitiger Verbesserung der Effizienz und des Ressourcenmanagements für Mitarbeitende entschied sich Living Hotels für eine Auswahl von SIHOT-Lösungen.

Der Ansatz kombiniert drei komplementäre Lösungen:

? SIHOT.PRE-& POST-STAY zum automatischen Versenden von Gäste-E-Mails vor, während und nach dem Aufenthalt mit Upsell-Aktionen und Angeboten

? Selbstbedienungs-Check-in- und Check-out-Terminal SIHOT.KIOSK (derzeit installiert in den Living Hotels Frankfurt und Soulmade Garching)

? SIHOT.GO! – eine mobile Gäste-App zur Verwaltung von

Reservierungen, Check-in, Serviceanfragen und zum Zugriff auf Hotelinformationen (derzeit in der Frankfurter Unterkunft aktiv)

Darüber hinaus verfügt Living Hotels über integrierte Steuerungen für Temperatur und Beleuchtung im Zimmer, einen Website-Chatbot zur Bearbeitung von Gästeanfragen rund um die Uhr und „DocuSign“ zur Optimierung von Vereinbarungen mit Geschäftspartnern.

„Wir sind jetzt in der Lage, unseren Gästen vor der Ankunft viel mehr Informationen zur Verfügung zu stellen und sie nach dem Aufenthalt zu kontaktieren, sodass wir unseren Gästen ein umfassenderes Erlebnis bieten können. Durch die Automatisierung all dieser Interaktionen haben wir viel Zeit gespart und sogar viele Doppelarbeiten unserer Teams beseitigt. Der Druck auf unsere Front-Office-Teams ist jetzt viel geringer“, so Marc Becker, EDV-Administrator bei Derag Living Hotels.

Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT, fügt hinzu: „Living Hotels ist stets bestrebt, seinen Gästen ein nahtloses Gastfreundschaftserlebnis zu bieten und das Team ist sich der Bedeutung von Planung und Recherche der umfangreichen Maßnahmen durchaus bewusst, um die Ziele sowie die Bedürfnisse des Unternehmens zu erfüllen. Wir freuen uns, mit Living Hotels auf diese Reise zu gehen und das Unternehmen dabei zu unterstützen, sich auf die Expansion vorzubereiten.“

Living Hotels planen die Implementierung von SIHOT.KIOSK und SIHOT.GO! in allen Objekten sowie die Einführung von SIHOT.MOBILE, um Hotelteams bei der Zimmerreinigung, Wartung und Beantwortung von Gästeanfragen zu unterstützen.

Eine Case Study zu den Living Hotels ist auf der Website von SIHOT verlinkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensgruppe SIHOT

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : press@sihot.com

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Recycling wirtschaftlicher als Entsorgung: Bei gebrauchten Hotelmatratzen lässt sich eine Kostenfalle umgehen Neues Luxus SPA- und Wellness-Resort im Elsass