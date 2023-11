Amadeus Hotels setzt auf Authentizität und Individualität als Erfolgsfaktoren

Die privat geführte Gruppe stärkt aufgrund der geringen Grösse der Hotels gezielt ihre Wettbewerbsfähigkeit. Unterstützung bekommt sie dabei von HotelPartner Revenue Management.

Kleinere Privathotels stehen gerade in Bezug auf die Vermarktung täglich vor einer Herausforderung. Die vermeintlichen Schwächen nutzte Direktorin Margot Weindorfer, um sich am hart umkämpften Markt der Städtehotellerie erfolgreich zu positionieren. Die Hôtelière sieht gerade in ihrer Einzigartigkeit sowie in der Eigenschaft, nur Boutiquehotels zu betreiben, ihre besondere Stärke. Dabei holte sie sich vor mehreren Jahren einen externen Partner an Bord: „Kleinere Häuser mit weniger Mitarbeitern haben es schwer, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Diesen Umstand muss man erkennen und daraus die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Dazu gehört eben auch die Annahme von Unterstützung durch erfahrene Brancheninsider bzw. Experten. Wir schätzen hier die Kompetenz von HotelPartner im Bereich Revenue Management. Dabei profitieren wir auch klar von den umfassenden Einblicken in viele Märkte. Das ermöglicht vor allem kleineren Hotelgruppen oder Einzelhotels den Zugang zu Know-how, welches über die Erfahrung eines oder weniger Häuser hinausgeht.“

„Man könnte durchaus meinen, dass für ein Unternehmen wie die Amadeus Hotels, die sich seit vielen Jahren im Bereich Revenue Management profilieren, Outsourcing keine Option ist. Doch das ist nicht der Fall. Ein zentraler Punkt für den gemeinsamen Erfolg ist für uns als HotelPartner individuell auf das Hotel zugeschnittene Strategien zu entwickeln sowie gerade die Besonderheiten eines Hauses zu berücksichtigen. Die sehr gute Ausgangslage der Amadeus Hotels ermöglicht es uns somit, gemeinsam an den Feinheiten des Revenue Managements zu feilen, um das hohe Niveau zu halten und die Umsätze für die Zukunft zu sichern“, fügt Lukas Petzi, Senior Portfolio Manager bei HotelPartner Revenue Management, hinzu.

Schon vor der Zusammenarbeit mit dem Dienstleister, der mit seiner TET-Synergie – die sich aus qualifizierten Teams (T), bewährter Expertise (E) und dem Einsatz modernster Technologie (T) zusammensetzt – rund 500 Hoteliers aus der D A CH-Region unterstützt, waren die Amadeus Hotels gut aufgestellt. Die Hotelgruppe setzt seit Beginn darauf, ihren Unique Selling Proposition (USP) in dem zu finden, was die einzelnen Häuser individuell auszeichnet: Ob eleganter 50er-Jahre-Stil oder denkmalgeschütztes Gebäude – jedes der Hotels würdigt seine einzigartige Vergangenheit, um dem Gast ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten, an das er sich immer erinnern wird. Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht: Margot Weindorfer ist davon überzeugt, dass die Markenbildung, die auf Authentizität und Individualität basiert, ein wichtiger Schlüssel zu der Zielgruppe der jeweiligen Hotels ist. In der Zusammenarbeit mit Amadeus Hotels zeigt sich, dass die Revenue Management Unterstützung von HotelPartner mit kleineren Betriebsgrössen ebenfalls vollständig kompatibel ist.

Die Erfahrung, dass Buchungssysteme und Preisstrategien ständig von Experten überprüft werden, entlaste die Hotelgruppe deutlich, weiss Margot Weindorfer: „Der Erfolg der Zusammenarbeit zeigt sich seither in höheren Raten bei geringerem Arbeitsaufwand für unser Team“.

Ein weiterer Mehrwert der Partnerschaft mit HotelPartner Revenue Management – die bereits im Jahr 2016 startete – ist für Amadeus Hotels die Betreuung durch die Revenue Management Experten des Schweizer Dienstleisters, die sich besonders über die Offenheit in der Partnerschaft freuen dürfen. Das gefällt auch der Reservation Managerin Dusica Milenovic der Amadeus Hotels: „Die Zusammenarbeit mit HotelPartner funktioniert hervorragend. Mir persönlich ist der wertvolle Austausch besonders wichtig. Neben der fachlichen Kompetenz und Professionalität ist es gerade diese gegenseitige Wertschätzung, die die Partnerschaft so erfolgreich macht“.

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



