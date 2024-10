Neues Luxus SPA- und Wellness-Resort im Elsass

Die 125-jährige Tradition des Wohlbefindens und der Heilung, die Albert Willmann 1898 an einem einzigartigen Ort begründete, wird nun im Luxushotel Le Willmann fortgeführt.

Die Eröffnung ist für 2027 geplant: Grand Metropolitan Hotels übernimmt das Management des historischen Gebäudes in Freland mit atemberaubender Aussicht über die Vogesen. Das Resort liegt in einem Luftkurort und verfügt über eine eigene Quelle. Geplant sind Medical Wellness sowie ein Signature SPA der Marke „Pure Elements“. Das Resort wird darüber hinaus gemäss der Tradition für grossartige Erzeugnisse und Weine der Region über eine breite Auswahl an gastronomischem Angebot verfügen.

Eigentümer des Objektes ist Robert Egerle, der mit dem historischen Gebäude die Vision verfolgt, die Tradition der Erhaltung von Gesundheit – begründet durch Albert Willmann – im besten Sinne fortzuführen. Das Anwesen wird mit zukunftsweisendem Komfort bzw. luxuriöser Ausstattung versehen werden. Grand Metropolitan Hotels ist nach der Fertigstellung im Jahr 2027 für das Management des Hotel Willmann verantwortlich und integriert es anschliessend in die etablierte Grand Metropolitan Hotel Collection.

„Es ist uns eine Ehre und Freude, dieses bedeutende historische Gebäude in unser Portfolio aufzunehmen“, so Martin R. Smura, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Grand Metropolitan Hotels. „Das Le Willmann-Hotel wird nicht nur den Charme sowie die Geschichte des Elsass verkörpern, sondern auch ein neues Kapitel des exklusiven Reisens in der Region beginnen.“

Robert Egerle, Eigentümer des prestigeträchtigen Gebäudes, fügt hinzu: „Die Sanierung erlaubt uns, die einzigartige Architektur zu bewahren und gleichzeitig mit zeitgemässem und luxuriösem Design zu verbinden. Unser Ziel ist es, Tradition und Exklusivität für unsere Gäste zu bieten. Entstehen soll somit ein Ort, an dem sich unsere Gäste rundum wohlfühlen und die Geschichte des Hauses spüren können. Daher freut es mich auch besonders, für dieses Vorhaben mit erfahrenen Hoteliers zusammenarbeiten zu dürfen, die mich dabei unterstützen. Dazu gehört auch die internationale Vermarktung des Resorts.“

Die offizielle Vertragsunterzeichnung hat am 19. September 2024 zwischen dem Eigentümer Robert Egerle und Grand Metropolitan Hotels, vertreten durch Martin R. Smura im Beisein des Bürgermeisters, der die Unterstützung der lokalen Verwaltung für das Projekt bekräftigte, stattgefunden.

Das zukünftige Hotel Le Willmann wurde einst vor 125 Jahren erbaut und zuletzt als Gesundheitszentrum betrieben. Geplant sind nun 69 Hotelzimmer und Suiten sowie 17 Luxus Apartments, eine Wellness und SPA- Bereich und zwei Restaurant – eines davon ein Gourmetrestaurant, welches auch über einen Chefs Table für 10 Personen mit Einblick in die Küche verfügen wird. Eine Bar mit Zigarren Lounge und ein Konferenzbereich mit einer Grösse von bis zu 600 qm sind ebenfalls geplant.

Der Betreiber Grand Metropolitan Hotels verfügt über umfassende Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Luxushotels. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in seinem Portfolio mehrere Restaurants, die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Zudem besitzt das Unternehmen eine eigens kuratierte, international anerkannte Weinsammlung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grand Metropolitan Hotels

Frau Janin Blaser

Bahnhofstrasse 24

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.grandmethotels.com

email : j.blaser@grandmethotels.com

Grand Metropolitan Hotels ist ein weltweit führender White Label Hotel Operator und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie die Grand Metropolitan Hotel Collection, die Castlewood Hotels und Resorts, die Swiss Hospitality Collection, die African Heritage Hotel Collection, die African Hotel Alliance, 7Pines Hotels & Resorts, Brionj Luxury Hotels sowie zahlreiche F&B Brands.

Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gast- und Mitarbeitererlebnis durch Digitalisierung verbessern: Living Hotels setzt auf innovative Technologie KORTE-IMMOBILIEN – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Lindau