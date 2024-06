tristar Hotelgruppe erweitert Geschäftsführung

Drei neue Geschäftsführer aus den eigenen Reihen: Der inhabergeführte Hotelbetreiber will sich breiter aufstellen, um ein weiteres Wachstum zu ermöglichen sowie das operative Tagesgeschäft zu stärken.

Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Engagement von tristar Hotels, eine führende Rolle im Hotelmarkt in der D A CH-Region auszubauen und die hohen Standards in Service und Qualität zu bewahren. Durch die Erweiterung der Geschäftsführung soll die Expertise in verschiedenen Geschäftsbereichen gebündelt werden, um die operative Effizienz zu steigern und innovative Ansätze für zukünftiges Wachstum zu entwickeln.

Peter Schulze – seit der Unternehmensgründung dabei – war zuvor bereits Prokurist bei den tristar Hotels. Er übernimmt nun als Geschäftsführer die Verantwortung für die Bereiche Bau, Opening, Zentralbeschaffung, Facility Management und Finance. Jochen Weishaupt wird die Geschäftsführung in den Bereichen Development, Sales und Marketing leiten. Marco Wunderlich wird als dritter Geschäftsführer für die Bereiche Operations, Revenue und Reservierung sowie People & Culture zuständig sein.

Die neuen Führungskräfte bringen umfassende Erfahrung und frische Perspektiven mit, die tristar Hotels unter anderem dabei unterstützen, sich in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld noch besser zu behaupten. Dabei setzen die tristar Hotels auf eigene Talente: „Alle drei Herren haben in den letzten Jahren durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihr außergewöhnliches Engagement für die tristar Hotelgruppe Großartiges geleistet und eindrucksvoll bewiesen, dass ihr Herz für die tristar Hotelgruppe schlägt“, so Ulrich Enzinger, geschäftsführender Gesellschafter der tristar Hotels.

„Wir konzentrieren uns künftig noch mehr darauf, die Expansion in weiteren Ländern voranzutreiben. Seit mehr als zehn Jahren sind wir in der tristar Hotelgruppe stetig gewachsen. Keine andere deutsche Hotelgesellschaft hat in so kurzer Zeit über 40 neue Hotels eröffnet. Dieser Erfolg war jedoch nie selbstverständlich – insbesondere die herausfordernde Coronazeit hat unser Wachstum spürbar beeinträchtigt. Es erfüllt uns daher mit großer Freude und Zuversicht, der tristar Hotelgruppe mit dieser neuen Konstellation sowohl nach außen als auch nach innen neue Kraft und Flexibilität zu verleihen“, ergänzt Matthias Koerber, geschäftsführender Gesellschafter der tristar Hotels.

Die erweiterte Geschäftsführung wird zukünftig eng mit dem bestehenden Führungsteam zusammenarbeiten.

