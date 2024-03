Gehaltszufriedenheit in Deutschland: tristar Hotelgruppe als einziges Hotelunternehmen unter den Top 50

Im Rahmen einer Analyse deutscher Arbeitgeber in Kooperation mit der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu präsentiert das SZ Institut die Top 800 Unternehmen in Deutschland.

Nur zwei Hotelunternehmen schafften es in die Top 800. Die Analyse, die auf den Bewertungen und Rückmeldungen von Arbeitnehmern basiert, zeigt den Einsatz der tristar Hotelgruppe für gute Arbeitsbedingungen sowie eine faire Entlohnung. Diesen Erfolg wertet der Hotelbetreiber aus Deutschland mit seinen derzeit rund 1.200 Mitarbeitenden als das Ergebnis eines kontinuierlichen Engagements für Mitarbeiterzufriedenheit sowie einer offenen Kommunikationskultur innerhalb des Unternehmens.

„Wir freuen uns sehr über diese Platzierung. Gerade in der Hotellerie ist es wichtig zu zeigen, dass auch wir in der Branche über ein attraktives Arbeitsumfeld verfügen und vor allem faire Gehälter bezahlen“, so Christian Stein-Kalesky, Head of People & Culture Europe bei tristar Hotels.

„Diese erneute Auszeichnung bestätigt unsere Initiativen für ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld mit einem angenehmen Arbeitsklima und spiegelt die positive Unternehmenskultur wider, die wir kontinuierlich fördern. Darüber hinaus zeigt dieses Ranking auch, dass wir in der Hotellerie durchaus mit Technologie- oder Beratungsunternehmen mithalten können.“

Die Relevanz der Zufriedenheit mit dem Gehalt ist ein zentrales Thema in der heutigen Arbeitswelt und weckt großes Interesse sowohl bei Arbeitnehmenden als auch bei den Unternehmen selbst. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Studien belegen, dass eine positive Bewertung des Gehalts nicht nur das persönliche Wohlbefinden der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz beeinflusst, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Produktivität sowie die langfristige Mitarbeiterbindung an ein Unternehmen hat. Diese Analyse der „Top-Gehaltszufriedenheit 2024“ zielt darauf ab, eine nachhaltige Transparenz sowohl für Arbeitnehmende als auch Unternehmen zu schaffen.

Das aktuelle Ranking wurde vom SZ Institut in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu veröffentlicht. Die Methodik für das „Top Gehaltszufriedenheit Ranking 2024“ basiert auf klaren quantitativen und qualitativen Selektionskriterien. Es wurden ausschließlich Unternehmen in Deutschland und Österreich berücksichtigt, die über ein kununu-Arbeitgeberprofil verfügten und mindestens 20 Bewertungen (davon fünf in den letzten zwölf Monaten) in den Kategorien „Mitarbeiter:innen Bewertungen“, „Gehalt/Sozialleistungen“ oder „Gehaltsangaben“ aufwiesen. Darüber hinaus mussten die Unternehmen mindestens fünf verschiedene Jobtitel auf ihrem Profil führen. Die quantitative Selektion führte zu einer Gesamtzahl von 6.550 Unternehmen in Deutschland und 1.049 Unternehmen in Österreich.

Die tristar Hotelgruppe setzt auf ein nachhaltiges Personalmanagement: Unter anderem erhielt das deutsche Unternehmen in den letzten Monaten zum einen die Auszeichnung „World`s Best Employer Germany 2023“ von der Organisation World`s Best Employer, vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung die Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“ und von der Arbeitnehmerbewertungsplattform kununu die Auszeichnung „TOP Company 2024“.

Der Franchisenehmer tristar Hotels arbeitet mit weltweit führenden Hotelgruppen wie IHG Hotels & Resorts, Hilton Worldwide, Accor und Marriott zusammen. Mit derzeit 44 Hotelbetrieben in Europa setzt das Unternehmen bereits seit Jahren auf eine nachhaltige Firmenkultur. Nicht nur der Hotelgast steht im Mittelpunkt der Tätigkeit der tristar Hotels – von Beginn an legt die Geschäftsführung Wert auf das Wohlergehen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

