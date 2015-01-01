Kostenloses E-Book von Agrartrainer Walter Peters über 1.000 Mal angefordert

Über 1.000 Fachleute aus dem Agrarvertrieb haben das kostenlose E-Book von Walter Peters bereits angefordert. Der Leitfaden zeigt praxisnah wie zeitgemäße Telefonakquise in der Landwirtschaft gelingt

Aachen, Dezember 2025

Das kostenlose E-Book _“Telefonakquise in der Landwirtschaft heute“_ von Vertriebstrainer Walter Peters stößt auf großes Interesse: Mehr als 1.000 Fachleute aus dem Agrarvertrieb haben den Leitfaden bereits heruntergeladen. Das Buch steht auf der Website www.walter-peters.de/e-book kostenlos und unverbindlich zur Verfügung.

Der erfahrene Verkaufstrainer und Geschäftsführer der Tulip Training GmbH, Walter Peters, sieht in der hohen Nachfrage einen klaren Beleg für die Relevanz des Themas:

„Die meisten Verkäufer im Agrarbereich kämpfen nicht mit der Technik oder dem Produkt – sie scheitern an der Ansprache. Telefonakquise ist nach wie vor ein zentrales Werkzeug, aber sie funktioniert heute anders als noch vor zehn Jahren. Genau das zeigt dieses E-Book praxisnah und verständlich.“

Das Werk fasst Peters‘ über 40 Jahre Vertriebserfahrung in der Agrarbranche zusammen und vermittelt praxisorientierte Strategien für erfolgreiche Kundengespräche – von der Vorbereitung über die Gesprächsführung bis zum Abschluss. Besonders stark nachgefragt ist das Kapitel zur modernen Ansprache landwirtschaftlicher Betriebe, in dem klassische Verkaufsmuster mit neuen Kommunikationswegen kombiniert werden.

Mit der Veröffentlichung möchte Walter Peters Verkäuferinnen und Verkäufern im Agrarvertrieb Impulse geben, die sofort im Alltag umgesetzt werden können. „Es geht nicht um Theorien, sondern um praktische Ergebnisse. Wer die Sprache der Landwirte spricht, gewinnt Vertrauen – und damit auch Kunden“, so Peters weiter.

Das E-Book steht weiterhin kostenlos auf der Website zur Verfügung. Es richtet sich an Außendienstmitarbeiter, Vertriebsleiter und Unternehmer in der Agrarbranche, die ihre Kundengewinnung professionalisieren und neue Strategien kennenlernen möchten.

Über Walter Peters

Walter Peters ist Vertriebstrainer, Coach und Geschäftsführer der Tulip Training GmbH. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarvertrieb zählt er zu den bekanntesten Experten der Branche. In Seminaren, Coachings und Online-Formaten vermittelt er praxisnahe Methoden zur Umsatzsteigerung, Preisverhandlung und Kundengewinnung.

Weitere Informationen und das kostenlose E-Book unter:

www.walter-peters.de/e-book

