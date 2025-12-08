Professionelle Wäscherei-Lösungen für Geschäftskunden in Berlin

Jonny Fresh bietet Berliner Unternehmen eine moderne Wäscherei mit digitaler Buchung, hygienischer Reinigung nach RKI-Standard sowie zuverlässiger Abholung und Lieferung.

Berlin, 08. Dezember 2025 – Mit Jonny Fresh wird die Wäschelogistik für Unternehmen digital, flexibel und nachhaltig. Die Wäscherei Berlin bietet Geschäftskunden in der Hauptstadt einen modernen Wäscheservice mit Abhol- und Liefersystem, maßgeschneiderten Reinigungslösungen und höchsten Hygienestandards.

Ob Praxiswäsche, Arbeitskleidung, Bettwäsche oder Handtücher – Jonny Fresh sorgt als innovative Wäscherei in Berlin für professionelle Sauberkeit und reibungslose Abläufe. Die Reinigung entspricht den Richtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI) und auf Wunsch sowie Absprache mit dem persönlichen Ansprechpartner kann eine Reinigung mit dem CleanBox-Service auch nach RAL-GZ 992/2-Zertifizierung erfolgen – ein Garant für hygienisch einwandfreie Textilpflege auf höchstem Niveau.

„Berlin ist unser Ursprung – hier wurde Jonny Fresh gegründet und hier betreuen wir zahlreiche Geschäftskunden aus den unterschiedlichsten Branchen“, erklären Stefan Michaelis und Sebastian Schmidt, Geschäftsführer der Jonny Fresh GmbH. „Unsere Wäscherei in Berlin vereint modernste Reinigungstechnik mit digitaler Buchung, persönlicher Betreuung und nachhaltigen Prozessen.“

Vorteile für Unternehmen

o Regelmäßige oder flexible Abholung und Lieferung – planbar und zuverlässig

o Transparente Sammelrechnung – für einfache Kostenübersicht

o Keine Vertragsbindung – volle Freiheit

o Nachhaltige Reinigung & plastikfreie Verpackung

o Persönliche Ansprechpartner – direkter Kontakt statt Hotline

Jonny Fresh reinigt sämtliche Textilien – von Arbeits- und Praxiskleidung über Hotelwäsche bis zu Reinigungstextilien wie Wischmopps und Mikrofasertüchern. Dank des digitalen Bestellsystems erhalten Unternehmen ihr individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden – inklusive Abholtermin und flexibler Lieferoptionen.

Jonny Fresh überzeugt zahlreiche Geschäftskunden durch Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz. Ob Arztpraxis, Fitnessstudio, Gastronomiebetrieb oder Handwerksfirma – sie alle profitieren vom transparenten Service und den hohen Hygienestandards von Jonny Fresh.

Nachhaltig. Digital. Bundesweit.

Jonny Fresh steht für moderne Textilreinigung mit Verantwortung. Die umweltfreundlichen, kompostierbaren Verpackungen und energieeffizienten Waschverfahren machen Jonny Fresh zu einem Vorbild für nachhaltige Textilpflege. Dank des zentralen Logistiksystems profitieren Unternehmen mit mehreren Standorten in ganz Deutschland von einheitlicher Qualität und Preisstruktur.

Über Jonny Fresh:

Seit 2012 bietet Jonny Fresh professionelle Textilreinigung für Privat- und Geschäftskunden. Als bundesweit tätige Wäscherei mit Sitz in Berlin kombiniert das Unternehmen nachhaltige Reinigungstechnologien mit digitaler Bestellabwicklung, Abhol- und Lieferservice sowie persönlichem Kundenservice.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jonny Fresh GmbH

Herr Stefan Michaelis

Invalidenstraße 115

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 / 536 034 570

web ..: https://www.jonnyfresh.com/

email : support@jonnyfresh.com

