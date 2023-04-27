  • Smarte Wäscherei-Lösungen für Geschäftskunden in München

    Jonny Fresh bietet Münchner Unternehmen einen smarten, flexibel buchbaren Wäscheservice – inklusive Abholung, hygienischer Reinigung nach RKI-Standards und zuverlässiger Lieferung für alle Branchen.

    München, 08. Dezember 2025 – Mit Jonny Fresh wird Wäschelogistik für Unternehmen so einfach wie nie zuvor. Die Wäscherei München bietet Geschäftskunden einen flexiblen, nachhaltigen und vollständig digital buchbaren Wäscheservice – inklusive Abholung, Reinigung und Lieferung.

    Ob Gastronomie, Gesundheitswesen, Handwerk oder Hotellerie – Jonny Fresh sorgt für saubere Textilien, planbare Abläufe und höchste Hygienestandards. Die modern ausgestattete Wäscherei in München arbeitet nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI) und auf Wunsch sowie Absprache mit dem zuständigen Ansprechpartner kann eine Reinigung mit dem CleanBox-Service nach RAL-GZ 992/2 Zertifizierung erfolgen. So wird jede Arbeitskleidung, Bettwäsche oder Praxisausstattung hygienisch einwandfrei gereinigt.

    „Unser Ziel ist es, Unternehmen Zeit und Aufwand zu ersparen – durch intelligente Abläufe, transparente Abrechnung und eine einheitliche Qualität deutschlandweit“, erklären Stefan Michaelis und Sebastian Schmidt, Geschäftsführer der Jonny Fresh GmbH. „Unsere Kunden können sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir uns um die Wäsche kümmern.“

    Vorteile für Unternehmen

    o Regelmäßige oder flexible Abholung und Lieferung – bedarfsorientiert und planbar
    o Transparente Sammelrechnung – unabhängig von der Zahl der Standorte
    o Keine Vertragsbindung – volle Flexibilität
    o Nachhaltige Reinigung & kompostierbare Verpackung
    o Persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner

    Jonny Fresh reinigt alle Arten von Textilien – von Arbeits- und Praxiskleidung über Tischwäsche bis hin zu Wischmopps und Mikrofasertüchern. Das digitale Bestellsystem ermöglicht eine einfache Abwicklung: Anfrage stellen, Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden erhalten, Angebot prüfen – fertig.

    Die positiven Rückmeldungen von Münchner Unternehmen sprechen für sich: Ob Arztpraxis, Gastronomiebetrieb oder Eventagentur – Kunden loben insbesondere die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Qualität des Services.

    Nachhaltig. Digital. Deutschlandweit.

    Jonny Fresh steht für moderne Textilreinigung mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Die verwendeten Verpackungen sind plastikfrei und kompostierbar. Dank zentraler Prozesse profitieren Unternehmen mit mehreren Filialen von einheitlicher Preisstruktur und Qualitätsstandards – deutschlandweit.

    Über Jonny Fresh:
    Seit 2012 bietet Jonny Fresh professionelle Textilreinigung für Privat- und Geschäftskunden. Als bundesweiter Online-Wäscheservice kombiniert das Unternehmen nachhaltige Reinigungstechnologien mit digitaler Bestellabwicklung und persönlichem Kundenservice.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Jonny Fresh GmbH
    Herr Stefan Michaelis
    Paul-Heyse-Straße 21
    80336 München
    Deutschland

    fon ..: 030 / 536 034 570
    web ..: https://www.jonnyfresh.com/
    email : support@jonnyfresh.com

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

    Pressekontakt:

    Jonny Fresh GmbH
    Herr Stefan Michaelis
    Paul-Heyse-Straße 21
    80336 München

    fon ..: 030 / 536 034 570
    web ..: https://www.jonnyfresh.com/


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Textilpflege 3.0: Servitex-Wäscherei Fleischmann setzt auf smarte Technologie
      Im neuen Standort der Inhaberfamilie Fleischmann sind die Maschinen vernetzt und die Prozesse automatisiert. Die zukunftsweisende Technologie wirkt sich auch spürbar auf den Umweltschutz aus....

    2. GebäudeCheck „ENERGETISCH SANIEREN“: Smarte Lösungen für den Sanierungsbedarf
      Energetisches Sanieren wird mit PLAN4 planbarer und kostengünstiger...

    3. Bridgetec auf dem BDIU Strategieforum23 – Smarte Lösungen für die Inkassokommunikation
      Vom 25. bis zum 27. April 2023 findet in Leipzig das BDIU Strategieforum23 statt. Wieder mit dabei: Bridgetec, etablierter Lösungsanbieter für die Optimierung von Geschäftskommunikation....

    4. Ferag auf der drupa 2024: Smarte und flexible Lösungen für die Druck- und Medienbranche
      (Hinwil/Zürich, 25.04.2024) Vom 28. Mai bis zum 7. Juni 2024 versammelt sich die globale Druck- und Medienbranche auf der drupa 2024 in Düsseldorf....

    5. PARCEL startet Phase 2: Smarte Technologien und nachhaltige Lösungen für Verpackung & Logistik
      PARCEL startet in Phase 2: Gemeinsam entwickeln KMU und Forschung nachhaltige, smarte und kreislauffähige Verpackungstechnologien für die Produktion von morgen....

    6. Glasschiebetüren in München: Individuelle Lösungen der Glaserei Marschall & Berger GmbH
      Marschall & Berger Ihre Glaserei in München fertigt und montiert Glasschiebetüren nach Maß - stilvoll, platzsparend und funktional, ergänzt durch umfassende Beratung und fachgerechte Umsetzung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.