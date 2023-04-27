Smarte Wäscherei-Lösungen für Geschäftskunden in München

Jonny Fresh bietet Münchner Unternehmen einen smarten, flexibel buchbaren Wäscheservice – inklusive Abholung, hygienischer Reinigung nach RKI-Standards und zuverlässiger Lieferung für alle Branchen.

München, 08. Dezember 2025 – Mit Jonny Fresh wird Wäschelogistik für Unternehmen so einfach wie nie zuvor. Die Wäscherei München bietet Geschäftskunden einen flexiblen, nachhaltigen und vollständig digital buchbaren Wäscheservice – inklusive Abholung, Reinigung und Lieferung.

Ob Gastronomie, Gesundheitswesen, Handwerk oder Hotellerie – Jonny Fresh sorgt für saubere Textilien, planbare Abläufe und höchste Hygienestandards. Die modern ausgestattete Wäscherei in München arbeitet nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI) und auf Wunsch sowie Absprache mit dem zuständigen Ansprechpartner kann eine Reinigung mit dem CleanBox-Service nach RAL-GZ 992/2 Zertifizierung erfolgen. So wird jede Arbeitskleidung, Bettwäsche oder Praxisausstattung hygienisch einwandfrei gereinigt.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen Zeit und Aufwand zu ersparen – durch intelligente Abläufe, transparente Abrechnung und eine einheitliche Qualität deutschlandweit“, erklären Stefan Michaelis und Sebastian Schmidt, Geschäftsführer der Jonny Fresh GmbH. „Unsere Kunden können sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir uns um die Wäsche kümmern.“

Vorteile für Unternehmen

o Regelmäßige oder flexible Abholung und Lieferung – bedarfsorientiert und planbar

o Transparente Sammelrechnung – unabhängig von der Zahl der Standorte

o Keine Vertragsbindung – volle Flexibilität

o Nachhaltige Reinigung & kompostierbare Verpackung

o Persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner

Jonny Fresh reinigt alle Arten von Textilien – von Arbeits- und Praxiskleidung über Tischwäsche bis hin zu Wischmopps und Mikrofasertüchern. Das digitale Bestellsystem ermöglicht eine einfache Abwicklung: Anfrage stellen, Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden erhalten, Angebot prüfen – fertig.

Die positiven Rückmeldungen von Münchner Unternehmen sprechen für sich: Ob Arztpraxis, Gastronomiebetrieb oder Eventagentur – Kunden loben insbesondere die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Qualität des Services.

Nachhaltig. Digital. Deutschlandweit.

Jonny Fresh steht für moderne Textilreinigung mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Die verwendeten Verpackungen sind plastikfrei und kompostierbar. Dank zentraler Prozesse profitieren Unternehmen mit mehreren Filialen von einheitlicher Preisstruktur und Qualitätsstandards – deutschlandweit.

Über Jonny Fresh:

Seit 2012 bietet Jonny Fresh professionelle Textilreinigung für Privat- und Geschäftskunden. Als bundesweiter Online-Wäscheservice kombiniert das Unternehmen nachhaltige Reinigungstechnologien mit digitaler Bestellabwicklung und persönlichem Kundenservice.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jonny Fresh GmbH

Herr Stefan Michaelis

Paul-Heyse-Straße 21

80336 München

Deutschland

fon ..: 030 / 536 034 570

web ..: https://www.jonnyfresh.com/

email : support@jonnyfresh.com

Pressekontakt:

Jonny Fresh GmbH

Herr Stefan Michaelis

Paul-Heyse-Straße 21

80336 München

fon ..: 030 / 536 034 570

web ..: https://www.jonnyfresh.com/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

