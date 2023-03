E-Book: hochpersonalisierte Versicherungs- und Beraterunterlagen schnell und markenkonform

Marketingmaterialien und Marketingvorlagen weltweit schneller aktualisieren UND personalisieren. E-Book von Brandguardian erklärt, wie Versicherer ihren Automatisierungsgrad steigern.

Partner spielen im Vertrieb von Versicherungsprodukten und im Kundendialog eine entscheidende Rolle. Vertriebspartner, Makler, freie Agenten oder Banken müssen häufig für eine breite Produktpalette die erforderlichen Unterlagen parat haben. Und damit nicht genug: Kundinnen und Kunden erwarten heute möglichst maßgeschneiderte Angebote, die für ihre Lebens- und Finanzsituation passen. Das gilt für Versicherungen für Geschäftskunden, für Premiumversicherungen aber auch für Verträge für Privatkunden.

Doch die Versicherer haben schon damit zu kämpfen, einheitliche, markenkonforme und stets aktuelle Marketing- und Vertriebsmaterialien in ihrem Vertriebsnetz bereitzustellen. Kurzum: Moderne Portale sorgen als zentraler Ort für PDFs aller Art zwar für einen leichten Zugriff, aber die erforderliche Personalisierung durch die internen und externen Bearbeiter ist meistens nicht möglich.

Wie Versicherer genau diese Hürden überwinden können, schildert das praxisnahe E-Book von BRANDGUARDIAN. Es erklärt, wie Self-Services für eine schnelle und einfache Personalisierung von stets markenkonformen Unterlagen sorgen. Erfahren Sie, wie:

* Versicherungspartner und Mitarbeiter eigenständig Marketingmaterialien anpassen können, stets markenkonform und ohne Zusatzaufwand

* Marketer eigene Prozesse zur Erstellung und Verbreitung von Marketing-Inhalten automatisieren können

* Sichergestellt wird, dass Markenrichtlinien eingehalten werden

* Versicherungen Ihren Kundinnen und Kunden ein personalisiertes Markenerlebnis entlang der Customer Journey bieten (auch in PDFs und gedruckten Unterlagen)

* und vieles mehr

Gleich kostenfreies E-Book herunterladen und mehr erfahren: https://www.brandguardian.com/de/whitepaper/hochpersonalisierte-versicherungsunterlagen-mit-one2edit/

BRANDGUARDIAN® ist ein etablierter Software- und Technologieanbieter für digitale Publishing- und Medienmanagement-Lösungen mit Vertretungen in Deutschland, Irland und USA. Seit 1999 unterstützt BRANDGUARDIAN® mit one2edit(TM) Unternehmen bei einer konsistenten und effizienten Markenkommunikation. Mit one2edit(TM) lassen sich die Aufgaben rund um die Adaption und den Rollout von Layout-intensive Content – also Produktverpackungen, Web-Banner, Anzeigen, Broschüren, POS-Kommunikation etc., deutlich schneller, günstiger und garantiert markenkonform auszuführen. Rund 250 Konzerne und Mittelständler nutzen die Lösungen aus Allgäu, z. B. Henkel, Liebherr, Linde, Mercedes Benz, Microsoft, Porsche, Siemens, Sto, etc.

