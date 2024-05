Kupfer bewegt Strom – und gefällt Anlegern

Energie, Elektrizität muss bewegt werden, dafür braucht es Kupfer.

Die längerfristige Entwicklung von physischem Kupfer ist einen Blick wert. Anfang des Jahrhunderts kostete die Tonne Kupfer zirka 2.000 US-Dollar. Heute müssen dafür fast 10.000 US-Dollar gezahlt werden. Im Januar und Februar 2024 lag der Preis teilweise bei etwa 7.500 US-Dollar je Tonne, stieg dann aber an. Die US-Großbank Goldman Sachs etwa geht von steigenden Rohstoffpreisen im laufenden Jahr aus. Da könnte sich bei Kupfer eine ähnliche Dynamik entwickeln wie bei Uran. Kupfer könnte knapp werden. Bisher wurden rund 700 Milliarden Tonnen Kupfer abgebaut.

Von heute bis zum Jahr 2050 gerechnet müsste doppelt so viel abgebaut werden. Und der Kupferbedarf wächst und es scheinen sich Lieferprobleme abzuzeichnen. Dies betrifft vor allem die Erzgehalte, die rückläufig sind. Dazu kommen soziale Unruhen in vielen Teilen der Welt, wo Kupfer abgebaut wird, so etwa in Südamerika. Nach Silber ist Kupfer das Metall mit der höchsten Leitfähigkeit und es ist kostengünstiger als Silber. Heute verschlingen die sauberen Energietechnologien ungefähr 22 Prozent des Kupfers – dazu gehören Solarenergie, Windenergie und die Elektrofahrzeuge – und dies mit steigender Tendenz.

Denn der Strombedarf steigt weiter an, bis 2050 um geschätzte 85 Prozent laut der Internationalen Energieagentur. Auch der Elektronik- und Immobilienbereich verbraucht das rötliche Metall. Die weltweite Stromnachfrage trifft auch auf Stromnetze, von denen viele massiv modernisiert werden müssen. So sind die westliche Welt und auch die Entwicklungsländer auf Kupfer angewiesen. Anleger sollten sich aufgrund dieser Entwicklung auch Bergbaugesellschaften ansehen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen. Dazu gehören beispielsweise GoldMining oder auch Aurania Resources.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in Nord- und Südamerika und eine der größten Goldressourcen weltweit.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – besitzt in Ecuador das aussichtsreiche The Lost Cities Cutucu-Projekt. Es enthält Gold und Kupfer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

