Neues Kindl-E-Book – 5 Tage kostenlos * Haus kaufen – finanzieren – wohlfühlen

Das Kindl-E-Book „Haus kaufen – finanzieren – wohlfühlen“ begleitet Sie bei Ihrem Hauskauf von der Besichtigung bis zum Einzug mit Antworten auf Ihre Fragen und wertvollen praktischen Tipps.

Blick ins Buch

Es geht um Ihr zukünftiges Eigenheim. Sie wollen es sicher möglichst Stressfrei erwerben. Sie wollen lange zufrieden darin leben und auch die finanziellen Bedingungen müssen stimmen.

Das Buch sorgt dafür, dass Sie auch in vielen Jahren noch sagen können; „Ja, das habe ich richtiggemacht!“

Stellen Sie sich vor, wie Sie abends auf Ihrer Terrasse sitzen, mit einem Glas Wein oder dem Feierabendbier. Oder am Wochenende – Sie schauen Ihren Kindern beim Toben auf dem Trampolin zu, beim Sandburgen bauen oder beim Planschen im Swimmingpool.

Dazu gehört natürlich, dass Sie heute auch schon Fehler vermeiden, die Sie später in Bedrängnis bringen könnten. Auch damit beschäftigt sich das Buch und stellt Lösungen bereit.

Es zeigt Ihnen den Weg bis zum Einzug. Sie erfahren wichtiges zum Thema Finanzierbarkeit der Immobilie, denn auch der Bauzustand, das Baujahr und die Lage des Hauses haben Einfluss auf die Finanzierungskonditionen, nicht nur Ihre Bonität!

Sie erfahren, welche Unterlagen Sie sich daher schon vor dem Kauf vom Verkäufer oder Makler geben lassen sollten und warum.

Wann kann der Kaufvertrag unterschrieben werden, was hat das mit dem Darlehensvertrag zu tun? Ein ganz wichtiger Fakt!

Sie haben Eigenkapital? Im Buch erfahren Sie, wofür Sie das zuerst ausgeben müssen. Wenn Sie das Wort „Muskelhypothek“ schon einmal gehört haben, hier kommt die genaue Erläuterung. Ein ganz wichtiger Teil ist das Thema Eigenleistung, wie wirkt sich das auf die Finanzierung aus und worauf müssen Sie bei der Beantragung achten.

Sie erhalten Tipps zur Aufstellung der Modernisierungs- und Sanierungskosten für die Beantragung des entsprechenden Teils der Finanzierung. Natürlich erläutert das Buch auch welche Aufgabe der Notar hat, was und warum im Grundbuch steht. Welchen Einfluss ein Vorkaufsrecht auf den Verkauf hat und natürlich welche Arten der Finanzierung es gibt.

Insgesamt wird das Buch Ihnen helfen, Fehler zu vermeiden und sicherstellen, dass Sie mit den Fachleuten, die Sie begleiten werden, auf „Augenhöhe“ sprechen können.

WOHLFÜHLEN – heißt: „glücklich bis an Ihr Lebensende“ in Ihrer Immobilie leben. Mit den Informationen in diesem Buch werden Sie es! Versprochen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Finanzmaklerin

Frau Marina Schneider

Marwitzer Str. 44

16761 Hennigsdorf

Deutschland

fon ..: 03302227451

fax ..: 03302227451

web ..: http://marina.schneider-versicherungsmaklerin.de

email : marina@schneider-versicherungsmaklerin.de

Ich helfe Ihnen, Ihren Traum vom eigenen Haus wahr werden zu lassen. Wenn Sie bisher dachten Sie schaffen das nicht, weil Sie sich nicht auskennen oder weil Sie durch Ihre Arbeit kaum Zeit haben sich umfassend darum zu kümmern, so kommt hier die Lösung. Ich unterstütze und begleite Sie, nehme Ihnen Lauf- und Schreibarbeit ab. Sie haben mit mir eine Immobiliardarlehensvermittlerin an Ihrer Seite, die über 20 Jahre Erfahrung hat. Ich habe die verschiedensten Situationen erlebt und meistern müssen. Alle meine Kunden leben glücklich und zufrieden in Ihren Häusern und werden das auch weiterhin tun können. Auch heute stehe ich Ihnen bei vielen Fragen und in den verschiedensten Finanz-Bereichen mit Rat und Tat zur Seite. Probieren Sie es auch aus!

Pressekontakt:

Finanzmaklerin

Frau Marina Schneider

Marwitzer Str. 44

16761 Hennigsdorf

fon ..: 03302227451

web ..: http://marina.schneider-versicherungsmaklerin.de

email : marina@schneider-versicherungsmaklerin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Redesign Your Life – ein Arbeitsbuch zur Reise in ein neues, besseres Leben