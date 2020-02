Taschenbuch „Haus kaufen – finanzieren – wohlfühlen“

Schritt für Schritt-Anleitung; Begleitung vom Haus kaufen bis zum Einzug; Auswahl des Hauses, Finanzierung, Modernisierung, mit Checklisten

Blick ins Buch

Stellen Sie sich vor, wie Sie abends auf Ihrer Terrasse sitzen, mit einem Glas Wein oder dem Feierabendbier. Oder am Wochenende – Sie schauen Ihren Kindern beim Toben auf dem Trampolin zu, beim Sandburgen bauen oder beim Planschen im Swimmingpool.

Wenn SIE das Buch gelesen haben, werden Sie auch in vielen Jahren noch sagen können: „Ja, das habe ich richtig gemacht!“

Sie vermeiden heute Fehler, die Sie später in Bedrängnis bringen könnten.

Es zeigt Ihnen den Weg bis zum Einzug. Sie erfahren Wichtiges zum Thema Finanzierbarkeit der Immobilie, denn auch der Bauzustand, das Baujahr und die Lage des Hauses haben Einfluss auf die Finanzierungskonditionen, nicht nur Ihre Bonität!

Sie erfahren, welche Unterlagen Sie sich daher schon vor dem Kauf vom Verkäufer oder Makler geben lassen sollten und warum.

Wann kann der Kaufvertrag unterschrieben werden, was hat das mit dem Darlehensvertrag zu tun? Ein ganz wichtiger Fakt!

Sie haben Eigenkapital? Im Buch erfahren Sie, wofür Sie das zuerst ausgeben müssen. Wenn Sie das Wort „Muskelhypothek“ schon einmal gehört haben, hier kommt die genaue Erläuterung. Ein ganz wichtiger Teil ist das Thema Eigenleistung, wie wirkt sich das auf die Finanzierung aus und worauf müssen Sie bei der Beantragung achten.

Sie erhalten Tipps zur Aufstellung der Modernisierungs- und Sanierungskosten für die Beantragung des entsprechenden Teils der Finanzierung. Natürlich erläutere ich auch welche Aufgabe der Notar hat, was warum im Grundbuch steht und was die Eintragungen für Sie bedeuten. Sie erfahren, welchen Einfluss ein Vorkaufsrecht auf den Verkauf hat und natürlich welche Arten der Finanzierung es gibt.

Mit dem Wissen und den Informationen dieses Buches, werden Sie mit den Fachleuten, die Sie begleiten werden, auf „Augenhöhe“ sprechen und verhandeln können.

WOHLFÜHLEN – heißt: „glücklich bis an Ihr Lebensende“ in Ihrer Immobilie leben. Mit den Informationen in diesem Buch werden Sie es! Versprochen!

