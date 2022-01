Unternehmer Service Franken: Unternehmen benötigen maßgeschneiderte Versicherungs-Lösungen

Der Unternehmer Service Franken bietet eine Allround-Beratung für alle Versicherungsfragen von Unternehmen – und mehr!

Das Team vom Unternehmer Service Franken konzentriert sich auf eine umfassende Beratung von Unternehmen in Versicherungsfragen. Diese Spezialisierung ist nicht zufällig, denn die ausgebildeten Versicherungsfachleute des fränkischen Dienstleisters wissen: jedes Unternehmen hat seine individuellen Besonderheiten und benötigt daher ein eigenes, auf diese Besonderheiten zugeschnittenes Versicherungskonzept. Im Team vom Unternehmer Service Franken erhält jeder Kunde seinen persönlichen Ansprechpartner, der ihn und sein Unternehmen im Detail kennenlernt und daher seine Interessen in versicherungstechnischer Hinsicht berücksichtigen kann. Dabei wird ein maßgeschneiderter Versicherungsschutz für das Unternehmen erarbeitet, der genau auf die individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Ein Überblick zeigt, in welchen Bereichen Versicherungen für Unternehmen relevant sein können:

o Was eine Vertauensschadenversicherung beinhaltet

o Unternehmer Service Franken berät zu Vermögensschadenhaftflicht

o Die Betriebsunterbrechungsversicherung – unverzichtbar für viele Unternehmen

o Was eine Betriebshaftpflichtversicherung abdeckt

o Unternehmer Service Franken berät zur Berufshaftpflichtversicherung

o Was eine Inhaltsversicherung abdeckt und wer sie braucht

o Unternehmer Service Franken berät zu Gewerblichen Gebäudeversicherung

o Beratung zur Betrieblichen Altersvorsorge

o Maßgeschneiderte Versicherungen auch für Unternehmer

WAS EINE VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG BEINHALTET

Beim Unternehmer Service Franken weiß man: Wenn Vertrauenspersonen wie die eigenen Mitarbeiter vorsätzlich betrügerisch oder gar kriminell handeln, kann einem Unternehmen ein massiver finanzieller Schaden entstehen. Nicht zuletzt die Zunahme des Betrugs durch Internetkriminalität birgt eine wachsende Gefahr für Unternehmen. Die Vertrauensschadenversicherung schützt vor so entstandenen Vermögensschäden und trägt im vereinbarten Umfang die Rechtskosten. In ihr mitversichert sind auch von Außenstehenden vorsätzlich verursachte Schäden, beispielsweise Diebstahl, Raub, Betrug oder durch zielgerichtete Hackerangriffe.

UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN BERÄT ZUR VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT

Das Team vom Unternehmer Service Franken empfiehlt die Vermögensschadenhaftpflicht speziell beratenden Unternehmen, welche die Vermögensinteressen dritter vertreten. Sie stellt für diese Berufe die Berufshaftpflicht dar. Beratende, prüfende und vollstreckende Berufsgruppen benötigen eine Absicherung ihres finanziellen Risikos bei Schadenersatzansprüchen von Kunden. Insofern wird diese Versicherung wichtig für Unternehmensberater, Immobilienmakler oder Finanzberater.

DIE BETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG – UNVERZICHTBAR FÜR VIELE UNTERNEHMEN

Eine der wichtigsten Versicherungen für Unternehmen stellt die Betriebsunterbrechungsversicherung dar. Wenn das Unternehmen beispielsweise durch einen Feuerschaden seinen Betrieb komplett einstellen muss, so ersetzen Gebäude- und Inventarversicherung zwar den Sachschaden, kommen aber nicht für bis zum Wiederaufbau weiterlaufende Kosten wie zum Beispiel Personalkosten auf. Der Unternehmer Service Franken berät, wann und in welchem Umfang eine solche Versicherung für ein Unternehmen sinnvoll ist.

WAS EINE BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG ABDECKT

Ein Unternehmen haftet für Schäden, die von Mitarbeitern oder Führungskräften durch ihre betriebliche Tätigkeit schuldhaft verursacht wurden. Das Team vom Unternehmer Service Franken empfiehlt deswegen für nahezu jedes Gewerbe grundsätzlich eine Betriebshaftpflichtversicherung zum Schutz vor existenzbedrohenden Schadenersatzansprüchen. Hier bietet der Unternehmer Service Franken eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens, da je nach

Tätigkeitsfeld das Einschließen spezieller Risiken möglich und sinnvoll ist.

UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN BERÄT ZUR BERUFSHAFTPFLICHT

Für viele Berufsgruppen wie beispielsweise Ärzte, Apotheker oder Rechtsanwälte ist die Berufshaftpflicht eine Pflichtversicherung. Das Team vom Unternehmer Service Franken empfiehlt sie für viele Dienstleister, da durch sie Vermögensschäden verhindert werden können. Jedoch lohnt sich immer auch der Blick darauf, ob im Einzelfall eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung sinnvoller ist.

WAS EINE INHALTSVERSICHERUNG ABDECKT UND WER SIE BRAUCHT

Eine Inhaltsversicherung kann man in etwa mit einer privaten Hausratsversicherung vergleichen. Sie sichert Räume und Gegenstände, sozusagen das Inventar des Unternehmens, gegen Feuer, Einbruch und Leitungswasserschäden ab. Das Team vom Unternehmer Service Franken empfiehlt diese Versicherung für Unternehmen, bei denen das Inventar elementar wichtig und möglicherweise sehr kostspielig ist.

UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN BERÄT ZUR GEWERBLICHEN GEBÄUDEVERSICHERUNG

Wenn ein gewerbliches Gebäude beschädigt oder im schlimmsten Fall ganz zerstört wird, kann dies für viele Unternehmen existenzbedrohend sein. Das Team vom Unternehmer Service Franken beurteilt daher, ob eine gewerbliche Gebäudeversicherung für den Kunden in Frage kommt, denn diese schützt vor finanziellen Verlusten, die bei der Reparatur oder beim Wiederaufbau des zerstörten Gebäudes entstehen.

BERATUNG ZUR BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE

Die Betriebliche Altersvorsorge kommt inzwischen in zahlreichen unterschiedlichen Modellen daher, was Unternehmer des Öfteren Kopfzerbrechen bereitet. Varianten wie eine Direktversicherung, die Pensionskasse, der Pensionsfonds, die Unterstützungskasse oder die Pensionszusage bieten gute Möglichkeiten, für jedes Unternehmen und seine Belegschaft eine passende Variante der Betrieblichen Altersvorsorge zu finden. Doch welche Lösung sich am tatsächlich am besten für den jeweiligen Betrieb eignet und wie das Unternehmen dabei Steuern sparen kann, das kann zur nerven- und zeitaufwendigen Beschäftigung für den Unternehmer werden. Oftmals werden Mitarbeiter eigens für diese Aufgabe abgestellt, die jedoch zusätzlich noch ihr eigenes Tagesgeschäft zu verrichten haben. Daher bietet das Team vom Unternehmer Service Franken auch hier seine Beratung an und unterstützt seine Unternehmer gern auch in allen Fragen, welche das Thema der Betrieblichen Altersvorsorge mit sich bringt.

MAßGESCHNEIDERTE VERSICHERUNGEN AUCH FÜR UNTERNEHMER

Eine gute Einschätzung aller für ein Unternehmen sinnvollen Versicherungsmaßnahmen setzt eine detaillierte Kenntnis des Unternehmens voraus. Jeder Ansprechpartner des Unternehmer Service Franken kann aus diesem Wissen heraus auch für den Unternehmer selbst eine umfassende Versicherungsberatung bieten, da er die Umstände und auch die Person des Unternehmers bereits kennt. Für Unternehmer ist diese zusätzliche Beratung oft ein Segen, da sie sich nicht auf einen neuen Berater einstellen müssen, dem obendrein noch sämtliche Gegebenheiten extra erläutert werden müssen. Eine Vielzahl von Versicherungen bietet sich für den Unternehmer an, wie beispielsweise Berufsunfähigkeitsversicherung, Dread Disease Versicherung, Grundfähigkeitsversicherung, Basis Rentenversicherung, Riester Rentenversicherung oder eine

Risikolebensversicherung. Dazu kommen noch die verschiedensten Varianten der privaten Krankenversicherungen, wie eine Private Vollversicherung, eine Private Krankenzusatzversicherung oder eine Geförderte Pflegerentenversicherung. Allein die Aufzählung dieser zahlreichen Möglichkeiten macht ersichtlich, dass eine gute, umfassende und maßgeschneiderte Beratung auch in diesem Themenbereich sehr zu empfehlen ist. Der persönliche Ansprechpartner vom Unternehmer Service Franken führt den Unternehmer sicher durch diesen Versicherungsdschungel und erstellt ein maßgeschneidertes Portfolio von ausschließlich für den Unternehmer sinnvollen Versicherungen.

