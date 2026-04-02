Kathlen Bremer übernimmt das Management von Nachwuchsrennfahrer Bruno Greiling

Die Hamburger Unternehmerin Kathlen Bremer übernimmt ab sofort das Management des Nachwuchsrennfahrers Bruno Greiling und begleitet seine weitere Karriere im internationalen Kartsport

* Management durch die Ma.Le Solutions GmbH * Fokus auf strategische sportliche und mediale Entwicklung * Bruno Greiling zählt zu den aufstrebenden Talenten im internationalen Kartsport Hamburg, 2. April 2026. Die Ma.Le Solutions GmbH übernimmt ab sofort das Management von Bruno Alexander Greiling und begleitet den jungen Nachwuchsrennfahrer künftig strategisch in seiner sportlichen und medialen Entwicklung. Mit der Zusammenarbeit setzt das Hamburger Unternehmen ein klares Zeichen für die professionelle Förderung eines der vielversprechendsten Talente im internationalen Kartsport.

Bruno Greiling hat sich in den vergangenen Jahren mit starken Ergebnissen im nationalen und internationalen Kartsport einen Namen gemacht. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem der Sieg beim IAME Winter Cup Valencia 2025 in der X30-Junior-Klasse, ein Top-10-Rookie-Ergebnis in der IAME Euro Series, der dritte Gesamtrang in der spanischen Meisterschaft (CEK) sowie ein Laufsieg in der Deutschen Kart-Meisterschaft in Mülsen.

Seine sportliche Entwicklung ist eng mit einer konsequenten Ausbildung im Kart-, Sim-Racing-, Athletik- und Mentalbereich verbunden. Bruno spricht mehrere Sprachen fließend und bringt damit neben seinem fahrerischen Talent auch ein hohes Maß an Internationalität und Professionalität mit.

Mit dem Einstieg in das Arena E Sachsenring Junior Team und den weiteren internationalen Einsätzen in der Saison 2026 setzt Bruno seine Entwicklung auf höchstem Nachwuchsniveau fort. Das neue Management durch Ma.Le Solutions GmbH soll diesen Weg künftig mit klarer Struktur, strategischer Kommunikation und gezielter Positionierung begleiten.

Kathlen Bremer, Geschäftsführerin der Ma.Le Solutions GmbH, erklärt:

„Bruno Greiling bringt nicht nur außergewöhnliches Talent mit, sondern auch die mentale Stärke, Disziplin und internationale Ausrichtung, die es im modernen Motorsport braucht. Im Kartsport geht es um Dynamik, Schnelligkeit, schnelle Reaktionszeiten und eine klare Strategie, genau die Faktoren, die auch im modernen Marketing und in der digitalen Kommunikation entscheidend sind. Gerade diese Parallelen zu meinem Online-Business machen das Engagement für mich besonders reizvoll. Wir freuen uns sehr, ihn künftig als Management zu begleiten und gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte zu erreichen.“

Über Bruno Alexander Greiling

Bruno Alexander Greiling ist ein international startender Nachwuchsrennfahrer im Kartsport. Seit seinem frühen Titelgewinn in Andalusien hat er sich mit starken Resultaten in nationalen und europäischen Rennserien etabliert und zählt zu den aufstrebenden Talenten seiner Altersklasse.

Über Ma.Le Solutions GmbH

Die Ma.Le Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg steht für strategisches, datenbasiertes und professionelles Marketing sowie für die Entwicklung und Begleitung starker Marken und Persönlichkeiten. Das Unternehmen wird von Kathlen Bremer geführt.

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