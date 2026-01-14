Achtung: Hier entsteht der drittgrößte Kupferdistrikt Nordamerikas!

Hudbay will Cactus und Copper World unter einem Dach zusammenführen. Daraus soll in Arizona ein neuer Kupferhub entstehen – mit größerer industrieller Reichweite, regionalen Synergien und…

…klarer Perspektive für beide Aktionärsgruppen.

– Anzeige/Werbung – Diese Marketingmitteilung erscheint im Auftrag von Arizona Sonoran Copper Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR- und Kommunikationsbeziehung mit Arizona Sonoran Copper Company · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 07.04.2026, 6:41 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer ist längst mehr als ein Industriemetall. Es steckt in Stromnetzen, Wind- und Solaranlagen, Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und in praktisch jeder Infrastruktur, die die Elektrifizierung der Wirtschaft vorantreibt. Gerade deshalb prallen am Kupfermarkt zwei Kräfte aufeinander: ein strukturell wachsender Bedarf und ein Angebot, das sich nur langsam ausweiten lässt.

Neue Minen entstehen nicht über Nacht. Genehmigungen, Finanzierung, Bau und Inbetriebnahme brauchen Zeit. Gleichzeitig sinken in vielen etablierten Bergbauregionen die Erzgehalte, während Umweltauflagen, Wasserfragen und politische Risiken Projekte zusätzlich verzögern können. Recycling bleibt wichtig, kann den Bedarf an Primärmetall aber bislang nicht vollständig ersetzen.

Genau in diesem Umfeld wird…

Lesen Sie hier weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Der vorstehende Text enthält neben Tatsachen auch verdichtende Einordnungen. Aussagen zur Transaktion, zu Cactus und zu Hudbay beruhen, soweit nicht anders kenntlich gemacht, auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen und Unternehmensunterlagen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quelle: Unternehmensmeldungen von Hudbay Minerals Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc. vom 02.03.2026, Arbeitsplan-/Projektunterlagen von Arizona Sonoran Copper Company Inc. vom 14.01.2026 sowie Unternehmenspräsentationen, Intro-Bild: stock.adobe.com

Diese Marketingmitteilung wurde am 04.04.2026 durch einen freien Journalisten für die SRC swiss resource capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis- und Währungsvolatilität, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau- und Betriebsrisiken, Projektverzögerungen sowie allgemeine Markt- und Liquiditätsrisiken bei Small Caps.

Transparenzhinweise / Werbung / Interessenkonflikte

Diese Publikation ist eine Werbe- bzw. Marketingmitteilung. Sie wurde nicht als unabhängige Finanzanalyse erstellt und stellt weder Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Die Mitteilung wurde von der SRC swiss resource capital AG im Auftrag und auf Kosten von Arizona Sonoran Copper Company Inc. erstellt und verbreitet. Die bestehende entgeltliche IR- und Kommunikationsbeziehung zum Emittenten wird hiermit klar offengelegt.

Grundlage der Darstellung sind im Wesentlichen öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen und technische Unterlagen der beteiligten Gesellschaften. Soweit Angaben Dritter aufgenommen wurden, sind diese als externe Informationen zu verstehen.

Aussagen zur geplanten Transaktion geben den Stand der öffentlich bekannt gemachten Informationen zum Zeitpunkt der Bearbeitung wieder. Maßgeblich bleiben ausschließlich die offiziellen Veröffentlichungen, Abstimmungsunterlagen, technischen Berichte und regulatorischen Einreichungen der beteiligten Unternehmen.

Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen übernimmt SRC keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in dieser Mitteilung wiedergegebenen Informationen. Unberührt bleiben Ansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Die vorliegende Mitteilung ist auf eine faire, klare und nicht irreführende Darstellung angelegt; sie bleibt gleichwohl Werbung mit entsprechenden Interessenkonflikten. Anleger sollten deshalb stets zusätzliche, unabhängige Informationsquellen heranziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Dazu zählen insbesondere Annahmen zu Rohstoffpreisen, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Betrieb, Zeitplänen und Marktentwicklungen.

Eigene Positionen von SRC bzw. des/der Autor(in) werden – soweit einschlägig – nachfolgend offengelegt.

Preisinformationen, sofern im Einzelfall genannt, beziehen sich jeweils nur auf den ausdrücklich genannten Handelsplatz und Zeitpunkt.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (nach Angaben von SRC/Autor(in)): kein Long, keine Short; keine Netto-Position >= 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR- und Kommunikationsbeziehung mit Arizona Sonoran Copper Company Inc.

III. Weitere Beziehungen in den letzten 12 Monaten: keine angegeben, insbesondere kein Market-Making sowie keine (Co-)Lead-Manager- oder IB-Rolle.

IV. Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC: nach Angaben von SRC nein.

Weitere Hinweise

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Dies gilt in besonderem Maße für Nebenwerte, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sowie generell für Werte mit geringer Marktkapitalisierung oder eingeschränkter Liquidität.

Zwischen dem Leser und SRC bzw. den Autorinnen und Autoren kommt durch die Nutzung dieser Publikation kein Beratungsvertrag zustande. Vor jeder Anlageentscheidung sollte eine qualifizierte, individuelle Beratung eingeholt werden.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

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