Das Zeitalter der Elektrizität braucht Uran

Ohne Atomenergie kann der immense Strombedarf der Weltbevölkerung nicht gedeckt werden.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp., Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.04.2026, 16:40 Uhr Zürich/Berlin

Aktuell bevölkern etwa 730 Millionen Menschen die Erde, die ohne Strom leben müssen. Fast zwei Milliarden, damit ein Viertel der Weltbevölkerung, muss mit gesundheitsschädlichen Kochmethoden leben. Gleichzeitig werden Stromnetze ausgebaut und so sollen laut Schätzungen bis 2040 rund 80 Millionen Erdenbürger zusätzlich jährlich Zugang zu Elektrizität erhalten. So fehlt es auf der einen Seite an einer grundlegenden Versorgung, während auf der anderen Seite Industrienationen aufgrund des Ausbaus der Rechenzentren ihren Strombedarf erhöhen müssen.

Zwei Jahrzehnte stagnierte die Kernkraft, doch das ändert sich jetzt. Bis 2035, so die Schätzungen, wird die globale Kernkraftkapazität um mindestens ein Drittel steigen. Daran beteiligt sind sowohl traditionelle Großkraftwerke als auch Konzepte für kleine modulare Reaktoren. Mehr als 40 Länder setzen auf Atomstrom, denn er ist ein fester Bestandteil im weltweiten Energiemix. Die erneuerbaren Energien werden seit etwa 24 Jahren beständig ausgebaut. Aber auch der Verbrauch von Öl, Erdgas und Kohle ist nach oben gegangen und erreicht Rekordwerte.

Erneuerbare Energien sind eine schöne Erfindung, aber hier besteht auch Bedarf, die Widerstandsfähigkeit gegenüber wetterbedingten Risiken zu stärken. Dürren, Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände gefährden den Betrieb von Wasser- und Wärmekraftwerken, Solar- und Windkraftanlagen, Tendenz steigend. Und Elektrizität ist quasi das Herzstück moderner Volkswirtschaften. Strom ist die wichtigste Energiequelle für mehr als 40 Prozent der Bereiche der Weltwirtschaft. Auf Uran setzen nicht nur viele Regierungen, auch Anleger können am steigenden Uranverbrauch dabei sein.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei und jetzt der einzige US-Anbieter, der Uran und Uranhexafluorid (wird in der Urananreicherung eingesetzt) liefern kann. Neue Uranproduktionskapazitäten in Wyoming und Texas wurden errichtet. Das Unternehmen hat Uranverkäufe zu 101 US-Dollar pro Pfund getätigt – ein Beweis für die Stärke der Strategie von Uranium Energy. Die Fertigstellung von Burke Hollow, der neuesten ISR-Uranmine in den USA, stellt einen bedeutenden Meilenstein dar.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Quellen: Uranium Energy, Uranium Royalty,

https://www.grs.de/de/aktuelles/kernenergie-weltweit-2026;

https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model/accelerating-clean-cooking-and-electricity-services-scenario-access;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silber kann Gold ergänzen Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter: Kompetenzen stärken, Wandel gestalten