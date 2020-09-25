Silber kann Gold ergänzen

Gold und Silber unterscheiden sich in ihrer Marktstruktur und ihrem Verhalten im Portfolio.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.04.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin

Gold besitzt eine höhere Liquidität, ist damit in der Regel weniger volatil als Silber, auch wenn derzeit der Goldpreis höheren Schwankungen ausgesetzt ist. Aber dass das aktuell an vielen Unsicherheiten liegt, ist bekannt. Silber wird in deutlich höherem Maße als Gold von der Industrie nachgefragt. Der Silbermarkt ist im Vergleich zum Goldmarkt viel kleiner. Der Goldmarkt ist größer und liquider. Insgesamt kann Silber Gold sinnvoll ergänzen. Ein Ersatz für Gold ist Silber für sich genommen wohl nicht. Denn der sichere Hafen Nummer eins mit einer stabilen Diversifizierungsfunktion ist nun mal Gold, dies normalerweise besonders in Krisensituationen.

Beim Gold ist die Nachfrage breiter gestreut als beim Silber. Denn Silber dagegen ist wegen seiner starken Industrieverwendung zyklischen Schwankungen mehr unterworfen, verstärkt Kursschwankungen mehr als Gold. In Sachen Marktstruktur und Verhalten unterscheiden sich Gold und Silber also. Als in 2025 beide Edelmetalle sich stark verteuert haben, haben Anleger vermehrt auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden geblickt, was Investoren eigentlich immer tun sollten.

Silber und Gold besitzen jeweils spezifische Eigenschaften und Einflussfaktoren. Gold ist ein Anlage- und ein Konsumgut. Zudem ist es ein wachsender Bestandteil der Devisenreserven von Notenbanken. In Risikozeiten greifen Investoren vermehrt zu Gold. In Zeiten wirtschaftlichen Wachstums gewinnt Gold an Attraktivität. Es ist sensibel gegenüber politischen und speziell zinspolitischen Entscheidungen. Beim Silber dominiert die industrielle Nachfrage den Wert. Insgesamt sollte nochmal darauf hingewiesen werden, dass sich Silber und Gold ergänzen. Bergbaugesellschaften, die sowohl Silber als auch Gold besitzen, sollten gut dastehen.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Kürzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfasst. Sierra Madre Gold and Silver wurde von der TSX Venture Exchange als eines der Top 50 Unternehmen 2026 ausgezeichnet.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine im Senegal punktet mit sehr guten Bohrergebnissen, eine Bauentscheidung soll es im zweiten Quartal 2026 geben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Quellen: Fortuna Mining, Sierra Madre Gold and Silver,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-safe-haven-versus-silver-wildcard#from-login=1&login-type=facebook;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/

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